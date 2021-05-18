Как «Форсаж» сочетает экшен, библейские отсылки и традиции мыльных опер

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ПодкастКак «Форсаж» сочетает экшен, библейские отсылки и традиции мыльных опер

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Подкаст можно послушать прямо здесь (пользователям Safari рекомендуем воспользоваться ссылками для прослушивания подкаста в других сервисах).

Чем франшиза «Форсаж» покорила мир? Как девятая часть отсылает к библейским и античным сюжетам? Почему для современных блокбастеров так важна тема квазисемьи? И чем «Форсаж» напоминает мыльную оперу?

Натали Эммануэль и Вин Дизель
Вин Дизель
Тайриз Гибсон и Вин Дизель
Мишель Родригес
Вин Дизель и Мишель Родригес

Подкаст доступен в Яндекс.Музыке, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах. Выпуски наших подкастов можно послушать на YouTube-канале «Подкасты КиноПоиска».

К выходу в прокат девятой серии сверхпопулярной франшизы редактор Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают феномен «Форсажа», образы сильных женщин, христианские ценности и драматический потенциал Вина Дизеля.

Новый подкаст КиноПоиска про сериал «Пищеблок» можно послушать по этой ссылке.

Вопросы, отзывы и пожелания по темам выпусков можно писать на почту: podcast@kinopoisk.ru.

Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов

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Днем — обычный пионерский лагерь, ночью — место, полное загадок. Мистическая фантастика по бестселлеру Алексея Иванова
В главных ролях:Пётр Натаров, Даниил Вершинин, Ангелина Стречина, Ирина Пегова, Сергей Шакуров, Тимофей Трибунцев
Режиссер:Святослав Подгаевский
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