«Оскар-2022»: Номинанты

Американская киноакадемия объявила претендентов на свою ежегодную премию. Среди фильмов лидирует «Власть пса» Джейн Кэмпион, вышедшая на Netflix. Драма претендует в том числе на статуэтки в категориях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер». Далее идет «Дюна» с десятью номинациями, а следующие места поделили «Вестсайдская история» и «Белфаст» с семью номинациями.
Несмотря на слухи, «Нет пути домой» не получил номинацию как лучший фильм. Интересно, что в этой категории пять из десяти картин либо сразу были выпущены на стримингах, либо после сокращенного прокатного окна. Речь про «CODA: Ребенок глухих родителей» (Apple TV+), «Не смотрите наверх» (Netflix), «Дюну» (HBO Max), «Короля Ричарда» (HBO Max) и «Власть пса» (Netflix). В эту же номинацию включили фильм не на английском языке — «Сядь за руль моей машины» (в 2020-м в этой же категории победили корейские «Паразиты»).
Для Адама МакКея и Кевина Дж. Мессика это уже второе упоминание в категории «Лучшая картина» (первой номинировали их «Власть» 2018 года). Во второй раз номинируется и картина Гильермо дель Торо: до «Аллеи кошмаров» статуэтку получила «Форма воды» в 2018-м. А работы Пола Томаса Андерсона номинированы в третий раз (ранее на премию выдвигались его «Нефть» и «Призрачная нить»). Для Стивена Спилберга («Вестсайдская история») это одиннадцатая номинация как для продюсера.
В список номинантов также попала российская анимационная короткометражка Антона Дьякова «БоксБалет».
Ведущего 94-й церемонии еще не назвали. Победителей объявят 27 марта, а пока знакомимся с основными номинантами.
Лучший фильм
- «Власть пса»
- «Белфаст»
- «CODA: Ребенок глухих родителей»
- «Не смотрите наверх»
- «Сядь за руль моей машины»
- «Король Ричард»
- «Дюна»
- «Лакричная пицца»
- «Аллея кошмаров»
- «Вестсайдская история»
Лучший актер
- Уилл Смит, «Король Ричард»
- Хавьер Бардем, «В роли Рикардо»
- Бенедикт Камбербэтч, «Власть пса»
- Эндрю Гарфилд, «Тик-так… БУМ!»
- Дензел Вашингтон, «Трагедия Макбета»
Лучшая актриса
- Николь Кидман, «В роли Рикардо»
- Джессика Честейн, «Глаза Тэмми Фэй»
- Оливия Колман, «Незнакомая дочь»
- Пенелопа Крус, «Параллельные матери»
- Кристен Стюарт, «Спенсер»
Лучший режиссер
- Кеннетт Брана, «Белфаст»
- Рюсукэ Хамагути, «Сядь за руль моей машины»
- Пол Томас Андерсон, «Лакричная пицца»
- Джейн Кэмпион, «Власть пса»
- Стивен Спилберг, «Вестсайдская история»
Лучшая актриса второго плана
- Ариана ДеБос, «Вестсайдская история»
- Джуди Денч, «Белфаст»
- Онжаню Эллис, «Король Ричард»
- Джесси Бакли, «Незнакомая дочь»
- Кирстен Данст, «Власть пса»
Лучший актер второго плана
- Киран Хайндс, «Белфаст»
- Трой Коцур, «CODA: Ребенок глухих родителей»
- Джесси Племонс, «Власть пса»
- Коди Смит-Макфи, «Власть пса»
- Дж.К. Симмонс, «В роли Рикардо»
Лучший адаптированный сценарий
- Сиан Хедер, «CODA: Ребенок глухих родителей»
- Рюсукэ Хамагути, Такамаса Оэ,«Сядь за руль моей машины»
- Дени Вильнёв, «Дюна»
- Мэгги Джилленхол, «Незнакомая дочь»
- Джейн Кэмпион, «Власть пса»
Лучший оригинальный сценарий
- Пол Томас Андерсон, «Лакричная пицца»
- Кеннетт Брана, «Белфаст»
- Адам МакКей, «Не смотрите наверх»
- Зак Бэйлин, «Король Ричард»
- Йоаким Триер, Эскиль Вогт, «Худший человек на свете»
Лучший иностранный фильм
- «Рука бога» (Италия)
- «Сядь за руль моей машины» (Япония)
- «Побег» (Дания)
- «Лунана: Як в классной комнате» (Бутан)
- «Худший человек на свете» (Норвегия)
Лучший анимационный фильм
Лучший документальный фильм
- «Аттика»
- «Вознесение»
- «Побег»
- «Лето соула»
- «Текст в огне»
Лучший оператор
- Эри Вегнер, «Власть пса»
- Брюно Дельбоннель, «Трагедия Макбета»
- Дан Лаустсен, «Аллея кошмаров»
- Грег Фрейзер, «Дюна»
- Януш Камински, «Вестсайдская история»
Лучшие визуальные эффекты
- «Главный герой»
- «Дюна»
- «Не время умирать»
- «Шан-Чи и легенда десяти колец»
- «Человек-паук: Нет пути домой»
Лучший монтаж
Лучший звук
Лучший оригинальный саундтрек
Лучший короткометражный анимационный фильм
- Affairs of the Art
- Bestia
- «БоксБалет»
- «Робин»
- «Стеклоочиститель»
Лучший короткометражный фильм
Лучший короткометражный документальный фильм
- Audible
- «Отведи меня домой»
- «Королева баскетбола»
- «Три песни для Беназир»
- When We Were Bullies
Лучшая работа художника-постановщика
Лучшие костюмы
Лучший грим и прически
Лучшая песня
- «Be Alive» — «Король Ричард»
- «Dos Oruguitas» — «Энканто»
- «Down To Joy» — «Белфаст»
- «No Time To Die» — «Не время умирать»
- «Somehow You Do» — «Четыре хороших дня»
Фото: Handout / Getty Images, Netflix / Courtesy Everett Collection / Legion—Media
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