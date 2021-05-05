Советуем фильмы на новогодние каникулы

Почему «Дюну» можно назвать главным блокбастером года? Что на самом деле ищут герои роуд-муви «Купе номер 6»? Почему «Отряд самоубийц: Миссия навылет» — это не только безумный экшен, но и трогательное кино? И какой душевной мелодрамой разнообразить обычный новогодний список фильмов?
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Каждую неделю в нашем подкасте мы советуем, что посмотреть из фильмов и сериалов на Кинопоиске, а сегодняшний выпуск посвящен киномарафону на длинные новогодние каникулы. Ведущие — шеф-редактор онлайн-кинотеатра Кинопоиска Игорь Кириенков и основательница независимого проекта о кино Cinemaholics Катя Карслиди.
Что смотреть в новогодние праздники
«Дюна» (2021)
Семья Атрейдес оказывается втянута в войну за опасную планету Арракис. Экранизация романа Фрэнка Герберта.
В подписке с 1 января
«Майор Гром: Чумной Доктор. Расширенная версия» (2021)
Честный российский полицейский против мстителя в маске. Теперь на 20 минут длиннее.
В подписке с 27 декабря
«Отряд самоубийц: Миссия навылет» (2021)
Команду опасных преступников отправляют на самоубийственное задание.
В подписке с 1 января
«Купе номер 6» (2021)
История о случайной встрече тихой финской студентки и грубоватого русского шахтера в купе поезда Москва — Мурманск. В главной роли — Юра Борисов.
В подписке с 6 января
«Вечное сияние чистого разума» (2004)
Влюбленные стирают друг друга из памяти, но находят вновь. В главных ролях — Джим Керри и Кейт Уинслет.
«Рождество, опять» (2014)
Одинокий продавец рождественских елок находит в парке потерявшую сознание девушку.
В подписке с 1 января
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Авторы: Игорь Кириенков, Катя Карслиди