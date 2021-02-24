Что смотреть дома: второй сезон «Теда Лассо», «Амели», «Пила: Спираль»

Комедия о футбольном тренере, который не требует от игроков побед, культовый ромком о мечтательнице с Монмартра и жестокий триллер про изобретательного убийцу полицейских.

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«Тед Лассо», 2-й сезон

Тренер-весельчак играет в антикризисного менеджера

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Тренер студенческой команды по американскому футболу из Канзаса Тед Лассо возглавляет клуб Английской Премьер-лиги «Ричмонд». Игроки и болельщики воспринимают назначение американца, который не знает, что в Старом Свете совсем другой футбол, в штыки, но владелица клуба настаивает на радикальных переменах. Во втором сезоне Тед продолжает учить своих подопечных тому, что главное не победа, а вера в себя и нежелание сдаваться. Но «Ричмонд» восемь раз кряду играет вничью. В клубе решают нанять спортивного психолога. История сериала пришла Джейсону Судейкису после того, как он в 2013 году снялся в роли Теда Лассо в рекламе матчей АПЛ на канале NBC. В этом году актер получил «Золотой глобус» за роль обаятельного усатого коуча, излучающего оптимизм и старательно восстанавливающего в раздевалке командный дух. Подробнее о сериале «Опьяняющий оптимизм»: Что пишут критики о втором сезоне «Теда Лассо»

Подкаст • Как сериал «Тед Лассо» о тренере-оптимисте рвет шаблон спортивных фильмов

«Амели»

Романтичная парижанка делает людей счастливыми

Где смотреть: КиноПоиск HD

Парижанка Амели случайно обнаруживает в своем доме тайник с детскими сокровищами и разыскивает их владельца — теперь уже мужчину средних лет, — чтобы вернуть. Эта встреча заставляет девушку поверить в то, что ее призвание — делать других людей счастливыми. И она начинает вмешиваться в жизнь знакомых и незнакомых, всеми силами стараясь избавить их от проблем.

Французская комедия с Одри Тоту, получившая пять номинаций на «Оскар», очаровывает видами Монмартра и милыми историями. Большинство из них реальны и взяты из дневника наблюдений режиссера Жан-Пьера Жёне, который он вел много лет.

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«Пила: Спираль»

Спин-офф кровавого хоррора

Где смотреть: КиноПоиск HD, ivi

Детектив Зик Бэнкс расследует страшную смерть своего коллеги в туннеле метро, и этот случай оказывается не единственным. Один за другим гибнут полицейские из участка Зика. Изощренные способы расправы и спираль на местах преступлений свидетельствуют о том, что это дело рук подражателя Пилы — покойного инженера и маньяка Джона Крамера. Догадку Зика подтверждает его отец, бывший шеф полиции Маркус Бэнкс (Сэмюэл Л. Джексон). Скоро неизвестный каратель придет и за ним.

Главную роль в кровавом детективном триллере Даррена Линна Боусмана («Пила 2», «Пила 3», «Пила 4») играет Крис Рок. Комик, много раз оказывавшийся в шкуре копа, убедительно дебютирует в новом для себя жанре.

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«Том и Джерри»

Легендарные кошки-мышки в полнометражном формате

Где смотреть: КиноПоиск HD — с 25 июля

В роскошном нью-йоркском отеле, где все готово к богатой индийской свадьбе, творится невероятное: мышь Джерри крадет обручальное кольцо невесты. Молодая помощница организатора торжества Кайла (Хлоя Грейс Морец) уговаривает руководство нанять кота Тома, у которого богатый опыт охоты на хитрющего Джерри.

Полнометражный гибридный фильм, авторы которого — сценарист Кевин Костелло и режиссер Тим Стори — ориентировались на классические мультики про Тома и Джерри. Персонажи нарисованы в точности, как в короткометражках 1940—1950-х годов, и используют хорошо знакомые зрителям способы издеваться друг над другом.

Смотрите этот фильм на КиноПоиск HD в Плюсе

«Левиафан»

Драма Андрея Звягинцева о безнаказанности власти

Где смотреть: КиноПоиск HD — с 25 июля

Слесарь Николай (Алексей Серебряков) живет с семьей на берегу Баренцева моря. Когда местный мэр (Роман Мадянов) пытается отобрать у него дом, мастерскую и землю, Николай обращается к старому другу, московскому адвокату Дмитрию (Владимир Вдовиченков). Юрист собирает на чиновника компромат. Появляется призрачная надежда на то, что Николай отстоит дом, но потом разрушается и она, и его семья.

Мрачная драма Андрея Звягинцева о взаимоотношениях маленького человека и власти, прославившая северное село Териберка. Картина получила «Золотой глобус», приз Каннского кинофестиваля и номинацию на «Оскар».

Смотрите этот фильм на КиноПоиск HD в Плюсе

«Охотники на троллей: Восстание титанов»

Звезды Аркадии противостоят таинственному ордену

Где смотреть: Netflix

Эпический финал «Истории Аркадии» Гильермо дель Торо, в котором он собрал всех ключевых персонажей трилогии. Титаны пробуждаются. Мудрый тролль Блинки предрекает, что они уничтожат все живое, выжгут океаны и затопят города. Подросток Джим, который давно ведет двойную жизнь между обычным и волшебным мирами, и его друзья Тоби и Клэр объединяются с троллями, пришельцами и роботами, чтобы помешать могущественному ордену титанов устроить конец света.

Изначально дель Торо снова планировал сделать сериал, но в итоге решил, что полнометражный фильм станет более насыщенным с точки зрения эмоций и зрелищности. Над ним он работал с теми же режиссерами, что и над сериалами «Охотники на троллей», «Трое с небес» и «Маги».

«Маржела: Своими словами»

Док о таинственном дизайнере, которого называют последним революционером в моде

Где смотреть: КиноПоиск HD — с 25 июля

Мартин Маржела оставил моду в 2008 году и занялся искусством, но многие до сих пор помнят его пальто из женских париков, украшения из тающего льда и показы, на которых лица моделей были закрыты вуалью. Анонимность — черта Маржелы: он сторонится публичности, не дает интервью, не позволяет себя снимать и не показывает лица. Райнер Хольцемер, в 2017 году снявший док о другом бельгийском дизайнере, Дрисе Ван Нотене, уговорил Маржелу рассказать о себе и показал его, пусть не лицо, но руки.

Воспоминаниями о нем также делятся Жан-Поль Готье, у которого Мартин начинал ассистентом, пресс-атташе Карин Ружье, модель и журналистка Карин Ройтфельд и другие представители индустрии, которые знают дизайнера в лицо.

«Последнее письмо от твоего любимого»

Девушка разгадывает чужую любовную тайну

Где смотреть: Netflix

Журналистка Элли случайно обнаруживает любовную переписку из середины 1960-х и узнает о тайном романе жены промышленника Дженнифер Стирлинг и финансового журналиста Энтони О’Хары. Вдохновленная нежными признаниями, девушка ищет героев, чья история любви полвека назад так запала в ее сердце.

Адаптация одноименного бестселлера Джоджо Мойес с номинанткой на «Оскар» Фелисити Джонс («Вселенная Стивена Хокинга») в роли Элли, романтическими историями двух эпох и вдохновляющими видами Лондона и Французской Ривьеры.

«Тернер и Хуч», 1-й сезон

Перезагрузка кинохита 1989 года

Где смотреть: Disney+

Маршал Скотт Тернер-младший получает в наследство от отца (детектива Скотта Тернера, которого в оригинальном фильме сыграл Том Хэнкс) невоспитанного мастифа по кличке Хуч. Пес пускает слюни, разносит все вокруг и угрожает разрушить карьеру нового хозяина как раз в тот момент, когда он рассчитывает на повышение. В послании сыну Тернер-старший обещает, что Хуч изменит его жизнь. А еще он поможет Скотту выяснить причину смерти отца, которая кажется неслучайной.

Сериал от автора «Хороших парней» и «Бена 10» Мэтта Никса пестрит отсылками к оригинальной истории. Роль педантичного главного героя играет Джош Пек («Дрейк и Джош»), а пилотный эпизод снял МакДжи («Терминатор: Да придет спаситель», «Значит, война»).

«100-футовая волна», мини-сериал

Легенда серфинга на гребне волны

Где смотреть: Амедиатека

Обладатель рекорда Книги Гиннесса серфер Гаррет Макнамара рассказывает о том, как в свои пятьдесят с лишним покорил «океанский Эверест». Так он называет гигантскую волну высотой с 10-этажный дом в рыбацкой деревушке Назаре в Португалии. Макнамара вспоминает, как готовился к этому на протяжении десяти лет, и отвечает на главный вопрос: стоит ли ради этого рисковать жизнью?

Режиссер шестисерийного документального фильма — Крис Смит («Джим и Энди: Другой мир», «FYRE: Величайшая вечеринка, которая не состоялась», «Король тигров: Убийство, хаос и безумие»), которого Роберт Дауни-младший недавно назвал, возможно, лучшим документалистом на сегодняшний день.