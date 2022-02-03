«Анчартед»: Том Холланд пытается сыграть Индиану Джонса. Получается опять Человек-паук

Эта многострадальная экранизация — едва ли не самое скучное, что могло случиться с хорошей игрой про тропические приключения в поисках сокровищ. Рассказываем, почему фильм с гуттаперчевым Томом Холландом и Софией Тейлор Али, снятый по рецептам «Индианы Джонса» и «Форсажа», в итоге не работает.



Павел Пугачев Кинокритик, редактор сайта журнала «Сеанс»

Нейтан Дрейк рано осиротел и вместе со старшим братом Сэмом угодил в католический приют. Сэму не очень нравилась монастырская дисциплина, но очень хотелось приключений, так что однажды он открыл окно нараспашку, дал Нейтану братское напутствие и сбежал на поиски приключений. С тех пор от него иногда приходят открытки, отправленные из разных уголков земного шара.

Прошли годы. Подросший Нейтан (Том Холланд) подрабатывает барменом и забавы ради обчищает карманы зазевавшихся посетителей. Однажды его замечает коллекционер древностей (Марк Уолберг) и предлагает отправиться на поиски затерянных сокровищ, на которые претендует один коварный испанец (Антонио Бандерас), чьи далекие предки некогда снарядили за ними масштабную экспедицию, пропавшую без вести.

Вторичность (мягко говоря) этого сюжета не должна сильно смущать: «Анчартед» — адаптация одноименной серии видеоигр, вполне открыто списанной с «Индианы Джонса». Но и сами сюжеты «Индианы Джонса» или, скажем, «Пиратов Карибского моря» вряд ли сильно изумляли людей, смотревших до них хоть по одному фильму о пиратах или искателях сокровищ.

Проблема в другом: фильм — образцовый студийный долгострой, опоздавший минимум на десятилетие. Кино, которое ждали так долго, что интерес к нему, кажется, потеряли даже его создатели. О проекте шли разговоры с 2008 года. Кандидатуры режиссеров менялись: Дэвид О. Расселл (он даже написал сценарий и зазывал на главные роли Марка Уолберга и Роберта Де Ниро), Сет Гордон, Нил Бёргер, Джо Карнахан, Шон Леви, Дэн Трахтенберг, Трэвис Найт. Причем последние трое едва не приступили к съемкам, но каждый раз их старт откладывался в последний момент.

Чуть реже менялись претенденты на главную роль: Нейтана Дрейка хотели сыграть Нэйтан Филлион и Крис Пратт. Некоторые же фанаты игры мечтали увидеть на их месте Нолана Норта — актера озвучивания, работавшего над образом героя во всех частях игры. К слову, Норт мелькнет здесь в забавном камео.

Но, несмотря на эту долгую историю производства, «Анчартед» производит впечатление не итога многолетнего труда, а наспех слепленной постановки для стриминга. Это не блокбастер, обязательный для просмотра в кинотеатре, а фоновый приключенческий боевичок из фильмотеки… Обойдемся тут без инвектив в адрес конкретных стримингов.

В хорошем приключенческом фильме должно быть нечто экстраординарное. Не обязательно трюки, но кое-что поважнее — яркие образы. Будь то сверкающий оттенками безумия Джонни Депп на пике актерской формы или же Харрисон Форд в шляпе. Что-то не обязательно выдающееся, но выделяющееся, моментально врезающееся в память.

Марк Уолберг и Том Холланд

Том Холланд — неплохой актер. Он эффектно кувыркается в кадре и хорошо отыгрывает лаконичные комедийные репризы. Но чем он здесь отличается от Питера Паркера? Разве что костюмом. На его месте можно представить любого атлетичного юношу, закончившего актерские курсы, тем более что достоинством Холланда, открывшим ему путь в Спайдер-вселенную, как раз и является образ average guy — простого парня из соседнего подъезда. Куда интереснее в этой роли смотрелся бы актер-универсал Марк Уолберг десятью годами ранее, но сейчас он вошел в тот возраст, когда приходится играть не столько экшен-героев, сколько их наставников. Фильм заметно оживляется в их совместных сценах, как и при появлениях Софии Тейлор Али в роли ловкой воровки, но, кроме персонального обаяния артистов, эти персонажи ничем не интересны. У них нет ни объема, ни интригующих черт. Ровно то же касается и опереточного злодея, сыгранного Бандерасом.

К сожалению, «Анчартед» не работает и как аттракцион. Проблема даже не в техническом аспекте (было бы странно ожидать экшена масштаба Спилберга или Вербински от режиссера «Венома», одним из приятных черт которого была как раз относительная камерность), а в том, что тут нет ни напряжения, ни безумия. Из всех передряг герои выбираются либо случайно, либо потому что надо уже двигаться к следующей локации, намеченной по съемочному графику. Никакого саспенса и неожиданностей, только прохождение хорошо знакомых по десяткам фильмов и игр миссий. Думается, посмотреть документалку о съемках этого долгостроя, пришедшихся на начало пандемии, было бы куда увлекательнее.

Нет, это не совсем плохое и беспомощное кино. Например, есть одна грандиозная экшен-сцена, хоть и почти целиком показанная в трейлерах. Пренебрежение к законам физики доходит в ней до уровня последних серий «Форсажа», и это, казалось бы, очень здорово, но здесь нет физиономии Вина Дизеля и той меры условности, способных оправдать любое безумие, творящееся на экране. Это составленное из нелепиц и неудач продакшена кино могли бы спасти саркастическая рефлексия или полный отрыв, на какой часто готовы обреченные. Но ни режиссер, ни актеры словно не видят, что снимаются в фильме-катастрофе (в плохом смысле), и делают вид, что все нормально. Верный признак посредственности!

Фильм, где герои выясняют отношения, падая с самолета без парашюта, по определению не может быть скучным, но «Анчартед» — тот самый исключительный случай. В отличие от многих других экранизаций видеоигр, эта не похожа на растянутую до двух часов кат-сцену. Но ее все равно очень хочется скипнуть. В кинотеатрах же такая функция не предусмотрена. По крайней мере, пока.