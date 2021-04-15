Почему все любят «Форсаж»

Почему «Форсаж» — это не одна сага, а две, с разным настроением и даже сюжетом? Что успех франшизы говорит о состоянии современного кино? Как устроены драйвовые сцены гонок? И почему смерть Пола Уокера стала таким важным событием для франшизы?

К выходу в прокат «Форсажа 9» разбираем сверхпопулярную серию фильмов и пытаемся понять, за что ее все любят.

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