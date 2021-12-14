Кинопоиск

Новый год скоро, а вы еще не нашли подарки друзьям-киноманам? Мы собрали вам 42 идеи!

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Хорошая новость: до праздников осталось две недели! Плохая: в торговых центрах становится все больше людей, а сроки доставки увеличиваются. Если вы еще не придумали, что дарить близким, то мы собрали для вас экспресс-шпаргалку (аромат по «Винни Пуху» и Lego-Венома!). Специально искали такие варианты, которые успеют доставить в срок. Выбирайте скорее, пока товары не закончились на сайтах.

Подписки, курсы и сертификаты Книги и журналы Одежда Косметика и парфюм

Lego и игрушки Другие мелочи Подарочная бумага и открытки

Подписки, курсы и сертификаты

Книги и журналы

Одежда

Косметика и парфюм

Lego и игрушки

Другие мелочи

Подарочная бумага и открытки

Подписки, курсы и сертификаты

Хорошо, что онлайн-сертификаты можно купить за пару минут и отправить получателю прямо на почту. В нашем списке — подписка на онлайн-кинотеатр MUBI, где можно найти авторские и фестивальные фильмы (каждый день на MUBI выходит новая картина). Сейчас в каталоге сервиса есть ранние фильмы Дени Вильнёва («32 августа на Земле», «Космос»), обширный раздел с южнокорейским кино, короткометражками (Junior Жюлии Дюкурно) и документальными фильмами («Типы с улицы Даггера» Аньес Варда). Еще включили в список курс, где разбирают творчество 18 великих режиссеров (Тарантино, Кубрик, Хичкок, Феллини!), ведет его Данила Кузнецов, режиссер и историк кино. Самые универсальные варианты — подписка на наш онлайн-кинотеатр и сертификат на походы в кино.

Подписка на Яндекс.Плюс, куда входит Кинопоиск, 599 руб. за 3 месяца, 1190 руб. за полгода
Онлайн-курс «Кино глазами режиссера», «Синхронизация», 12 300 руб.
Сертификат в кинотеатры сети «КАРО», от 300 до 5000 руб.
Подписка на MUBI, 1690 руб. за три месяца, 4190 руб. за 1 год
Годовая подписка на журнал «Сеанс», 3100 руб.
Годовая подписка на журнал «Искусство кино», 3933 руб.

Книги и журналы

Все еще убеждены, что лучший подарок — книга (или журналы!). Здесь и иллюстрированный журнал Ornament, и свежая книга Квентина Тарантино по «Однажды в… Голливуде», и опус про то, как создавали визуальный мир «Дюны» Дени Вильнёва. Бонус — сборник рецептов из «Друзей». Смотрите не перепутайте страницы, как Рэйчел Грин! А то получится пудинг с кремом, мясом и зеленым горошком.

Ornament, от 750 руб. Где купить: на сайте журнала или в отдельных точках Москвы и Санкт-Петербурга (доставка — 1–2 дня). Доставка в остальные города зависит от «Почты России»
«Однажды в Голливуде», 750 руб. Доставка по Москве — от 3 дней.
«Беседы с Уэсом Андерсоном о его фильмах. От „Бутылочной ракеты“ до „Королевства полной луны“», 1214 руб. Доставка по Москве — от 1 дня.
«Кино. Всемирная история», 2900 руб. Доставка по Москве — от 1 дня.
«Friends. Официальная кулинарная книга», 3845 руб. Доставка по Москве — от 1 дня.

«Дюна. Иллюстрированная история создания классики научной фантастики», 3795 руб. Доставка по Москве — от 1 дня.

Одежда

Более сложный подарок, где нужно ненавязчиво выяснить размер получателя. Поэтому выбрали oversize-вещи, а также универсальный вариант — носки с Гринчем!

Коричневая худи с принтом «Наруто», 3299 руб. Доставка по Москве — от 5 дней
Свитшот Marvel, Reserved, 2799 руб. Доставка по Москве — от 2 дней
Футболка adidas x The Simpsons, 1699 руб. Доставка по Москве — от 1 дня
Футболка Rick and Morty, 799 руб. Доставка по Москве — от 3 дней

Футболка «Звездные войны», 1450 руб. Доставка по Москве — от 1 дня

Новогодние носки Grinch, 799 руб. Доставка по Москве — от 3 дней

Косметика и парфюм

Популярным фильмам посвящают даже ароматы. «Начало» Кристофера Нолана похоже на воздух после грозы с запахом древесины и морской воды. «Вход в пустоту» Гаспара Ноэ пахнет грейпфрутом и нагретыми софитами (с легальными нотками марихуаны). Аромат по нему входит в линейку Moth and Rabbit, посвященную фильмам. В ней есть ароматы по «Фотоувеличению» Микеланджело Антониони, «Лобстеру» Йоргоса Лантимоса и «Одинокому мужчине» Тома Форда. Вдобавок нашли аромат по советскому «Винни Пуху», который пахнет цветочной лужайкой. Декоративная косметика пригодится для новогодней вечеринки, а увлажняющие маски по «Звездным войнам» — для 1 января.

Парфюм «Inception» ZARKOPERFUME, от 15 900 руб. Доставка по Москве в день заказа
Парфюм «Enter the Void» Moth and Rabbit, 13 500 руб. Доставка по Москве — от 1 дня
Парфюм «Винни Пух», 2350 руб. Доставка по Москве — от 5 дней
Праймер для лица «Sex Education»NYX, 1330 руб. Доставка по Москве зависит от работы пункта выдачи
Помада для губ «La casa de papel»NYX1099 руб. Доставка по Москве — от 1 дня
Увлажняющая маска для лица «Звездные войны» (4 шт.), 1151 руб. Доставка по Москве — от 1 дня

Lego и игрушки

Вот вам замечательный план на праздники: пересмотреть на Кинопоиске всего «Гарри Поттера» и «Друзей», пока вы собираете по ним Lego. Помимо конструкторов, наш фаворит — игрушка в виде Малыша Йоды.

Lego с «Центральной кофейней» из «Друзей», 4226 руб. Доставка по Москве — от 1 дня
Lego совы Букли из «Гарри Поттера», 3799 руб. Доставка по Москве — от 1 дня
Lego «Веном», 5999 руб. Доставка по Москве — от 2 дней
Lego «Шлем Дарта Вейдера», 4899 руб. Доставка по Москве — от 2 дней
Фигурка «Чумной Доктор», 699 руб. Можно забрать на «Флаконе» в Москве
Игрушка радиоуправляемая «Малыш Йода», 3338 руб. Можно забрать в магазинах Москвы после заказа

Другие мелочи

Если ничего не приглянулось из предыдущих разделов, изучите этот. Тем, кому 2021-й дался нелегко, подарите мялку-антистресс с Малышом Йодой (или же биту Харли Квинн, но только для мирных целей). Для домашних киномарафонов рекомендуем собственную попкорницу.

Бирка для багажа «Бэтмен», 399 руб. Доставка по Москве — от 2 дней
Фигурка-утка Галадриэль, «Властелин колец», Tubbz, 1709 руб. Доставка по Москве — от 2 дней
Мялка-антистресс «Star Wars: The Mandalorian», 999 руб. Доставка по Москве — от 2 дней
Попкорница, 1390 руб. Доставка по Москве — от 2 дней

Карточная игра «Про что кино?», 506 руб. Доставка по Москве — от 1 дня

Раскраска по номерам «Рик и Морти», 1188 руб. Доставка по Москве — от 6 дней
Печенье из «Игры в кальмара», 427 руб. Доставка по Москве — от 1 дня
Бейсбольная бита Харли Квинн, 2629 руб. Доставка по Москве — от 2 дней
Будильник с Ракетой из «Стражей Галактики», 2649 руб. Доставка по Москве — от 1 дня

Подарочная бумага и открытки

Финальный штрих! Давайте в открытках пожелаем, чтобы в 2022 году больше не было поводов переносить фильмы в прокате.

Подарочная бумага «Ирония судьбы», 250 руб. Доставка по Москве — от 1 дня, по другим городам — от 2 дней
Подарочная бумага «Один дома», 250 руб. Доставка по Москве — от 1 дня, по другим городам — от 2 дней
Открытка «Водная жизнь», 150 руб. Доставка по Москве — от 1 дня, по другим городам — от 2 дней

Цены и срок доставки указаны в момент написания материала. Доставка в другие города зависит от работы почты и местных курьерских служб. Помните, что ближе к Новому году срок доставки может увеличиться.

Авторы: Кира Голубева, Лиза Кузнецова

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Смешные истории из жизни очень богатых москвичей. Продолжение комедии по мотивам рассказов Александра Цыпкина
В главных ролях:Павел Деревянко, Максим Виторган, Ингеборга Дапкунайте, Николай Фоменко, Кристина Бабушкина, Аглая Тарасова и др.
Режиссер:Роман Прыгунов
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