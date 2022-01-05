13 лучших фильмов ужасов 2021 года. Выбор Зельвенского

От Шьямалана до Джеймса Вана, от метахоррора до боди-хоррора, от Кореи до Калабрии — чертова дюжина самого страшно увлекательного кино, вышедшего в прокат в ушедшем году.



Станислав Зельвенский

Критик Кинопоиска

«В земле»

Жертвоприношение ковиду от британца Бена Уитли («Поле в Англии», «Высотка»), автора очень неровного, но очень талантливого. На фоне эпидемии ученый направляется в лес, где пара его коллег сошли, кажется, с ума и пытаются пообщаться с грибницей. Бедный, но гордый родственник «Аннигиляции» Алекса Гарленда — дикий и парадоксально смешной фильм о том, как мы провинились перед природой, а она — перед нами.

«Время»

Проходной, может быть, но более чем развлекательный Шьямалан (и очередной его коммерческий триумф). Группа отдыхающих на райском курорте оказывается на потайном пляже, где время бежит со страшной скоростью, и откуда никак не уйти. В искусстве водить зрителя за нос равных Шьямалану сегодня почти что нет, и чем абсурднее происходящее на экране, тем могущественнее его жульническая магия.

«З/Л/О 94»

Очередной выпуск франшизы, разрабатывающей поджанр found footage в формате антологии. Изображение стилизовано под любительские видеосъемки из 90-х: в окаймляющей новелле группа спецназовцев движется по заброшенному и залитому кровью складу и натыкается на кассеты. Все это было бы умеренно интересно, но фрагмент под названием «Подопытная», снятый индонезийцем Тимо Тьяджанто, — полчаса, которые задорно убирают весь боди-хоррор последнего времени, включая пресловутый «Титан».

«Злое»

Если вы можете посмотреть (почему-то) только один хоррор за год, смотрите этот — точно будет что вспомнить. Здесь героиня поддерживает телепатическую связь с инфернальным убийцей, который как-то связан с инцидентом в психушке в начале 90-х. Джеймс Ван, самый коммерчески успешный хоррормейкер своего поколения («Пила», «Заклятие», «Астрал»), на съемках «Акваменов» явно соскучился по любимому жанру и в «Злом» обрушивается на зрителя каскадом изысканных кровавых сцен в манере Ардженто и де Пальмы и безумных, уморительных сюжетных поворотов. Бонусом бойня в полицейском участке — лучший экшен-эпизод 2021-го.

«Классическая история ужасов»

Итальянский метахоррор с секретом. Несколько незнакомцев, решивших уехать вместе и так сэкономить на транспорте, попадают в аварию на лесной дороге в Калабрии. Придя в себя почему-то вдали от шоссе, на лесной поляне, они видят перед собой избушку, а в ней — следы локального культа монструозных братьев Оссо, Мастроссо и Карканьоссо. Фильм играет с тропами фолк-страшилки про человеческие жертвоприношения, чтобы во второй половине свернуть в совсем неожиданном направлении. Сделано нагло и довольно остроумно, вдобавок, несмотря на культурную космополитичность авторов, явно воспитанных на американских ужасах, — с густым итальянским колоритом.

«Кошмары»

Канадский фильм на вечную тему страшных сновидений, но в модной сегодня подаче под соусом сонного паралича. Девушка, ночующая на улице и видящая во сне страшную тень с горящими глазами, становится участницей медицинского эксперимента по наблюдению за спящими. Кино с недорогой, но изобретательной, гипнотизирующей синеватой картинкой и амбициозно головоломным нарративом; финалу посвящены бесконечные дискуссии на тематических форумах.

«Медиум»

Совместное производство Южной Кореи (соавтор сценария На Хон-джин — автор великолепных «Вопля», «Преследователя» и «Желтого моря») и Таиланда. По форме это мокьюментари: группа документалистов как бы снимает фильм про тайскую шаманку, и тут в ее племянницу кто-то вселяется — возможно, добрая богиня, а возможно, что-то похуже. «Медиум» неторопливо запрягает, но, когда разгонится, мало не покажется. В программе — эпический сеанс экзорцизма и прочие радости жанра, плюс непростые вопросы о вере в духе того же «Вопля»: почему зло торжествует, а боги, если они есть, помалкивают?

«Мое сердце не будет биться, пока ты не прикажешь»

Негромкая вампирская инди-драма: мужчина и его сестра заботятся о своем младшем брате-тинейджере, который прячется от света и, чтобы выжить, должен пить человеческую кровь, а мужчине, соответственно, приходится убивать несчастных бродяг. Интимный, ужасно печальный фильм про болезни и хрупкие человеческие связи, в первую очередь семейные; что-то вроде «Впусти меня» или даже идущих сейчас в кино «Оленьих рогов».

«Оборотни внутри»

Симпатичная комедия по мотивам одноименной VR-игры в духе «Мафии»: в заснеженной вермонтской деревне свирепствует оборотень; задача немногочисленных (и не слишком дружных) жителей и нового лесника, который выделяется уже цветом кожи, — как можно скорее выяснить, кто из них воет на луну. Это в большей степени социальная сатира, чем хоррор, но и в трупах недостатка нет.

«Пир»

Причудливый арт-хоррор из Уэльса. На депутатской даче, где готовится торжественный ужин, появляется странная молодая женщина, из которой немного сыплется песочек (буквально). Вроде бы она пришла, чтобы помочь хозяйке, но, на самом деле, нет. Нетерпеливые могут не дождаться, пока эта изысканно снятая экологическая притча перейдет от легких закусок к основному блюду, но подождать, пожалуй, стоит. И потом, когда еще удастся посмотреть целый фильм на валлийском языке?

«Порочное удовольствие»

Лихая и кровавая канадская комедия. В начале 80-х юный кинокритик из хоррор-журнала, напившись в баре, просыпается на психотерапевтическом собрании серийных убийц. Еще один хоррор с приставкой «мета», но без узкоспециального гиковского занудства, а с хорошо придуманными персонажами, очень бодрым ритмом и трогательными приветами неоновому прошлому.

«Ужас на 61-й улице»

Режиссерский дебют родившейся в Минске американки Даши Некрасовой, 30-летней актрисы (ищите в третьем сезоне «Наследников») и ведущей провокативного политического подкаста. Концептуально это любительская постановка по мотивам великих нью-йоркских хорроров типа «Ребенка Розмари», но в сверхактуальном контексте: героини, сняв нехорошую квартирку на Манхэттене, сталкиваются с духом Джеффри Эпштейна. Грязно, весело и, если настроиться на авторскую волну, восхитительно.

«Цензор»

Несколько перехваленный, но, безусловно, достойный внимания британский фильм, выросший из феномена video nasties — «вредного» кино (в основном хорроров), с которым воевала при Тэтчер английская цензура. Угрюмая героиня, собственно, и работает в надзорной организации, пока экранные ужасы не начинают путаться с реальностью в ее сознании, травмированном еще в детстве исчезновением сестры.