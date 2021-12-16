Что смотреть дома: 2-й сезон «Ведьмака», «Черная Вдова», «Форсаж 9»

Продолжение истории Геральта из Ривии, сольный фильм про Наташу Романофф, новая часть гоночной франшизы — рассказываем о главных новинках российских и зарубежных стримингов на этой неделе.
Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на Кинопоиске. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.
«Ведьмак», 2-й сезон
Возвращение амбициозного фэнтези
Где смотреть: Netflix
Когда Геральт (Генри Кавилл) встретил Цири (Фрейя Аллан), они отправились в Каэр Морхен — цитадель ведьмаков. Там принцесса научится владеть мечом и своим даром, а ее спутник встретит наставника и старейшего ведьмака — Весемира (Ким Бодния). Во втором сезоне «Ведьмака» шоураннер Лорен Шмидт Хиссрик основательно поработала над ошибками первого: отказалась от нелинейного повествования, которое так бесило фанатов, а Кавилл получил больше реплик.
«Черная Вдова»
Скарлетт Йоханссон против постсоветского патриархата
Где смотреть: Кинопоиск
Наташа Романофф (Йоханссон) — дочь российских агентов в США под прикрытием. После завершения операции они переезжают на Кубу, а Наташу отправляют в «Красную комнату» тренироваться. Много лет спустя ей предстоит столкнуться лицом к лицу с куратором родителей из органов (Рэй Уинстон), который хочет захватить мир при помощи армии киллерш.
Сольный фильм про Черную Вдову вышел уже после «Мстители: Финал», поэтому история Наташи Романофф не столько про нее саму, сколько про ее родителей (Рэйчел Вайс и Дэвид Харбор) и потенциальную сменщицу (Флоренс Пью в роли Елены Беловой). За постановку отвечает Кейт Шортланд, снявшая триллер «Берлинский синдром».
«Форсаж 9»
Вин Дизель, Шарлиз Терон, автомобили и семейные ценности
Где смотреть: Кинопоиск — c 19 декабря
Доминик Торетто (Дизель) отошел от дел и хочет насладиться мирной семейной жизнью с супругой Летти (Мишель Родригес) и сыном Брайаном. Заслуженному отдыху мешает группировка террористов, на которых работают его брат Джейкоб (Джон Сина) и хакерша Сайфер (Терон).
За руль успешной гоночной франшизы вернулся Джастин Лин. Его «Форсаж» еще зрелищнее и безумнее предшественников. В эпизоде — Хелен Миррен.
«Плюшевый Бум!»
Анимационный фильм-ограбление от создателей «Смешариков»
Где смотреть: Кинопоиск — с 18 декабря
Авантюрист Макс по приказу матери выкрадывает из старинного южноамериканского храма бесценный рубин. Чтобы вывести артефакт из страны, он прячет его в бело-фиолетовом плюшевом мишке, который по ошибке отправляется в магазин старинных игрушек. Макс без проблем устраивается туда охранником, но есть одна сложность: рубин оживил всех обитателей лавки. «Плюшевый Бум!» сделали ветераны «Смешариков» при поддержке Дэнниса МакКоя и Памелы Хикки, сценаристов «Утиных историй» и «Мышей-рокеров с Марса».
Загадочный вирус разрушил цивилизацию. 20 лет спустя по постапокалиптическим весям Северной Америки колесит труппа актеров, играя Шекспира для выживших. Их ждет встреча с жестоким культом, чей вожак как-то связан с одним из артистов.
Бестселлер Эмили Сент-Джон Мандел экранизировал Хиро Мурай — соратник Дональда Гловера, режиссер «Атланты» и клипа This Is America. В ролях — Маккензи Дэвис, Гаэль Гарсиа Берналь, Химеш Патель (Yesterday) и Даниэль Дедуайлер («Тем больнее падать»).
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«Память»
Тильда Суинтон в новом фильме Апитчатпона Вирасетакула
Где смотреть: Кинопоиск
Шотландка Джессика (Суинтон) живет в Колумбии и ведет небольшой бизнес по продаже цветов. Узнав, что ее сестра больна загадочным респираторным заболеванием, она едет из Медельина в Боготу, чтобы быть с ней. Ночью Джессика слышит странный звук, который начинает ее преследовать. «Память» — новая картина Апитчатпона Вирасетакула, живого классика и фронтмена так называемого медленного кино. В Каннах этот фильм получил приз жюри.
«Рука бога»
Режиссер «Молодого папы» и «Великой красоты» вспоминает юность
Где смотреть: Netflix
Неаполь, 1980-е. Юный Фабиетто (Филиппо Скотти) наслаждается жизнью с многочисленными родственниками и любящими родителями (Тони Сервилло и Тереза Сапонанджело). После семейной трагедии он разочаровывается в реальности и решает посвятить жизнь кино.
Паоло Соррентино — один из крупнейших современных итальянских режиссеров. В честь юбилея он решил снять подобие автобиографии, где есть место легендарному трансферу Марадоны в «Наполи» и очень личным моментам. На фестивале в Венеции картина получила восемь наград (в том числе лучшему молодому артисту), также «Рука бога» будет представлять Италию на «Оскаре» (с высокими шансами на победу).
«Митчеллы против машин»
Восстание машин помогает воссоединению семьи
Где смотреть: Кинопоиск, Okko, ivi
В детстве Кэти Митчелл была близка с отцом Риком. Но, когда она выросла и увлеклась кино, отец-технофоб не принял ее новое хобби. Перед началом первого учебного года Рик повез семью через всю страну на старой машине, и тут как нельзя кстати случился робоапокалипсис. «Митчеллов» сняли и написали сценаристы «Гравити Фолз» Майкл Рианда и Джефф Роу, среди продюсеров — Кристофер Миллер и Фил Лорд («Мачо и ботан», «ЛЕГО Фильм», «Человек-паук: Через вселенные»).
«Лебединая песня»
Махершала Али заменяет себя двойником
Где смотреть: Apple TV+
Близкое будущее. Кэмерон и Поппи Тернер (Али и Наоми Харрис) ждут второго ребенка, когда любящий отец и муж узнает о смертельном диагнозе. Доверившись врачу (Гленн Клоуз), Кэмерон соглашается, чтобы его заменил клон, которому трансплантируют память оригинала.
«Лебединая песня» — полнометражный дебют Бенджамина Клири, который в прошлом году участвовал в VR-секции Венецианского кинофестиваля с мультфильмом «Намек». В одной из ролей — Аквафина.
«Бессмертие», 1-й сезон
Мистический триллер о проклятии вечной жизни
Где смотреть: Netflix
600 лет назад Дан Хвал (Ли Джин-ук) был обычным военным офицером в Китае. После истребления правящей династии он обрел вечную жизнь, которой теперь тяготится. Ключ от его проклятия у Мин Сан-ук (Квон На-ра, известная под псевдонимом Нара). Последние 600 лет она умирает и перерождается, помня свои прошлые жизни. Режиссер фильма — Чан Ён-у, постановщик «Хочу романтики» и «Милого дома».
Автор: Алексей Филиппов