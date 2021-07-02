Как «Черная Вдова» объединяет шпионский боевик и семейную драму

В этом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают первый за два года марвеловский блокбастер. В гостях — кинокритик газеты «Коммерсант» Юлия Шагельман.

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