«Орел и решка. Кино», «Шан-Чи и легенда десяти колец» и новый «Семейный брак»: 13 премьер Кинопоиска в феврале

Напряженный триллер об авиакатастрофе, итальянская комедия от создателей «Идеальных незнакомцев» и французская драма с Луи Гаррелем и Александром Кузнецовым в главных ролях — рассказываем о самых интересных новинках месяца в онлайн-кинотеатре, которые можно посмотреть в Плюсе.
Главные хиты
«Шан-Чи и легенда десяти колец»
Премьера: 10 февраля
Первый фильм киновселенной Marvel с восточным колоритом. Шан-Чи (Симу Лю) работает обычным парковщиком в Сан-Франциско, а свободное время проводит в караоке со своей подругой Кэти (Аквафина). Но прошлое настигает беззаботного героя: его отец, тысячелетний злодей Венву (Тони Люн Чу Вай), вынашивает план, ключевую роль в котором должен сыграть сбежавший сын. Шан-Чи придется столкнуться с бандитами, встретиться с мифическими существами и наконец-то превратиться в настоящего героя. Фильм хвалили за изобретательную хореографию, отличный юмор и новый взгляд на привычную супергероику. Сиквел уже в разработке, а сам Шан-Чи наверняка появится в одном из грядущих блокбастеров студии вместе с уже знакомыми марвеловскими героями.
«Орел и решка. Кино»
Премьера: 14 февраля
Комедия по мотивам популярного трэвел-шоу. Программа «Орел и решка» переживает кризис: большая часть команды уволилась, поэтому продюсер (Екатерина Варнава) придумывает решение, которое спасет всех. Рейтинги должны поползти вверх, если отправиться на съемки в закрытое государство Абд-Эль-Акри (вымышленная восточная страна со строгими законами). Ведущие (Александра Бортич, Александр Молочников) в компании с невротичным режиссером (Александр Гудков) попадают в настоящий переплет, где найдется место и шуткам о разнице менталитетов, и автомобильным погоням, и даже прогулке по минному полю. Фильм, приуроченный к одиннадцатилетию передачи, выйдет эксклюзивно на Кинопоиске.
«Мой легионер»
Премьера: февраль
Любовная драма в милитаристских декорациях. Украинка Ника (Ина-Мария Бартайте) приезжает к своему жениху Владу (Александр Кузнецов), который тренируется на базе легионеров в Корсике перед отправкой в Африку. Там она знакомится с Селин (Камиль Коттен) — женой капитана Максима (Луи Гаррель), которая уже не первый год вынуждена разлучаться с супругом, не зная, вернется ли он обратно. Это заставляет Нику задуматься о собственных отношениях. Для съемок в картине Александру Кузнецову пришлось экстренно учить французский, но результат того стоил: премьера «Моего легионера» состоялась в каннской программе «Двухнедельник режиссеров» в 2021 году, где лента была тепло встречена критиками.
«Мама, я дома»
Премьера: 26 февраля
Новый фильм Владимира Битокова («Глубокие реки»), одного из учеников Александра Сокурова. Действие происходит в Нальчике, где водительница автобуса Тоня (Ксения Раппопорт) пытается смириться с новостью о гибели сына. Тот уехал воевать в Сирию в составе ЧВК и был убит, но мать отказывается в это верить — отправляется разбираться в полицию, выходит на одиночные пикеты. Однажды дома Тоня обнаруживает незнакомого молодого человека (Юра Борисов), который утверждает: он ее сын. Фильм спродюсировал Александр Роднянский, а оператором выступила Ксения Середа («Дылда», «Одни из нас»). Премьера «Мама, я дома» состоялась на Венецианском фестивале в 2021 году.
Новые фильмы
«Черный ящик»
Премьера: 3 февраля
Французский триллер о причинах и последствиях ужасной авиакатастрофы. Самолет терпит крушение в Альпах, все триста пассажиров погибают на месте. Пролить свет на обстоятельства трагедии может расшифровка черного ящика, которую поручают гениальному Матье (Пьер Нинэ), обладающему экстраординарным слухом. Однако расследование ставит под угрозу привычную жизнь специалиста: вскоре пропадает его коллега, жена Матье сталкивается с карьерными трудностями, а сам он начинает терять рассудок в попытке докопаться до истины.
«Злое»
Премьера: 7 февраля
Новый хоррор прославленного Джеймса Вана, снявшего «Пилу», «Заклятие» и «Астрал». Мэдисон Митчелл (Аннабелль Уоллис) переживает двойную трагедию: у нее случился выкидыш, а муж-абьюзер Дерек (Джейк Эйбел), из-за которого это и случилось, был найден жестоко убитым в гостиной. Вскоре женщину начинают одолевать видения. Она становится свидетельницей убийств, которые совершает таинственная фигура в черном. Как этот маньяк связан с Мэдисон и почему она вынуждена наблюдать за этими ужасами? Корни мрачной загадки — в ее прошлом.
«(Не)идеальные парочки»
Премьера: 14 февраля
Сразу несколько десятков семейных пар в Италии оказались в центре скандала. Выяснилось, что их венчал аферист, выдававший себя за священника. Теперь у супругов есть выбор: спустя месяц они могут пройти повторную церемонию, если все еще уверены в своих чувствах. Фильм снял Паоло Костелла, сценарист «Идеальных незнакомцев», одной из самых популярных итальянских комедий последних лет. «(Не)идеальные парочки» построены по тому же принципу — это целая россыпь ироничных сюжетов о секретах, которые могут хранить друг от друга самые близкие люди.
Новые сериалы
«Паспорт свободы»
Премьера: 1 февраля
Бразильский мини-сериал, основанный на реальных событиях. Араси де Карвалью (Софи Шарлотта) работает в бразильском консульстве в Гамбурге, на дворе 1938 год. Она тайно выдает паспорта евреям и помогает им сбежать из Германии в Бразилию, и вскоре к ее делу присоединяется заместитель консула Жуан Гимарайнш Роза (Родриго Ломбарди), влюбленный в девушку. Им предстоит бороться за свои убеждения под пристальным взором нацистов, которые уверены, что Араси что-то скрывает.
«Учености плоды»
Премьера: 2 февраля
Новая военная драма Игоря Угольникова, продюсера «Брестской крепости». Действие происходит в 1944 году в оккупированном музее-заповеднике «Михайловское». Местный житель Сергей Трофимов (Сергей Безруков) должен помешать нацистам вывезти из страны все исторические ценности. Но он связан романтическими отношениями с немецкой преподавательницей литературы Марией Шиллер (Настасья Кербенген), что делает ситуацию намного сложнее. «Учености плоды» выйдет на Кинопоиске в двух форматах: 2 февраля состоится премьера первого эпизода сериала, а 23 февраля можно будет посмотреть полнометражную версию.
«Будет больно», 1-й сезон
Премьера: 9 февраля
Автобиографический сериал британского комика Адама Кея, который в нулевые работал акушером. Главного героя сыграл Бен Уишоу. Он пытается совмещать личную жизнь и напряженную больничную работу, в которой есть место как грустным, так и забавным историям. Кей обещает честный взгляд на место молодого врача в системе здравоохранения.
Новые сезоны
«Семейный брак», 2-й сезон
Премьера: 14 февраля
Популярный британский мини-сериал о разрушенных отношениях. Музыкальный журналист Том (Крис О’Дауд) и доктор Луиза (Розамунд Пайк) находятся на грани развода, но все равно регулярно навещают семейного психолога. Перед сеансами они встречаются в пабе, и каждая серия становится 10-минутной пьесой на двоих, где герои проговаривают застарелые обиды. Сериал режиссера Стивена Фрирза и сценариста Ника Хорнби стал одним из главных фаворитов критиков в 2019 году, а потому «Семейный брак» возвращается со вторым сезоном и с новыми главными героями, которых теперь сыграли Брендан Глисон и Патриша Кларксон. Они будут обсуждать отношения длиной в 30 лет, но, правда, не в пабе, а в хипстерской кофейне.
«Ходячие мертвецы», 2-я часть 11-го сезона
Премьера: 22 февраля
Продолжение финала легендарного шоу о зомби-апокалипсисе и тех, кто пытается в нем выжить. Жителям Александрии все труднее это делать: еда заканчивается, а распри усиливаются. Предыдущие сезоны «Ходячих мертвецов» также можно посмотреть в Плюсе.
Для детей
«Три богатыря и Конь на троне»
Премьера: 3 февраля
Новая часть анимационной франшизы о мире древнерусских былин. Неутомимый конь Юлий бродит по лесу вместе с князем киевским и касается заколдованного цветка, и из-за этого они меняются телами. Теперь Юлий в качестве князя принимается за реформы, а бывший правитель в лошадином теле вынужден работать на крестьян. Но государство в опасности, а потому им придется найти способ вернуться на свои места.
Автор: Марат Шабаев