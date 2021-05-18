Как «Форсаж» сочетает экшен, библейские отсылки и традиции мыльных опер

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Чем франшиза «Форсаж» покорила мир? Как девятая часть отсылает к библейским и античным сюжетам? Почему для современных блокбастеров так важна тема квазисемьи? И чем «Форсаж» напоминает мыльную оперу?
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К выходу в прокат девятой серии сверхпопулярной франшизы редактор Даулет Жанайдаров и киновед Всеволод Коршунов обсуждают феномен «Форсажа», образы сильных женщин, христианские ценности и драматический потенциал Вина Дизеля.
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Авторы: Даулет Жанайдаров, Всеволод Коршунов