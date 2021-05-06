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Что нового: Поиск, телевизоры, пульты и кнопки

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КиноПоиск постоянно развивается: мы улучшаем интерфейсы, добавляем новые функции на разных платформах — на сайте, в мобильных приложениях и в приложениях для телевизоров, ТВ-приставок и консолей. И мы хотим, чтобы вы знали, какие новые возможности появились на сервисе, поэтому решили регулярно рассказывать о наших обновлениях.

Новые возможности поиска

Найти фильм и сериал на КиноПоиске стало проще. Если забыли название, но помните имя героя, место действия или даже сюжетный ход, попробуйте ввести их в строке поиска. Например, по запросу «Хармон» найдутся не только персоны с такой фамилией, но и сериалы «Ход королевы» и «Американская история ужасов». «Рик и Морти» можно отыскать по запросу «безумный дед». Если написать «Смоленск», выпадут актуальные «Вампиры средней полосы». А запрос «нехватка алкоголя в крови» выдаст драму «Еще по одной».

Кроме того, теперь в поиске вместе с названием фильма можно указать год его выхода — это полезно, чтобы быстро найти конкретную картину среди одноименных фильмов разных годов.

Обновленный поиск доступен в веб-версии и в приложениях на всех платформах.

Также недавно на КиноПоиске появилась возможность искать списки фильмов и сериалов. Если в поиске ввести «Оскар», можно найти и список фильмов-победителей за 2021 год, а по запросу «новая волна» — французскую, британскую и японскую новую волну. Эта функция пока работает только в веб-версии.

Кнопка КиноПоиска в новых LG

Новость одной строкой: на пульте новых телевизоров LG 2021 года появилась кнопка «КиноПоиск». Одно нажатие — и вы уже в приложении. Имейте в виду, если планировали покупку нового телевизора!

Поддержка Chromecast: трансляция на большой экран из приложения для Android

Больше не нужно искать пульт под диваном! Если у вас телевизор/приставка с Android TV (или Яндекс.Станция и Яндекс.Станция Макс), вы можете стримить фильмы и сериалы на большой экран из мобильного приложения КиноПоиска для Android.

Как это работает?

  1. Убедитесь, что ваш телевизор (или Яндекс.Станция) и смартфон подключены к одной сети Wi-Fi.
  2. Выберите фильм или сериал в мобильном приложении КиноПоиска на Android.
  3. В правом верхнем углу экрана на карточке фильма нажмите значок на картинке ниже (он, кстати, доступен и в других разделах — «Мое кино», «Магазин», «Загрузки», «Медиа»).

4 . Выберите свой Android TV из списка устройств для трансляции.

Вот и всё, наслаждайтесь просмотром без лишних движений! Пока эта функция доступна только пользователям Android, но мы добавим ее и для iOS.

Детский режим в приложении на Android TV

Без лишних слов: детский режим появился и в приложении КиноПоиска для Android TV.

В чем суть?

Родители могут создать для ребенка специальный детский профиль, где на основе персональных рекомендаций сформируется отдельная витрина с мультфильмами, фильмами и сериалами, подходящими по интересам и по возрасту ребенка. Подробнее о том, как создать детский профиль и что хорошего в детском режиме, мы рассказывали в гиде для подписчиков.

Детский режим теперь доступен во всех приложениях КиноПоиска для больших экранов — на телевизорах Samsung и LG, на Android TV, Apple TV и Sony Playstation 4.

Больше информации о наших обновлениях и свои предложения можете оставлять тут:

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Новый сериал на КиноПоиск HD: Андрей Бурковский в роли гениального манипулятора.
В главных ролях:Андрей Бурковский, Юлия Пересильд, Дарья Мороз
Режиссер:Артем Аксененко
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