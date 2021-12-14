Актер Евгений Кулик и рэпер Sqwoz Bab выбирают лучшую часть «Форсажа»

Вышел новый выпуск нашего развлекательно-познавательного шоу «Докажи, если сможешь». Его участники должны показать, что смотрели фильм, даже если слышат о нем впервые. В этот раз с задачей попытались справиться актер Евгений Кулик («Я худею», «Толя-робот») и музыкант Марат, известный под псевдонимом Sqwoz Bab. Ведущий шоу — Женя Калинкин. Прошлые выпуски доступны на YouTube-канале «Мультипаспорт». Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео.
Что советуют посмотреть герои выпуска?
Евгений Кулик, актер, сценарист
«Кликбейт»
Сериал про современные интернет-реалии с закрученным сюжетом. Главного героя втягивают в киберпреступление, а его близкие пытаются ему помочь. Необычный формат, где одна детективная линия, но каждую серию показывают глазами нового персонажа.
«Загрузка»
Комедийная версия сериала «Черное зеркало». Главный герой мертв. Копия его сознания находится в виртуальном раю. Оттуда он начинает расследование своего убийства. И все это черная комедия.
«Никто»
Блестящий перезапуск формата старых добрых боевиков от Ильи Найшуллера. Остроумный и захватывающий, каким и должен быть современный экшен-фильм. Одна сцена с появлением Алексея Серебрякова чего стоит.
Sqwoz Bab, рэпер
«Удача Логана»
Фильм про неторопливое и изобретательное ограбление. Яркие типажи и хлесткий юмор. Очень своеобразная картина, тут среднего не дано: либо вы с первых минут влюбитесь в нее по уши (как я), либо вам станет скучно уже на десятой минуте. Но я со своей стороны однозначно рекомендую заценить финал!
«Платформа»
Отвратительно-прекрасный фильм с четким послевкусием. Испанский триллер про эксперименты над людьми. Пробирает до мурашек.
«Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»
Не могу не отметить прекрасное название. Это трогательная история про русскую глубинку. Фильм даже более смешной, чем грустный. Выросший в детдоме Витька узнает, что его отец жив и прикован к инвалидному креслу. Теперь парень везет родителя в дом инвалидов. Классный фильм, отменный саундтрек.