«Опьяняющий оптимизм»: Что пишут критики о втором сезоне «Теда Лассо»

13 июля появились рецензии на продолжение «Теда Лассо». Критикам показали 6 из 12 эпизодов, и они единодушно пришли в восторг, поставив новому сезону от 83 до 100 баллов. Судя по отзывам, второй сезон стал еще лучше первого (да, такое возможно). Разбираемся, за что его хвалят.

«Тед Лассо» — шоу Apple TV+ от создателя «Клиники» Билла Лоуренса и комика Джейсона Судейкиса. Его герой — футбольный тренер Тед Лассо — приезжает из Канзаса в Лондон работать с местной командой, хотя ничего не смыслит в европейском соккере. Во втором сезоне Лассо попробует вывести команду в лигу повыше, а заодно продолжит заряжать оптимизмом и окружающих, и зрителей.

Что произойдет в продолжении?

Сериал начинается с нового сезона команды «Ричмонд», которая в финале вылетела из Английской Премьер-лиги. Из-за серии ничьих футбольный клуб нанимает психотерапевтку Шэрон Филдстоун (Сара Нилc из «Я могу уничтожить тебя»), которая должна разобраться с проблемами команды. Лассо же напрягает напористость Шэрон, и он по старой традиции готовит печенья, чтобы задобрить ее.

Кристен Болдуин (Entertainment) раскрывает дополнительные детали: Ребекка (Ханна Уэддингхэм из «Игры престолов») наконец забудет о бывшем муже и начнет искать спутника в дейтинг-приложении, которое продвигает Кили (Джуно Темпл). Ушедший на пенсию Рой Кент (Бретт Голдстин) проводит больше времени с племянницей Фиби, а Джейми Тартт (Фил Данстер) отправится на реалити-шоу.

Еще зрителей ждут сюрпризы. Четвертый эпизод шоу, Carol of the Bells («Рождественский гимн колокольчиков»), посвящен Рождеству, а пятый, Rainbow («Радуга»), обыгрывает клише ромкомов.

В чем отличие продолжения от первого сезона?

По словам Лиз Шеннон Миллер (Collider), в центре внимания окажутся герои второго плана, а сам Тед Лассо немного уйдет в тень (по крайней мере, в тех сериях, что показали журналистам). Больше экранного времени достанется бразильцу Дани Рохасу (Кристо Фернандес), который в первом сезоне только кричал «Футбол — это жизнь!», и даже журналисту The Independent Тренту Кримму (Джеймс Лэнс). Сценаристы расширят сюжетные линии про отношения Роя и Кили, а также игрока из Нигерии Сэма Обисаньи (Тохиб Джимо) и экс-уборщика, а теперь начинающего тренера Нейтана (Ник Мохаммед).

Прежняя атмосфера сохранится?

Да, причем приумножится, судя по оценкам прессы. Брендон Кац (Observer) называет продолжение пьяняще оптимистичным, похожим на «кардиостимулятор, который заставляет сердце биться чаще». «Шоу становится более душевным, чем когда-либо, даже самые брутальные игроки показывают свои слабые стороны, чтобы стать сильнее», — пишет Тилли Пирс из британского Entertainment Daily. Вот так описывает продолжение Брайан Таллерико (The Playlist): «Во втором сезоне меньше язвительности и больше гармонии, работа с персонажами становится более глубокой. Больше внимания уделяется ежедневным неудачам и тому, как с ними справляются герои».

Первый сезон ругали за то, что он недостаточно смешной для комедии. После этого зрители испугались, что продолжение сделают более драматичным, но отзыв Бена Траверса из IndieWire опровергает это: «После панической атаки Теда в первом сезоне авторы могли переключиться на драмеди для контраста и для того, чтобы получить больше наград. Вместо этого второй сезон выходит на более честный диалог о житейских трудностях, который при этом не теряет комедийного тона». К слову, первый сезон получил 20 номинаций на «Эмми».