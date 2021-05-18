Как «Форсаж» сочетает экшен, библейские отсылки и традиции мыльных опер

К выходу в прокат девятой серии сверхпопулярной франшизы редактор Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают феномен «Форсажа», образы сильных женщин, христианские ценности и драматический потенциал Вина Дизеля.

Новый подкаст КиноПоиска про сериал «Пищеблок» можно послушать по этой ссылке.

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