В «Руке бога» Соррентино снялась актриса из России. Мы с ней поговорили

15 декабря на Netflix выходит «Рука бога». Это автобиографический фильм Паоло Соррентино о юноше Фабьетто, который живет в Неаполе 1980-х. В картине снялись Тони Сервилло («Великая красота») и Филиппо Скотти, который на Венецианском фестивале получил приз Марчелло Мастроянни как лучший молодой актер.

Одну из ролей сыграла актриса из России Софья Гершевич. К премьере драмы на Netflix поговорили с Софьей о работе с Соррентино, пробах без знания итальянского языка и будущих проектах.

Софья Гершевич Актриса

— Расскажите, как вы попали в фильм «Рука бога»? Как проходил кастинг?

— Началось все с Instagram. Мне написал кастинг-директор Массимо, и я ответила на запрос в директ. Конечно, не всегда стоит так делать, особенно если у человека две фотографии и десять подписчиков. Но в этот раз интуиция меня не подвела, и я дала ему свою почту. Мне прислали материалы и попросили записать самопробы на итальянском. Одним из самых сложных заданий было прочитать монолог из древнегреческой трагедии, на выполнение которого мне дали буквально два-три дня. До съемок я не знала ни слова на итальянском языке, так что я взяла монолог Медеи, разложила его на звуки и учила набор букв.

— Кого вы играете в «Руке бога»?

— Я играю Юлию, актрису Неаполитанского театра. Она очень обаятельна, общительна, пусть и не очень талантлива. И она мечтает сняться в кино у Антонио Капуано. Изначально моя героиня Юлия была прописана француженкой Джульетт. И кастинг проводили, насколько мне известно, среди франкоговорящих актрис. Только когда меня утвердили, имя героини поменяли с Джульетт на Юлию. Но не знаю, есть ли тут связь с моим географическим происхождением.

— Какие впечатления от работы с Паоло Соррентино? Давал ли он какие-нибудь советы по роли?

— Паоло очень добрый и очень смешно шутит, это располагает к себе и добавляет уверенности. Он доверял актерам и делал все, чтобы актеры доверяли ему. Каждый был на своем месте. Паоло давал нам свободу, слегка направляя и как бы показывая, что мы все вместе.

Паоло создал настолько доверительную атмосферу на съемках, что совершенно не было страха ошибиться. В первую неделю мы снимали на Стромболи (вулканический остров недалеко от Сицилии. — Прим. ред.). Это, конечно, гениальная идея — начинать съемки с экспедиции. Буквально за пару дней люди становятся друг другу очень близки. Всего я провела где-то два с половиной месяца в Неаполе, и, как бы банально ни звучало, команда стала моей второй семьей.

— Расскажите о ваших карьерных планах на будущее — в России и за границей.

— За год у меня очень сильно поменялась жизнь, я выучила итальянский язык, переехала в Рим. Сейчас моя основная задача — избавиться от акцента. В Италии новым проектом был художественно-документальный фильм о художнике Перуджино. Его снял Паппи Корсикато.

В России у меня более избирательный подход к выбору материала. Даже на уровне проб я стараюсь выбирать персонажей, далеких от меня самой, от стереотипных образов. Пока в России мне чуть легче понимать, насколько мне подходит сценарий, как он написан. Если я что-то делаю, то это точно не ради денег или популярности, поэтому не так часто снимаюсь. Последний проект, в котором я участвовала в России, — сериал «Номинация» Нади Михалковой. Меня зацепил сценарий, он очень смешной и, как мне кажется, актуальный.

— Как вообще актеру из России попасть в зарубежный проект? Насколько здесь важна роль хорошего агента?

— Есть определенные схемы, которые и правда работают: актерские сайты, монологи, марафоны, видеовизитки. Но если есть агент, который берет на себя поиск проектов, то все становится немного проще. На момент утверждения в «Руке бога» я работала без агента, поэтому можно сказать, что меня нашли «на улице». Но я уже год как училась во Франции на актерском факультете в школе Флоран (школа драматического искусства в Париже. — Прим. ред.). Поэтому будет не совсем честно говорить, что я актриса из России, так как физически я нахожусь в Европе и у меня есть возможность прийти и показаться. Поэтому мой пример скорее исключение, чем образец. Самый важный совет, который я могу дать, — учить языки как можно больше.

Софья Гершевич, Филиппо Скотти, Тереза Сапонанджело, Marlon Joubert, Паоло Соррентино, Biagio Manna, Луиза Раньери, Тони Сервилло

— Премьера фильма прошла на Венецианском кинофестивале. Какие остались впечатления?

— Я впервые оказалась на таком большом фестивале, до этого я была только на «Кинотавре». Это очень интересный опыт, на 12 дней ты будто оказываешься в [детском] лагере: у тебя есть четкое расписание, и ты обязан его придерживаться. Как интроверту, мне было тяжело переносить частые знакомства с людьми, особенно из-за того, что это все происходит на итальянском языке. Но я безумно благодарна за этот опыт, тем более в раннем возрасте.

— «Руку бога» можно назвать фильмом о прощании с молодостью. Вы согласны с этим? Или, может быть, для вас это кино о чем-то другом?

— Возможно, многие закроют этим фильмом какие-то личные гештальты, связанные с молодостью. Но для меня это, скорее, манифест бесстрашию. Очень страшно быть молодым. У тебя нет никаких ответов и кодов к этой жизни, ты должен сам их искать. Путем изучения себя, своих интересов и, увы, через боль и потери. То, как ты проживешь эту боль, повлияет на тебя и твое будущее.

Фото: Laurent KOFFEL / Gamma-Rapho via Getty Images, Alessandra Benedetti - Corbis / Corbis via Getty Images

