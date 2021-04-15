КиноПоиск
Попробовать Плюс

ВидеоПочему все любят «Форсаж»

Обсудить0

Почему «Форсаж» — это не одна сага, а две, с разным настроением и даже сюжетом? Что успех франшизы говорит о состоянии современного кино? Как устроены драйвовые сцены гонок? И почему смерть Пола Уокера стала таким важным событием для франшизы?

К выходу в прокат «Форсажа 9» разбираем сверхпопулярную серию фильмов и пытаемся понять, за что ее все любят.

Все фильмы франшизы «Форсаж» доступны для просмотра в специальной подборке на КиноПоиск HD

Подписывайтесь на канал КиноПоиска в YouTube, чтобы первыми смотреть наши новые видео

Автор:
Обсудить
Днем — обычный пионерский лагерь, ночью — место, полное загадок. Мистическая фантастика по бестселлеру Алексея Иванова
В главных ролях:Пётр Натаров, Даниил Вершинин, Ангелина Стречина, Ирина Пегова, Сергей Шакуров, Тимофей Трибунцев
Режиссер:Святослав Подгаевский
Смотрите по подписке
Смотреть

Смотрите также

Критики посмотрели «Форсаж 9». Экшен им понравился, а новый злодей — нет

Критики посмотрели «Форсаж 9». Экшен им понравился, а новый злодей — нет

18 мая45
За что Вин Дизель любит Хелен Миррен? А Кристофера Нолана? Актер рассказывает о «Форсажах» и о себе
Интервью

За что Вин Дизель любит Хелен Миррен? А Кристофера Нолана? Актер рассказывает о «Форсажах» и о себе

18 мая8
Почему гонщик Хан воскрес в «Форсаже 9» и что о нем рассказывает приквел франшизы, о котором никто не знает?

Почему гонщик Хан воскрес в «Форсаже 9» и что о нем рассказывает приквел франшизы, о котором никто не знает?

15 апреля65
Что мы смотрели в отпуске: «Сокол и Зимний Солдат», «Змей», «Мейр из Исттауна»
В предыдущих сериях

ПодкастЧто мы смотрели в отпуске: «Сокол и Зимний Солдат», «Змей», «Мейр из Исттауна»

19 мая2

Главное сегодня

ВидеоПочему все любят «Форсаж»

Сегодня9
Почему все любят «Форсаж»
Музыкальная тема «Миссия: невыполнима» — одна из самых узнаваемых в мире. Но кто ее написал и как она работает?

Музыкальная тема «Миссия: невыполнима» — одна из самых узнаваемых в мире. Но кто ее написал и как она работает?

Сегодня7
Редакция КиноПоиска выбирает любимых вампиров. Расскажите и о своих!

Редакция КиноПоиска выбирает любимых вампиров. Расскажите и о своих!

Сегодня16
Откуда в «Пищеблоке» вампиры? Рассказывает писатель Алексей Иванов
Интервью

Откуда в «Пищеблоке» вампиры? Рассказывает писатель Алексей Иванов

Вчера6
9 лучших трейлеров недели: Возвращение «Друзей», зомби-хоррор и комедия про дрессированную муху

9 лучших трейлеров недели: Возвращение «Друзей», зомби-хоррор и комедия про дрессированную муху

Вчера2
«Пищеблок» показал лучший старт среди сериалов КиноПоиск HD

«Пищеблок» показал лучший старт среди сериалов КиноПоиск HD

Вчера10
ГК «Рики» и КиноПоиск HD выбрали лучшие идеи для взрослой анимации. Среди победителей — фэнтези «Граффити» и комикс о магах из Питера

ГК «Рики» и КиноПоиск HD выбрали лучшие идеи для взрослой анимации. Среди победителей — фэнтези «Граффити» и комикс о магах из Питера

Вчера0
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт