Как «Черная Вдова» объединяет шпионский боевик и семейную драму

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Крупным планом

ПодкастКак «Черная Вдова» объединяет шпионский боевик и семейную драму

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Много ли в «Черной Вдове» клюквы о России? Почему фильм не только экшен о шпионах, но и трогательная семейная драма? Как режиссер Кейт Шортланд вплетает в сюжет феминистскую тему? И что дальше ждет киновселенную Marvel?

Скарлетт Йоханссон и Флоренс Пью
Скарлетт Йоханссон, Дэвид Харбор и Флоренс Пью
Скарлетт Йоханссон
Рэйчел Вайс, Скарлетт Йоханссон и Флоренс Пью
Скарлетт Йоханссон

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

В этом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают первый за два года марвеловский блокбастер. В гостях — кинокритик газеты «Коммерсант» Юлия Шагельман.

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

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В главных ролях:Гэри, Пряник, Авокато
Режиссер:Бен Бьелажак, Майк Робертс, Энн Уокер Фаррелл
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