Советуем фильмы на новогодние каникулы

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ПодкастСоветуем фильмы на новогодние каникулы

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Почему «Дюну» можно назвать главным блокбастером года? Что на самом деле ищут герои роуд-муви «Купе номер 6»? Почему «Отряд самоубийц: Миссия навылет» — это не только безумный экшен, но и трогательное кино? И какой душевной мелодрамой разнообразить обычный новогодний список фильмов?

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. А еще все наши подкасты можно слушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

Каждую неделю в нашем подкасте мы советуем, что посмотреть из фильмов и сериалов на Кинопоиске, а сегодняшний выпуск посвящен киномарафону на длинные новогодние каникулы. Ведущие — шеф-редактор онлайн-кинотеатра Кинопоиска Игорь Кириенков и основательница независимого проекта о кино Cinemaholics Катя Карслиди.

Что смотреть в новогодние праздники

«Дюна» (2021)

Семья Атрейдес оказывается втянута в войну за опасную планету Арракис. Экранизация романа Фрэнка Герберта.

В подписке с 1 января


«Майор Гром: Чумной Доктор. Расширенная версия» (2021)

Честный российский полицейский против мстителя в маске. Теперь на 20 минут длиннее.

В подписке с 27 декабря

«Отряд самоубийц: Миссия навылет» (2021)

Команду опасных преступников отправляют на самоубийственное задание.

В подписке с 1 января

«Купе номер 6» (2021)

История о случайной встрече тихой финской студентки и грубоватого русского шахтера в купе поезда Москва — Мурманск. В главной роли — Юра Борисов.

В подписке с 6 января

«Вечное сияние чистого разума» (2004)

Влюбленные стирают друг друга из памяти, но находят вновь. В главных ролях — Джим Керри и Кейт Уинслет.

«Рождество, опять» (2014)

Одинокий продавец рождественских елок находит в парке потерявшую сознание девушку.

В подписке с 1 января

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Вопросы и отзывы о подкасте пишите на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Игорь Кириенков, Катя Карслиди

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Брат-злодей, новые вызовы законам физики и погоня в Тбилиси: девятая часть гоночной эпопеи теперь в подписке
В главных ролях:Вин Дизель, Джон Сина, Мишель Родригес
Режиссер:Джастин Лин
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