Новый год скоро, а вы еще не нашли подарки друзьям-киноманам? Мы собрали вам 42 идеи!

Хорошая новость: до праздников осталось две недели! Плохая: в торговых центрах становится все больше людей, а сроки доставки увеличиваются. Если вы еще не придумали, что дарить близким, то мы собрали для вас экспресс-шпаргалку (аромат по «Винни Пуху» и Lego-Венома!). Специально искали такие варианты, которые успеют доставить в срок. Выбирайте скорее, пока товары не закончились на сайтах.