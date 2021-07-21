Бондарчук сыграет Каренина, а Борисов — Левина. Netflix объявил каст своего первого российского сериала «Анна К»

Американский стриминговый сервис Netflix объявил о начале съемок сериала «Анна К», первого российского проекта стриминга. Это современное переосмысление романа Льва Толстого «Анна Каренина». Ранее стало известно, что главную роль сыграет Светлана Ходченкова. Остальные роли распределились следующим образом.

Над сериалом работают создатели «Перевала Дятлова» Валерий Федорович и Евгений Никишов, авторы «Колл-центра» Наташа Меркулова и Алексей Чупов, а также сценарист Роман Кантор («Воланд», «Серебряные коньки»). Производство проекта курируют студии 1-2-3 Production («Гоголь», «Обычная женщина», «Перевал Дятлова») и «Друг Друга» («Настя, соберись!», «Я худею»).

В новой экранизации Каренина будет светской львицей и женой будущего губернатора Санкт-Петербурга. Она заводит роман с наследником алюминиевой империи Вронским. Их отношения быстро выходят из-под контроля и угрожают социальному положению героев. По словам создателей, действие драмы развернется «между космополитичной Москвой, историческим Санкт-Петербургом и суровой реальностью российской деревни».

КиноПоиск в Telegram Мгновенные киноновости в нашем Telegram, быстрее только Флэш