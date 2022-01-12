«Оскар-2022»: Номинанты

Американская киноакадемия объявила претендентов на свою ежегодную премию. Среди фильмов лидирует «Власть пса» Джейн Кэмпион, вышедшая на Netflix. Драма претендует в том числе на статуэтки в категориях «Лучший фильм» и «Лучший режиссер». Далее идет «Дюна» с десятью номинациями, а следующие места поделили «Вестсайдская история» и «Белфаст» с семью номинациями.

Несмотря на слухи, «Нет пути домой» не получил номинацию как лучший фильм. Интересно, что в этой категории пять из десяти картин либо сразу были выпущены на стримингах, либо после сокращенного прокатного окна. Речь про «CODA: Ребенок глухих родителей» (Apple TV+), «Не смотрите наверх» (Netflix), «Дюну» (HBO Max), «Короля Ричарда» (HBO Max) и «Власть пса» (Netflix). В эту же номинацию включили фильм не на английском языке — «Сядь за руль моей машины» (в 2020-м в этой же категории победили корейские «Паразиты»).

Для Адама МакКея и Кевина Дж. Мессика это уже второе упоминание в категории «Лучшая картина» (первой номинировали их «Власть» 2018 года). Во второй раз номинируется и картина Гильермо дель Торо: до «Аллеи кошмаров» статуэтку получила «Форма воды» в 2018-м. А работы Пола Томаса Андерсона номинированы в третий раз (ранее на премию выдвигались его «Нефть» и «Призрачная нить»). Для Стивена Спилберга («Вестсайдская история») это одиннадцатая номинация как для продюсера.

В список номинантов также попала российская анимационная короткометражка Антона Дьякова «БоксБалет».

Ведущего 94-й церемонии еще не назвали. Победителей объявят 27 марта, а пока знакомимся с основными номинантами.

Лучший фильм

Лучший актер

Эндрю Гарфилд в фильме «Тик-так… БУМ!»

Лучшая актриса

Лучший режиссер

Джейн Кэмпион на съемках фильма «Власть пса»

Лучшая актриса второго плана

Лучший актер второго плана

Дж.К. Симмонс в фильме «В роли Рикардо»

Лучший адаптированный сценарий

Лучший оригинальный сценарий

«Лакричная пицца»

Лучший иностранный фильм

Лучший анимационный фильм

«Энканто»

Лучший документальный фильм

Лучший оператор

«Вестсайдская история»

Лучшие визуальные эффекты

Лучший монтаж

«Дюна»

Лучший звук

Лучший оригинальный саундтрек

Лучший короткометражный анимационный фильм

Affairs of the Art

Bestia

«БоксБалет»

«Робин»

«Стеклоочиститель»

«БоксБалет»

Лучший короткометражный фильм

Лучший короткометражный документальный фильм

Лучшая работа художника-постановщика

«Аллея кошмаров»

Лучшие костюмы

Лучший грим и прически

Лучшая песня