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7 лучших трейлеров: Колин Фаррелл спасает робота, а Евгений Цыганов встречает Воланда

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«Воланд»

Фильм Михаила Локшина по мотивам романа «Мастер и Маргарита». 1930-е, Москва. Известный писатель (Евгений Цыганов) оказывается в центре литературного скандала. Спектакль по его пьесе снимают с репертуара, а коллеги от него отворачиваются. Писателя поддерживает только возлюбленная Маргарита (Юлия Снигирь), которая помогает ему взяться за новый роман, где главным героем становится Воланд (Аугуст Диль).

«Halo»

Сериал по одноименному циклу видеоигр. Действие разворачивается в XXVI веке, где люди воюют с инопланетными расами. Последняя надежда человечества — солдат Джон-117, также известный как Мастер Чиф (Пабло Шрайбер). С помощью генетических и механических вмешательств его превратили в супероружие для борьбы с пришельцами.

«Предложение»

Мини-сериал о создании фильма «Крестный отец» (ему в этом году исполняется 50 лет). Режиссер — Декстер Флетчер («Рокетмен»). В центре истории — продюсер фильма Альберт С. Радди (Майлз Теллер). Им вместе с Копполой (Дэн Фоглер) предстоит спасти съемки от вмешательства мафии и разногласий внутри команды. В касте также заявлены Мэттью Гуд, Джуно Темпл и Джованни Рибизи.

«После Янга»

Научно-фантастическая драма студии A24. Недалекое будущее. Семья с маленькой дочерью пытается спасти своего домашнего робота-андроида Янга. Тот стал полноценным членом семьи, но начал выходить из строя. Премьера драмы с Колином Фарреллом прошла в прошлом году на Каннском фестивале в секции «Особый взгляд». Поставил фильм Когонада («Колумбус»).

«Убивая Еву», 4-й сезон

Финал шоу, где убийца Вилланель (Джоди Комер) и следовательница Ева (Сандра О) пытаются добраться до преступной организации «12», а заодно разобраться в своих чувствах друг к другу.

«Последнее изгнание дьявола»

Мексиканский хоррор про сложные отношения с богом (оригинальное название переводится как «Экзорцизм бога»). Обожаемый прихожанами отец Питер хранит тайну: 18 лет назад он совершил тяжкий грех и не может простить себя. Теперь священнику предстоит новое испытание. Он в прямом смысле должен столкнуться с демонами прошлого. Режиссер и сценарист — Алехандро Идальго, автор драматического ужастика «Дом в конце времен».

«Разочарование», 4-й сезон

Продолжение сериала Мэтта Грейнинга («Футурама», «Симпсоны») для Netflix. Принцесса Бин вместе с Эльфо и Люци возвращаются домой, в королевство Дримландия. Но встречают ее негостеприимными боевыми залпами. Троица снова попробует разгадать загадки замка, королевы Дагмар (и мамы Бин), а еще спустится в ад на свадьбу.

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Принц и сын бунтаря пытаются занять свое место в жестоком мире. Начало фэнтези-саги по бестселлерам Веры Камши
В главных ролях:Анар Халилов, Денис Нурулин, Павел Крайнов, Юрий Чурсин, Сергей Горошко, Сергей Гилев, Валентина Ляпина
Режиссер:Евгений Невский
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