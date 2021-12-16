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Что смотреть дома: 2-й сезон «Ведьмака», «Черная Вдова», «Форсаж 9»

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Продолжение истории Геральта из Ривии, сольный фильм про Наташу Романофф, новая часть гоночной франшизы — рассказываем о главных новинках российских и зарубежных стримингов на этой неделе.

Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.

«Ведьмак», 2-й сезон

Возвращение амбициозного фэнтези

Где смотреть: Netflix

Когда Геральт (Генри Кавилл) встретил Цири (Фрейя Аллан), они отправились в Каэр Морхен — цитадель ведьмаков. Там принцесса научится владеть мечом и своим даром, а ее спутник встретит наставника и старейшего ведьмака — Весемира (Ким Бодния). Во втором сезоне «Ведьмака» шоураннер Лорен Шмидт Хиссрик основательно поработала над ошибками первого: отказалась от нелинейного повествования, которое так бесило фанатов, а Кавилл получил больше реплик.

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«Черная Вдова»

Скарлетт Йоханссон против постсоветского патриархата

Где смотреть: Кинопоиск

Наташа Романофф (Йоханссон) — дочь российских агентов в США под прикрытием. После завершения операции они переезжают на Кубу, а Наташу отправляют в «Красную комнату» тренироваться. Много лет спустя ей предстоит столкнуться лицом к лицу с куратором родителей из органов (Рэй Уинстон), который хочет захватить мир при помощи армии киллерш.

Сольный фильм про Черную Вдову вышел уже после «Мстители: Финал», поэтому история Наташи Романофф не столько про нее саму, сколько про ее родителей (Рэйчел Вайс и Дэвид Харбор) и потенциальную сменщицу (Флоренс Пью в роли Елены Беловой). За постановку отвечает Кейт Шортланд, снявшая триллер «Берлинский синдром».

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Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе

«Форсаж 9»

Вин Дизель, Шарлиз Терон, автомобили и семейные ценности

Где смотреть: Кинопоиск — c 19 декабря

Доминик Торетто (Дизель) отошел от дел и хочет насладиться мирной семейной жизнью с супругой Летти (Мишель Родригес) и сыном Брайаном. Заслуженному отдыху мешает группировка террористов, на которых работают его брат Джейкоб (Джон Сина) и хакерша Сайфер (Терон).

За руль успешной гоночной франшизы вернулся Джастин Лин. Его «Форсаж» еще зрелищнее и безумнее предшественников. В эпизоде — Хелен Миррен.

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Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе с 19 декабря

«Плюшевый Бум!»

Анимационный фильм-ограбление от создателей «Смешариков»

Где смотреть: Кинопоиск — с 18 декабря

Авантюрист Макс по приказу матери выкрадывает из старинного южноамериканского храма бесценный рубин. Чтобы вывести артефакт из страны, он прячет его в бело-фиолетовом плюшевом мишке, который по ошибке отправляется в магазин старинных игрушек. Макс без проблем устраивается туда охранником, но есть одна сложность: рубин оживил всех обитателей лавки. «Плюшевый Бум!» сделали ветераны «Смешариков» при поддержке Дэнниса МакКоя и Памелы Хикки, сценаристов «Утиных историй» и «Мышей-рокеров с Марса».

Смотрите этот фильм только на Кинопоиске в Плюсе с 18 декабря

«Станция одиннадцать», мини-сериал

Группа актеров ставит Шекспира в мире после пандемии

Где смотреть: more.tv

Загадочный вирус разрушил цивилизацию. 20 лет спустя по постапокалиптическим весям Северной Америки колесит труппа актеров, играя Шекспира для выживших. Их ждет встреча с жестоким культом, чей вожак как-то связан с одним из артистов.

Бестселлер Эмили Сент-Джон Мандел экранизировал Хиро Мурай — соратник Дональда Гловера, режиссер «Атланты» и клипа This Is America. В ролях — Маккензи Дэвис, Гаэль Гарсиа Берналь, Химеш Патель (Yesterday) и Даниэль Дедуайлер («Тем больнее падать»).

Смотрите этот сериал на more.tv и на Кинопоиске в Плюсе с more.tv

«Память»

Тильда Суинтон в новом фильме Апитчатпона Вирасетакула

Где смотреть: Кинопоиск

Шотландка Джессика (Суинтон) живет в Колумбии и ведет небольшой бизнес по продаже цветов. Узнав, что ее сестра больна загадочным респираторным заболеванием, она едет из Медельина в Боготу, чтобы быть с ней. Ночью Джессика слышит странный звук, который начинает ее преследовать. «Память» — новая картина Апитчатпона Вирасетакула, живого классика и фронтмена так называемого медленного кино. В Каннах этот фильм получил приз жюри.

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Смотрите этот фильм на Кинопоиске в Плюсе

«Рука бога»

Режиссер «Молодого папы» и «Великой красоты» вспоминает юность

Где смотреть: Netflix

Неаполь, 1980-е. Юный Фабиетто (Филиппо Скотти) наслаждается жизнью с многочисленными родственниками и любящими родителями (Тони Сервилло и Тереза Сапонанджело). После семейной трагедии он разочаровывается в реальности и решает посвятить жизнь кино.

Паоло Соррентино — один из крупнейших современных итальянских режиссеров. В честь юбилея он решил снять подобие автобиографии, где есть место легендарному трансферу Марадоны в «Наполи» и очень личным моментам. На фестивале в Венеции картина получила восемь наград (в том числе лучшему молодому артисту), также «Рука бога» будет представлять Италию на «Оскаре» (с высокими шансами на победу).

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«Митчеллы против машин»

Восстание машин помогает воссоединению семьи

Где смотреть: Кинопоиск, Okko, ivi

В детстве Кэти Митчелл была близка с отцом Риком. Но, когда она выросла и увлеклась кино, отец-технофоб не принял ее новое хобби. Перед началом первого учебного года Рик повез семью через всю страну на старой машине, и тут как нельзя кстати случился робоапокалипсис. «Митчеллов» сняли и написали сценаристы «Гравити Фолз» Майкл Рианда и Джефф Роу, среди продюсеров — Кристофер Миллер и Фил Лорд («Мачо и ботан», «ЛЕГО Фильм», «Человек-паук: Через вселенные»).

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«Лебединая песня»

Махершала Али заменяет себя двойником

Где смотреть: Apple TV+

Близкое будущее. Кэмерон и Поппи Тернер (Али и Наоми Харрис) ждут второго ребенка, когда любящий отец и муж узнает о смертельном диагнозе. Доверившись врачу (Гленн Клоуз), Кэмерон соглашается, чтобы его заменил клон, которому трансплантируют память оригинала.

«Лебединая песня» — полнометражный дебют Бенджамина Клири, который в прошлом году участвовал в VR-секции Венецианского кинофестиваля с мультфильмом «Намек». В одной из ролей — Аквафина.

«Бессмертие», 1-й сезон

Мистический триллер о проклятии вечной жизни

Где смотреть: Netflix

600 лет назад Дан Хвал (Ли Джин-ук) был обычным военным офицером в Китае. После истребления правящей династии он обрел вечную жизнь, которой теперь тяготится. Ключ от его проклятия у Мин Сан-ук (Квон На-ра, известная под псевдонимом Нара). Последние 600 лет она умирает и перерождается, помня свои прошлые жизни. Режиссер фильма — Чан Ён-у, постановщик «Хочу романтики» и «Милого дома».

Автор: Алексей Филиппов

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Смешные истории из жизни очень богатых москвичей. Продолжение комедии по мотивам рассказов Александра Цыпкина
В главных ролях:Павел Деревянко, Максим Виторган, Ингеборга Дапкунайте, Николай Фоменко, Кристина Бабушкина, Аглая Тарасова и др.
Режиссер:Роман Прыгунов
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