Новый год скоро, а вы еще не нашли подарки друзьям-киноманам? Мы собрали вам 42 идеи!

Хорошая новость: до праздников осталось две недели! Плохая: в торговых центрах становится все больше людей, а сроки доставки увеличиваются. Если вы еще не придумали, что дарить близким, то мы собрали для вас экспресс-шпаргалку (аромат по «Винни Пуху» и Lego-Венома!). Специально искали такие варианты, которые успеют доставить в срок. Выбирайте скорее, пока товары не закончились на сайтах.
Подписки, курсы и сертификаты Книги и журналы Одежда Косметика и парфюм
Lego и игрушки Другие мелочи Подарочная бумага и открытки
Подписки, курсы и сертификаты
Хорошо, что онлайн-сертификаты можно купить за пару минут и отправить получателю прямо на почту. В нашем списке — подписка на онлайн-кинотеатр MUBI, где можно найти авторские и фестивальные фильмы (каждый день на MUBI выходит новая картина). Сейчас в каталоге сервиса есть ранние фильмы Дени Вильнёва («32 августа на Земле», «Космос»), обширный раздел с южнокорейским кино, короткометражками (Junior Жюлии Дюкурно) и документальными фильмами («Типы с улицы Даггера» Аньес Варда). Еще включили в список курс, где разбирают творчество 18 великих режиссеров (Тарантино, Кубрик, Хичкок, Феллини!), ведет его Данила Кузнецов, режиссер и историк кино. Самые универсальные варианты — подписка на наш онлайн-кинотеатр и сертификат на походы в кино.
Книги и журналы
Все еще убеждены, что лучший подарок — книга (или журналы!). Здесь и иллюстрированный журнал Ornament, и свежая книга Квентина Тарантино по «Однажды в… Голливуде», и опус про то, как создавали визуальный мир «Дюны» Дени Вильнёва. Бонус — сборник рецептов из «Друзей». Смотрите не перепутайте страницы, как Рэйчел Грин! А то получится пудинг с кремом, мясом и зеленым горошком.
«Дюна. Иллюстрированная история создания классики научной фантастики», 3795 руб. Доставка по Москве — от 1 дня.
Одежда
Более сложный подарок, где нужно ненавязчиво выяснить размер получателя. Поэтому выбрали oversize-вещи, а также универсальный вариант — носки с Гринчем!
Футболка «Звездные войны», 1450 руб. Доставка по Москве — от 1 дня
Косметика и парфюм
Популярным фильмам посвящают даже ароматы. «Начало» Кристофера Нолана похоже на воздух после грозы с запахом древесины и морской воды. «Вход в пустоту» Гаспара Ноэ пахнет грейпфрутом и нагретыми софитами (с легальными нотками марихуаны). Аромат по нему входит в линейку Moth and Rabbit, посвященную фильмам. В ней есть ароматы по «Фотоувеличению» Микеланджело Антониони, «Лобстеру» Йоргоса Лантимоса и «Одинокому мужчине» Тома Форда. Вдобавок нашли аромат по советскому «Винни Пуху», который пахнет цветочной лужайкой. Декоративная косметика пригодится для новогодней вечеринки, а увлажняющие маски по «Звездным войнам» — для 1 января.
Lego и игрушки
Вот вам замечательный план на праздники: пересмотреть на Кинопоиске всего «Гарри Поттера» и «Друзей», пока вы собираете по ним Lego. Помимо конструкторов, наш фаворит — игрушка в виде Малыша Йоды.
Другие мелочи
Если ничего не приглянулось из предыдущих разделов, изучите этот. Тем, кому 2021-й дался нелегко, подарите мялку-антистресс с Малышом Йодой (или же биту Харли Квинн, но только для мирных целей). Для домашних киномарафонов рекомендуем собственную попкорницу.
Карточная игра «Про что кино?», 506 руб. Доставка по Москве — от 1 дня
Подарочная бумага и открытки
Финальный штрих! Давайте в открытках пожелаем, чтобы в 2022 году больше не было поводов переносить фильмы в прокате.
Цены и срок доставки указаны в момент написания материала. Доставка в другие города зависит от работы почты и местных курьерских служб. Помните, что ближе к Новому году срок доставки может увеличиться.
Авторы: Кира Голубева, Лиза Кузнецова