Что смотреть дома: 2-й сезон «Ведьмака», «Черная Вдова», «Форсаж 9»

Доминик Торетто (Дизель) отошел от дел и хочет насладиться мирной семейной жизнью с супругой Летти (Мишель Родригес) и сыном Брайаном. Заслуженному отдыху мешает группировка террористов, на которых работают его брат Джейкоб (Джон Сина) и хакерша Сайфер (Терон).

За руль успешной гоночной франшизы вернулся Джастин Лин. Его «Форсаж» еще зрелищнее и безумнее предшественников. В эпизоде — Хелен Миррен.

