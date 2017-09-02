Джорджу Клуни — 60! Вспоминаем пять его очень разных фильмов, которые можно посмотреть на Кинопоиск HD прямо сейчас

Сложно поверить, но 6 мая Джорджу Клуни исполнилось 60 лет. В своих самых популярных картинах он красиво грабил казино, убивал вампиров и сражался с Арнольдом Шварценеггером. В честь юбилея мы вспоминаем менее известные, но такие же запоминающиеся работы актера — все они доступны на КиноПоиск HD по подписке.

«Вне поля зрения»

Клуни — секс-символ pulp fiction

Интеллигентный преступник Джек Фоули вместе с опасными подельниками планирует обчистить особняк знакомого миллионера. Затею усложняет стремительно развивающийся роман Фоули с федеральным маршаллом Карен Сиско (Дженнифер Лопес).

Первые успехи Клуни в большом кино пришлись на эпоху ренессанса жанра pulp fiction, когда одним из главных поставщиков сюжетов для режиссеров и сценаристов стали книги Элмора Леонарда. Вслед за Барри Зонненфельдом («Достать коротышку»), Квентином Тарантино («Джеки Браун») и Полом Шредером («Касание») к его текстам обратился и Стивен Содерберг, а Клуни и Джей Ло идеально вписались в веселый старомодный ромком/фильм-ограбление с обаятельными героями, сдержанным юмором и прифанкованным саундтреком.

«Американец»

Клуни дает Алена Делона

Наемному убийце Джеку приходится залечь на дно в маленьком итальянском городке. Но и в живописной средиземноморской глуши быстро нашлись работа, враги и даже друзья — местный священник и прекраснодушная проститутка (ну а кто еще нужен крутому киллеру?).

«Американец» — второй полный метр Антона Корбейна и первая попытка знаменитого фотографа и клипмейкера рассказать историю, не связанную с музыкой. Сюжет с киллером в бегах — подарок для любого режиссера, но для Корбейна он оказался непростым испытанием: «Американец» — фильм-борьба; в нем «Самурай» Мельвиля сражается с «Пределом контроля» Джармуша, триллер с мелодрамой, разум с чувствами, фотограф — с режиссером. Побеждает чувство прекрасного. Корбейн делает красиво даже там, где вряд ли следовало бы, а Клуни почти так же неотразим, как и делоновский киллер Жеф Костелло.

«Потомки»

Клуни — отец семейства в беде

Мэтт Кинг переживает тяжелые времена: его жена оказалась в коме, дочки соревнуются в непослушании, а кредиторы настаивают на продаже принадлежащей Кингам и их родственникам земли на Гавайях. Будто этого мало, Мэтт узнает, что супруга незадолго до несчастного случая завела любовника.

Чуть ли не вся фильмография режиссера «На обочине» и «Небраски» Александра Пэйна — истории о лузерах, оправившихся от ударов судьбы и нашедших в себе силы жить дальше. «Потомки» выигрывают во многом благодаря Клуни, который с выражением лица «как же я так попал-то?» на протяжении двух часов элегантно суетится, вызывая у зрителей сочувствие.

«Мартовские иды»

Клуни-режиссер — о политике

Стивен Майерс (Райан Гослинг), сотрудник избирательного штаба губернатора Морриса (Джордж Клуни), уже видит своего босса и кумира победителем праймериз Демократической партии в Огайо, но, как водится в подобных историях, все пойдет совсем не так, как планировалось.

Клуни всегда было что сказать, когда речь заходила о политике, и в 2011-м он написал и поставил драматический триллер о цинизме и компромиссах в политической системе. Вряд ли «Мартовские иды» станут для кого-то откровением, однако в них невозможно не влюбиться хотя бы из-за каста. Помимо Гослинга и Клуни, здесь играют Эван Рэйчел Вуд, Пол Джаматти, Мариса Томей и великий Филип Сеймур Хоффман. Клуни-режиссера здесь, понятно, больше, чем Клуни-актера, но в обеих ипостасях он одинаково убедителен, хотя, пожалуй, недостаточно резок.

«Финансовый монстр»

Клуни против капитализма

Телеведущий Ли Гейтс (Джордж Клуни), раздающий финансовые советы, прямо во время своего шоу становится заложником ворвавшегося в студию обманутого вкладчика Кайла (Джек О’Коннелл). Когда-то Ли советовал вложить деньги в быстро развивающуюся компанию — Кайл так и сделал, а теперь капитал компании внезапно уменьшился на 800 млн долларов.

«Финансовый монстр» — большой привет постановщицы Джоди Фостер Новому Голливуду, а точнее, персонально Сидни Люмету с его социальными триллерами «Собачий полдень» и «Телесеть». За полтора часа персонаж Клуни эволюционирует из мерзкого типа, олицетворяющего все самое отвратительное в шоу-бизнесе, в совестливого разоблачителя еще более мерзкой акулы капитализма.