«Орел и решка. Кино», «Шан-Чи и легенда десяти колец» и новый «Семейный брак»: 13 премьер Кинопоиска в феврале

Популярный британский мини-сериал о разрушенных отношениях. Музыкальный журналист Том (Крис О’Дауд) и доктор Луиза (Розамунд Пайк) находятся на грани развода, но все равно регулярно навещают семейного психолога. Перед сеансами они встречаются в пабе, и каждая серия становится 10-минутной пьесой на двоих, где герои проговаривают застарелые обиды. Сериал режиссера Стивена Фрирза и сценариста Ника Хорнби стал одним из главных фаворитов критиков в 2019 году, а потому «Семейный брак» возвращается со вторым сезоном и с новыми главными героями, которых теперь сыграли Брендан Глисон и Патриша Кларксон. Они будут обсуждать отношения длиной в 30 лет, но, правда, не в пабе, а в хипстерской кофейне.

