Что нового: Поиск, телевизоры, пульты и кнопки

Найти фильм и сериал на КиноПоиске стало проще. Если забыли название, но помните имя героя, место действия или даже сюжетный ход, попробуйте ввести их в строке поиска. Например, по запросу «Хармон» найдутся не только персоны с такой фамилией, но и сериалы «Ход королевы» и «Американская история ужасов». «Рик и Морти» можно отыскать по запросу «безумный дед». Если написать «Смоленск», выпадут актуальные «Вампиры средней полосы». А запрос «нехватка алкоголя в крови» выдаст драму «Еще по одной».

Кроме того, теперь в поиске вместе с названием фильма можно указать год его выхода — это полезно, чтобы быстро найти конкретную картину среди одноименных фильмов разных годов.

Обновленный поиск доступен в веб-версии и в приложениях на всех платформах.

Также недавно на КиноПоиске появилась возможность искать списки фильмов и сериалов. Если в поиске ввести «Оскар», можно найти и список фильмов-победителей за 2021 год, а по запросу «новая волна» — французскую, британскую и японскую новую волну. Эта функция пока работает только в веб-версии.