Актер Евгений Кулик и рэпер Sqwoz Bab выбирают лучшую часть «Форсажа»

Фильм про неторопливое и изобретательное ограбление. Яркие типажи и хлесткий юмор. Очень своеобразная картина, тут среднего не дано: либо вы с первых минут влюбитесь в нее по уши (как я), либо вам станет скучно уже на десятой минуте. Но я со своей стороны однозначно рекомендую заценить финал!