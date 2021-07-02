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Фильм недели: «Черная Вдова». История о потерянном детстве

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Премьера фильма неоднократно переносилась в течение года, и вот он все же выходит. Павел Пугачев посмотрел многострадальный сольник Наташи Романофф и нашел его сентиментальным бенефисом одной актрисы. Но не той, что на постере.

Наташу Романофф жизнь помотала знатно. Спецшкола, госслужба в российской силовой структуре. «Мстители», наконец. Смерть в финале ради общего блага. Но действие ее сольного фильма начинается задолго до всех этих злоключений: на дворе середина 90-х, на экране — идиллический штат Огайо. Тут спокойно проходило детство будущей убийцы экстра-класса, пока однажды папа, вернувшись с работы, не стал торопить семью со сборами.

Далеко уехать у Романовых не получилось. Наташа с младшей сестрой Леной (ее взрослую версию играет Флоренс Пью) попали в цепкие лапы российских спецслужб и оказались в программе Черных Вдов. Что представляет из себя обучение и в чем заключается дальнейшая трудовая деятельность, красочно и емко покажут во вступительных титрах: взрывы по всему миру, удары дубинками и меткие выстрелы, марширующие школьницы, официальная хроника с Борисом Николаевичем и Владимиром Владимировичем, в которую вклеен коварный серый кардинал Дрейков (Рэй Уинстон). Дети рыдают, фоном играет томный кавер на «Smells Like Teen Spirit». Кого-то вся эта видеоностальгия настроит на элегический лад, а кому-то покажется заунывной пошлостью. От настроя зависит и то, как пройдут дальнейшие два часа этого не скучного, но и не самого динамичного марвеловского фильма.

Да, экшеном «Черную Вдову» можно назвать с натяжкой. На весь фильм несколько сделанных на автопилоте сцен с однотипной боевой хореографией и устаревшей компьютерной графикой. Проблема даже не столько в техническом уровне исполнения, сколько в том, как они выбиваются из общего, довольно меланхоличного строя картины.

Рэйчел Вайс, Скарлетт Йоханссон и Флоренс Пью

Снявшая «Вдову» Кейт Шортланд сделала карьеру на негромких инди-фильмах о девушках в беде, и тут она тоже больше увлечена историей воссоединения семьи и тем, как Наташа переосмысляет прошлое, а не драками. На свиноферме в Ленинградской области, куда герои долетают на вертолете с принтом «Соловьев Эйр» (в зале дружно хохочут), проходят самые драгоценные и попросту лучшие минуты фильма. Рэйчел Вайс (Мелина Востокова, мать Наташи и Елены) запрещает сутулиться, Флоренс Пью пьет водку, Дэвид Харбор (Красный Страж) еле-еле застегивает на себе советский супергеройский костюм, Скарлетт Йоханссон мрачно недоумевает, под ногами бегает дрессированная хрюшка. Зрители из России многому удивятся, кто-то даже вспомнит фильм Сергея Бодрова-мл. «Сестры». Эта клюква здорово разбавлена сладким: тут больше обнимаются и сдерживают слезы, чем дерутся и спорят о геополитике. В общем, русские тоже любят своих детей, как пел Стинг на одном из витков холодной войны.

Жаль только, что, несмотря на все старания первоклассных актрис и актеров, настоящими людьми их герои кажутся лишь в очень редкие моменты. Заметно, что и самой Скарлетт Йоханссон уже порядком наскучила эта роль. Но «Черную Вдову» можно воспринимать не только как погребальный памятник Наташе, но и как сольник другой Вдовы — ее сестры Елены Беловой. Играющая ее Флоренс Пью — фыркающая, хмыкающая, насупленно поднимающая брови, сдерживающая слезы и отбивающая все удары судьбы пассивно-агрессивным сарказмом — отвечает за все немногое живое в этом фильме. Ее флегматичное обаяние и держит фильм на плаву, выделяет его из общей задорной интонации марвеловской киновселенной.

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