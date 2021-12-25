Итоги 2021 года: тренды, провалы и скрытые шедевры

В новом выпуске «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают главные тренды прошедшего года и делятся лучшими фильмами, которые они посмотрели, но не успели обсудить в подкасте. Следующий эпизод будет посвящен «Гарри Поттеру».

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.