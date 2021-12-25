Итоги 2021 года: тренды, провалы и скрытые шедевры

Как мы запомним 2021 год? Какие важные события произошли в киноиндустрии? О чем говорят успех «Дюны», победа женщин на «Оскаре» и в Каннах и возвращение «Матрицы»? Правда ли, что этот год был прорывным для российского кино? И чего ждать от следующего, 2022-го?
Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты Кинопоиска».
В новом выпуске «Крупным планом» редактор Кинопоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают главные тренды прошедшего года и делятся лучшими фильмами, которые они посмотрели, но не успели обсудить в подкасте. Следующий эпизод будет посвящен «Гарри Поттеру».
Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.
Фильмы 2021 года, которые ведущие посоветовали в этом выпуске
«Легенда о Зеленом Рыцаре» (реж. Дэвид Лоури) — современная интерпретация средневековой поэмы о рыцаре Круглого стола сэре Гавейне и его путешествии навстречу смерти. Невероятно красивая деконструкция рыцарского мифа.
«Красный призрак» (реж. Андрей Богатырев) — вестерн о партизанах, встретивших нацистов в заброшенной деревне. Увлекательный жанровый эксперимент и одновременно драма, чуткая к традиции советского военного кино.
«Уроки фарси» (реж. Вадим Перельман) — гуманистическая драма о холокосте. Еврей (Науэль Перес Бискаярт) выдает себя за перса и учит нацистского офицера (Ларс Айдингер) выдуманному языку, чтобы выжить в концлагере.
«Остров Бергмана» (реж. Миа Хансен-Лёв) — синефильская драма о семейной паре кинематографистов (Тим Рот и Вики Крипс), приехавших на остров Форё и переставших различать грань между реальностью и вымыслом своих сценариев.
«Мама, я дома!» (реж. Владимир Битоков). Сын водительницы автобуса погибает на войне в Сирии, и женщина пытается добиться правды у коррумпированных бюрократов. Потрясающие роли Ксении Раппопорт и Юры Борисова. Фильм пока не вышел в прокат.
«Рука бога» (реж. Паоло Соррентино) — ностальгическая история взросления в Неаполе 1980-х. Особый приз жюри Венецианского кинофестиваля.
«Дыра в голове» (реж. Антонио Капуано). 40-летняя женщина отправляется в Милан, чтобы призвать к ответу убийцу своего отца-полицейского. Фильм от классика итальянского кино (пока не вышел в прокат в России).
Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов