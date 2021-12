Эй, Арнольд, пропусти Санту! 8 неочевидных рождественских эпизодов и спешелов

Для популярных сериалов существует традиция выпускать в конце года один или несколько новогодних эпизодов, которые, как это было с «Друзьями», «Офисом» или «Доктором Кто», потом становятся культовыми. Вспомнить эпизоды из этих классических шоу несложно, поэтому мы решили найти менее очевидные варианты. Не все из них одинаково радостные, но они все равно способны вернуть нам веру в чудеса и в простую человеческую доброту.

«Рождество Арнольда», 1-й сезон, 11-я серия

В мультфильмах рождественские выпуски обычно веселые и радостные, но это не относится к рождественскому эпизоду «Эй, Арнольд!» 1996 года. В нем речь идет о падении Сайгона в 1975 году и вынужденной разлуке маленькой вьетнамской девочки Май с ее отцом, мистером Хьюном — вьетнамским беженцем, который жил в пансионе бабушки и дедушки Арнольда.

Эпизод стал первым близким знакомством с мистером Хьюном, постоянным персонажем сериала. Для многих азиатско-американских детей 1990-х годов это был единственный случай, когда часть их истории была признана в массовой поп-культуре. И по сей день эта серия остается важной для сообщества, чьи истории долгое время искажались или упускались из виду.

«Альф», эпизод в двух частях

«Особенное Рождество Альфа», 2-й сезон, 12-я и 13-я серии

В этом эпизоде инопланетянин Альф успевает очень многое. Он раньше времени вскрывает праздничные подарки семейства Таннер, принимает роды в лифте и спасает человека, который хочет покончить с собой. Но и тут есть очень грустная сюжетная линия, в которой Альфа принимают за игрушку и доставляют детям в больницу в канун Рождества. Там он знакомится с Тиффани, смертельно больной девочкой, и рассказывает ей о переезде на новую планету. Серия заканчивается посвящением техническому директору «Альфа» Тому Кайлу и реально существовавшей Тиффани, которые умерли в 1987 году.

«Рождество бывает только раз в году», 4-й сезон, 2-я серия

Даже по стандартам «Безумцев» скрытая напряженность, пассивно-агрессивные микрожесты и неосторожные действия Дона Дрейпера здесь доходят до точки кипения. Вся пьяная вакханалия достигает апогея на самой неловкой рождественской вечеринке в офисе, когда Роджеру Стерлингу приходится играть роль Санты для своего крупнейшего клиента, а в качестве рождественских подарков там раздают коробки Lucky Strikes.

«Радость миру», 5-й сезон, 11-я серия

Рождество мало что значит для доктора Грегори Хауса. Фактически весь сериал крутится вокруг неизменного пессимизма его главного героя, что делает этот эпизод особенно трогательным. Хаус вынужден нарушить традицию и побыть доброжелательным, поскольку Уилсон, ​​заведующий отделением онкологии в учебном госпитале, призывает его на дежурстве быть добрым с пациентами. Попытки Хауса быть чрезмерно вежливым и дружелюбным часто проваливаются, но кое-что он все же может сделать — например, согласиться с утверждениями пациентки, что она (как Дева Мария) забеременела, не занимаясь сексом.

«Дух Рождества», 2-й сезон, 4-я серия

Помимо рождественской серии в самом сериале, где игроки и администраторы команды обмениваются подарками и обсуждают свои праздничные планы, а Тед в одиночестве смотрит фильм «Эта замечательная жизнь», вышла рождественская анимационная короткометражка. Игроки футбольного клуба «Ричмонд» встречаются в раздевалке накануне Рождества и с ужасом обнаруживают, что у тренера-добряка пропали усы. Тед боится, что его сын теперь не узнает его по видеосвязи, и вся команды бросается на их поиски.

Рождественский спешел

Перед премьерой четвертого сезона этим летом на Netflix выходили короткие эпизоды, которые больше погружали зрителя в истории главных героев. На Рождество создатели повторяют этот трюк. Сюжет новых трех серий вращается вокруг надвигающегося праздника и будет посвящен Филипе, Кайетане, Филиппу, Самуэлю, Омару и Патрику. Новеллы должны скрасить ожидание выхода пятого сезона. Ранее стало известно, что у сериала будет и шестой.

«Белое Рождество», 2-й сезон, 4-я серия

Технопараноидный эпизод состоит из трех слабо связанных между собой коротких рассказов в рамках одной большой истории. Джо Поттер и Мэтт Трент (в исполнении Рейфа Сполла и Джона Хэмма) вместе празднуют Рождество на отдаленном форпосте в разгар снежной зимы. Пока по радио играет песня Wizzard «I Wish It Could Be Christmas Everyday», герои начинают обсуждать, почему решили устроиться на эту работу. Они делятся нервирующими научно-фантастическими рассказами, в которых нашлось место и дополненной реальности, и умным технологиям, и футуристическим моментам — все это традиционно сходится в неожиданной развязке.

«Очень солнечное Рождество», ​​6-й сезон, 13-я серия

«В Филадельфии всегда солнечно» — одна из самых мрачных и циничных комедий на телевидении, поэтому неудивительно, что даже ее рождественский эпизод имеет ту же атмосферу. Месть, предательство, разрушительные детские воспоминания — все это здесь есть. На протяжении многих лет Фрэнк портил праздники Денниса и Ди, покупая подарки, о которых они мечтали, и оставлял их себе. Теперь они жаждут мести и решают привлечь к своему коварному плану его старого врага. Развязка, как обычно, депрессивна и уморительна одновременно.

Помимо эпизодов, которые уже можно посмотреть, скоро мы увидим долгожданный спецвыпуск «Гарри Поттера», где соберутся Дэниэл Рэдклифф, Руперт Гринт, Эмма Уотсон, режиссер первых частей Крис Коламбус и другие актеры франшизы. Премьера — 1 января на HBO Max. А также на Кинопоиске 25 декабря выходит новогодняя серия «Смешариков» — «Охота на тигра», где герои, затаив дыхание, ожидают приезда главного символа этого года. 31 декабря также выходит новогодняя серия сериала «Зёма», который за три недели после выхода в этом сентябре успел подняться в топ-250 лучших фильмов Кинопоиска. В праздничном спешеле главные герои чудесным образом перенесутся в 2018 год.