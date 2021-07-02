Как «Черная Вдова» объединяет шпионский боевик и семейную драму

Много ли в «Черной Вдове» клюквы о России? Почему фильм не только экшен о шпионах, но и трогательная семейная драма? Как режиссер Кейт Шортланд вплетает в сюжет феминистскую тему? И что дальше ждет киновселенную Marvel?
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В этом выпуске подкаста «Крупным планом» редактор КиноПоиска Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают первый за два года марвеловский блокбастер. В гостях — кинокритик газеты «Коммерсант» Юлия Шагельман.
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Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов