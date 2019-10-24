Наташа Романофф и сибирские лагеря. Что нам удалось узнать о «Черной Вдове»

8 июля в российский прокат, наконец-то, выходит сольник Наташи Романофф, первый фильм новой фазы киновселенной Marvel. А почти полтора года назад, еще до всякой пандемии, Дмитрий Барченков побывал на британской студии Pinewood, где снималась часть картины — и подсмотрел кое-что интересное. Хотите узнать, с чего срисована тюрьма, из которой бежит Черная Вдова и в каком российском городе она тренировалась в 1990-е? Читайте наш репортаж с площадки!



Первое появление русской героини Наташи Романофф в кинематографической вселенной Marvel состоялось в 2008-м, когда Ник Фьюри задумался о приглашении Тони Старка в собирающуюся команду Мстителей. Агент Щ.И.Т.а Романофф должна была внедриться в «Старк Индастрис». И хотя Вдова не рекомендовала Фьюри делать Старку предложение, чем все закончилось — факт известный. Дальше она блистала уже как Мститель, заводя периодически что-то вроде свободных отношений с Халком, доставая Камень души, который был необходим для победы над Таносом. Но в жизни Вдовы есть несколько неизвестных. Что она делала в Будапеште, сбежав от проблем, связанных с конфликтом Железного человека и Капитана Америки в 2016-м? Чем занималась в российский период жизни? Сольник, который был в разработке еще со времен второго «Железного человека», как раз и заполнит белые страницы ее биографии. Конечно, читателям комиксов про Черную Вдову известно предостаточно; кроме эпизодических появлений в больших антологиях, у нее есть четыре сольные, названные ее прозвищем лимитированные серии и четыре графических новеллы. Но фильмы MCU не следуют комиксам буквально, поэтому вопросы у нас остаются.

Действие происходит в Питере, сибирских лагерях и, возможно, у детского психоневролога

Наташа русская не только душою. Еще в юном возрасте будущую Черную Вдову завербовали в КГБ; в середине 1990-х, перед началом оперативной работы, ей необходимо было пройти обучение в специальной программе «Красная комната». Это шпионское прошлое точно будет раскрыто в фильме, а иначе откуда на съемочной площадке появились надписи на русском языке? Например, около одного из павильонов стояла часть вертолета с логотипом «Соловьев Эйр», а на фотографиях центра тайных исследований в продюсерской комнате видна дверь с вывеской «детский психоневролог».

Возможно, именно в этот центр везет мигающий лампочками лифт производства «Российского инженерного дела» (именно так!), который мы видим в павильоне. Судя по указателю этажа (14-й), дело происходит в какой-то высотке. Выкрашенный в казенный коричневый цвет коридор ведет в кабинет некоего Дрейкова (его играет Рэй Уинстон), вербовщика в «Красную комнату».

Кабинет разгромлен — все в пыли, на полу разбросаны кипы документов, потолок пробит. Подозрения подтверждает и брошенная вскользь художником-постановщиком Чарльзом Вудом реплика: один, мол, из адресных планов был снят в Санкт-Петербурге. Впрочем, все прочие экстерьеры в «Черной Вдове» были сняты в Венгрии. «С венграми гораздо проще работать», — замечает Вуд. В общем, место действия фильма — Марокко, США (тут разворачиваются основные события 2016-го, когда Тони Старк воевал со Стивом Роджерсом) и Россия с Венгрией (на конспиративной квартире в Будапеште происходит рукопашная схватка Романофф и Елены Беловой — еще одной участницы программы «Красная комната»; в комиксах про Черную Вдову Белова находится с Наташей в неоднозначных отношениях сотрудничества-соперничества).

Почти типичные советские интерьеры… … но детали выдают венгерскую локацию.

Несколько сцен в фильме снято на локациях, изображающих новомодную (в референсах, признался Вуд, даже ядерный реактор) тюрьму в Сибири. У костюмера «Вдовы» на доске реальные фотографии не только из российских колоний, но и с московских улиц. Эти снимки выступали референсами для образов охранников и заключенных, которые, по всей видимости, будут выглядеть более достоверно, чем хайтек-гулаг.

Таскмастер и Красный Страж вдохновлены «Терминатором»

Но не все наряды в фильме подсмотрены у московских прохожих. Образы Таскмастера (имя актера скрывается) и Алексея Шостакова, он же Красный Страж (Дэвид Харбор), например, сошли именно со страниц комиксов. Первый — антигерой, вольный стрелок, работающий инструктором в разных преступных организациях, он обладает способностью точно копировать движения противника да, кажется, и персонажей других фильмов. В некоторых эпизодах жесты и пластика супер-злодея пародируют Черную пантеру, Человека-паука, Соколиного глаза и Железного человека.

Это первое появление Таскмастера в MCU. Судя по всему, именно Таскмастер станет главным противником Наташи и Елены.

Таскмастер

Второй, тоже дебютант в киновселенной — советский аналог Капитана Америка; его костюм, как переходящее красное знамя, доставался в комиксах самым разным людям — от Алексея Лебедева, посещавшего в 1945 году Потсдамскую конференцию вместе со Сталиным, Рузвельтом, Черчиллем и Капитаном Америка, до нейрохирурга Тани Белинской или какого-нибудь Красногранитского, украденного из книжной бондианы (был там такой персонаж в «Из России с любовью»). Алексей Шостаков — второе по счету (в комиксах Marvel) воплощение советской суперсилы; летчик-герой, женившейся на балерине Романовой (вот еще интересный штрих в биографии Вдовы) и ставший по воле Хрущева агентом КГБ и первым красным супергероем. Проигравшему конкурс Юрию Гагарину пришлось лететь в космос на банальной ракете.

Красный Страж на фоне типично интеллигентского книжного шкафа

Несмотря на практически точное визуальное сходство того же Таскмастера с оригиналом из комикса (над его костюмом художники работали больше пяти месяцев), авторы и продюсеры практически хором говорят, что у злодея был и другой прототип — Терминатор. «Вообще, Наташа — это Сара Коннор. Люблю тот фильм», — признается соавтор сценария Эрик Пирсон. Сама Вдова, кстати, впервые появится тут в новом (белом!) костюме.

Жанр «Черной Вдовы» близок к семейной драме. Но с погонями

Черная Вдова (пока в черном) и Белова (в белом)

«Для Marvel это очень приземленное кино. Фильм о том, как семья и прошлое влияют на тебя. Пусть Наташа уже долгие годы часть меня, но наконец-то появилась возможность принять все ее стороны и секреты. Вынести их наружу, — рассказала нам Скарлетт Йоханссон, которая, собственно, и играет Вдову. — Классно, что именно Кейт Шортланд, которая любит копаться в своих героях, снимает нашу историю».

«Несмотря на весь масштаб и сцены погонь, мне кажется, что одна из ключевых линий фильма — это драма двух женщин. Кейт прекрасно раскрывает ее и делает то, чего раньше от Marvel и не ждали, — нетипично психологическое кино», — подхватывает молодая и активная коллега Йоханссон, Флоренс Пью, сыгравшая Белову.

Первая работа австралийки Шортланд с крайне мелодраматичным названием «16 лет. Любовь. Перезагрузка» —(участник Каннского кинофестиваля) рассказывала о взрослении и становлении сексуальности девочки-подростка. Следующая, «Лоре» — о столь же юной особе, этакой уменьшенной копии Жанны д’Арк, путешествующей в компании еще четырех детей в локациях Второй мировой войны. А «Берлинский синдром» — о девушке-одиночке в городе чужой страны. В общем, если Шортланд, как утверждают актрисы, и вложила себя в «Черную Вдову», то в первую очередь через сильные женские образы и их психологическое переосмысление. А значит, и жанр, несмотря на Marvel-апгрейд, должен быть соответствующим.

Какие вопросы пока остаются без ответа?

Съемочная площадка «Вдовы» даже в пресс-день была окутана атмосферой строгой секретности: камеры заклеивали, связь все время пропадала, а создатели боялись лишнее слово сказать, то и дело поглядывая на представителей студии (несколько раз супервайзеры останавливали разговор, чтобы не дать ни единого намека на нежелательный спойлер). Поэтому и с добытой нами информацией к «Черной Вдове» все равно остается несколько вопросов. Каков вообще характер отношений между Еленой и Романофф? Комментарии Пью и Йоханссон по этому поводу в духе «Мы счастливы поработать вместе» не проясняют ничего— как и сцена из трейлера, где они вместе с героями Харбора и Вайс сидят на будто бы семейном ужине. И, главное, станет ли Белова новой Вдовой? Судя по тому, что задавать этот вопрос журналистам было напрямую запрещено, возможно, что и да.

Неизвестен и, собственно, сюжет фильма, и роль нового персонажа, Мейсона (О. T Фагбенли) — в комиксах его не было. Судя по некоторым намекам, он больше чем просто союзник Наташи. Перекочевавшие из комиксов герои тоже вроде бы сменили амплуа: бородач Алексей (он же Красный Страж) здесь уж никак не муж, а скорее отцовская фигура для Романофф; Елена едва ли через пару лет станет моделью и уедет на Кубу, да и Таскмастер в первоисточнике никогда прямым противником Вдовы не выступал.

А еще в фильме появится генерал Росс, которого мы видели в давнишнем «Невероятном Халке», затем как представителя власти по вопросам Заковианского договора в «Противостоянии», и на похоронах Тони Старка в «Финале».

С Тони связана главная загадка: в касте «Вдовы» заявлен Роберт Дауни-мл. (технически во время действия фильма Старк еще жив), но в трейлере замечена только слабая тень человека, отдаленно напоминающего Старка. Однако фанаты так ждут камбэка Дауни-младшего!

«Я думала, что в основе трансформации героини будет что-то простое, но все идеи Кевина (Файги, главы Marvel Studios. — Прим. ред.) были масштабными. Мы совместили оба подхода», — иронично и без особых подробностей сообщила нам усталая Йоханссон, только что закончившая боевую сцену.