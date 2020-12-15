КиноПоиск
Хочу 200 баллов

Вышел новый «Мортал Комбат». Что о нем нужно знать?

Обсудить0

В российских кинотеатрах стартовал боевик «Мортал Комбат» — новая экранизация популярной видеоигры и ребут культового фильма 1990-х. Рассказываем о фильмах и файтингах, из которых они выросли.

Что надо знать о Mortal Kombat до просмотра?

Фильм основан на одноименной серии видеоигр. Ее первая часть вышла в 1992 году, разработкой занимались гейм-дизайнеры Эд Бун и Джон Тобиас. Изначально они хотели сделать видеоигру с Жан-Клодом Ван Даммом, но не получилось, и они сочинили фэнтезийный сюжет о смертельном турнире, на котором добрые воины Земного царства сражаются со злыми бойцами из Внешнего мира. С Ван Дамма, впрочем, списали персонажа Джонни Кейджа — голливудскую звезду, которая сражается со злом в перерыве между съемками.

Как первая экранизация стала культовой?

«Смертельная битва»

В начале 1990-х начали появляться первые экранизации видеоигр: «Супербратья Марио» и «Двойной дракон» провалились в прокате, а «Уличного бойца» (как раз с Ван Даммом!) уничтожили критики. В 1995-м «Смертельная битва» (так фильм локализовали в России) стал настоящим прорывом среди экранизаций: он заработал 124 млн долларов, а со временем — культовый статус.

От судьбы других фильмов по играм MK спасли актеры: Кэри-Хироюки Тагава превратил нелепые реплики в коронные фразы, Кристофер Ламберт в седом парике хитро улыбался, а Робин Шоу демонстрировал таланты ушуиста. Режиссер Пол У. С. Андерсон бережно подошел к фансервису и при этом обогатил мифологию франшизы: многие находки кинематографистов перешли в игровой канон. Трек «Techno Syndrome» мгновенно стал гимном Mortal Kombat, а продажи саундтрека были настолько впечатляющими, что для удовлетворения спроса выпустили альбом «Mortal Kombat: More Kombat» с техно- и брейкбит-треками.

Впоследствии Андерсон стал главным голливудским специалистом по видеоиграм, адаптировав для экранов «Обитель зла» и «Охотника на монстров». Даже на Rotten Tomatoes «Смертельная битва» имеет солидный для кино по видеоиграм рейтинг в 44% свежести — как правило, критики оценивают такие проекты гораздо ниже. Для сравнения: у вышедшего в 1997-м сиквела «Смертельная битва 2: Истребление», который был сделан уже без участия Андерсона, рейтинг свежести составил всего 2%. Продолжение возненавидели из-за ужасной графики и нелепой актерской игры, однако со временем на него обратили внимание ценители плохого кино. Диалог между Китаной и ее матерью Синдел фанатское сообщество в шутку сочло худшим моментом в истории сценаристики.

А кто работал над ребутом?

«Мортал Комбат» — режиссерский дебют австралийца Саймона Маккуойда, который раньше в основном снимал рекламу, в том числе ролики к таким играм, как «Call of Duty» и «Halo». Сценарий экшена написал еще один дебютант, Грег Руссо, совместно с Дэйвом Каллахэмом, соавтором «Неудержимых», Doom и сиквела «Чудо-женщины». А продюсером «Мортал Комбат» выступил Джеймс Ван, умеющий работать и с расчлененкой («Пила») и яркими героями с суперспособностями («Аквамен»). Об актерском составе фильма мы рассказывали здесь.

Какие персонажи в него попали?

На стороне добра — спецназовцы Джакс Бриггс и Соня Блэйд, шаолиньские монахи Кун Лао и Лю Кан, повелитель грома и молний Рейден, болтливый наемник Кано, одержимый местью Скорпион и его потомок, неудачливый боец ММА Коул Янг — новый герой франшизы, которого придумали специально для фильма.

Им предстоит сразиться за Земное царство с колдуном Шан Цзуном, его лучшим солдатом-криомансером Саб-Зиро, четырехруким воином Горо, молотобойцем Рейко, зубастой Милиной, сверхскоростным Кабалом и вампиршей Нитарой.

Каким получился фильм?

Обычным. Да, в нем используются фирменные приемы бойцов, фаталити/бруталити и коронные фразы («Get over here!», «Finish him!», «Flawless victory!» несложно узнать даже в дубляже) на месте. Про ремикс легендарной «Techno Syndrome» создатели тоже не забыли. Но он уступает первой части. Да, компьютерные спецэффекты шагнули вперед, а картинка стала богаче, но если «Смертельная битва» Андерсона была цельным самостоятельным произведением, то «Мортал Комбат» Маккуойда так и не смог выйти за рамки нагромождений из экспозиции, фансервиса и несмешных диалогов.

Несмотря на Джо Таслима («Рейд») и Хироюки Санаду («Сумрачный самурай») в актерском составе, хореография боев не впечатляет. Во многом из-за того, что быстрый монтаж не позволяет разобраться, что происходит в кадре, а оператор уделяет больше времени внешности героев. К тому же в фильме отсутствует собственно турнир «Мортал Комбат». Сценаристы решили, что пока бойцы лишь будут к нему готовиться, а в финале намекнули на содержание сиквела (похожим образом концовка «Бэтмен: Начало» обещала Джокера).

Краткий словарь терминов для просмотра

  • Fatality — завершающий комплексный удар, который наносит герой, когда соперник уже находится в бессознательном состоянии.
  • Внешний мир — один из множества миров во вселенной «Mortal Kombat». Правящие императоры проводят агрессивную внешнюю политику и одержимы силовым присоединением других миров к Внешнему.
  • Земное царство — собственно, планета Земля. Один из миров, созданных Старшими богами.
  • Старшие боги — высшие божества, контролирующие баланс в огромном скоплении миров. Рейден — один из них.
  • Шоканы — раса четырехруких воинов, один из самых могущественных народов во вселенной «Mortal Kombat».
  • «Лин Куэй» — крайне могущественная и закрытая криминальная организация китайского происхождения. Би Хан (Саб-Зиро) — один из ее членов.
  • «Ширай Рю» — клан японских ниндзя. Лидер и самый известный представитель — Ханзо Хасаши (Скорпион).
  • «Черный дракон» — могущественный клан наемников. В фильме его представляют Кано и Кабал.

Автор: Максим Бугулов, Михаил Моркин

Обсудить
Нашли ошибку?
Выделите нужный фрагмент текста (не более 3000 символов) и нажмите:
Обычная жизнь в Санкт-Петербурге резко меняется с появлением человека в маске Чумного Доктора
В главных ролях:Тихон Жизневский, Любовь Аксенова, Алексей Маклаков и др.
Режиссер:Олег Трофим
Уже в кино
Купить билет

Смотрите также

От Кристофера Нолана до Кантемира Балагова. Кто должен экранизировать культовые видеоигры

От Кристофера Нолана до Кантемира Балагова. Кто должен экранизировать культовые видеоигры

15 декабря 202075
От актеров Marvel и DC до звезд Скорсезе и Бодрова: Кто играет в экранизации игры «Mortal Kombat»

От актеров Marvel и DC до звезд Скорсезе и Бодрова: Кто играет в экранизации игры «Mortal Kombat»

25 февраля44
«Прикончи его!»: Вышел трейлер новой экранизации «Mortal Kombat»

«Прикончи его!»: Вышел трейлер новой экранизации «Mortal Kombat»

18 февраля112
Режиссер Саймон Маккуойд и актер Хироюки Санада рассказывают о новом «Мортал Комбат». А мы смотрим на первые кадры!

Режиссер Саймон Маккуойд и актер Хироюки Санада рассказывают о новом «Мортал Комбат». А мы смотрим на первые кадры!

15 января20

Главное сегодня

Вышел новый «Мортал Комбат». Что о нем нужно знать?

Сегодня1
Вышел новый «Мортал Комбат». Что о нем нужно знать?
Что смотреть дома: «Гуляй, Вася! Свидание на Бали», «Любовное настроение», «Хемингуэй»
Выбор редакции

Что смотреть дома: «Гуляй, Вася! Свидание на Бали», «Любовное настроение», «Хемингуэй»

Сегодня5
Александр Роднянский, Тимур Бекмамбетов, Дмитрий Сыендук и другие лидеры индустрии стали кураторами КиноПоиска
КиноПоиск HD

Александр Роднянский, Тимур Бекмамбетов, Дмитрий Сыендук и другие лидеры индустрии стали кураторами КиноПоиска

Сегодня, 12:0020
Фильм недели: Фаворит «Оскара» «Минари». Корейцы в поиске американской мечты

Фильм недели: Фаворит «Оскара» «Минари». Корейцы в поиске американской мечты

Вчера11
Фильмы Sony станут эксклюзивом Netflix в США. Они будут выходить на сервисе после проката в кинотеатрах

Фильмы Sony станут эксклюзивом Netflix в США. Они будут выходить на сервисе после проката в кинотеатрах

Вчера10
THR: Продюсер «Нефти» и «Социальной сети» Скотт Рудин годами издевался над сотрудниками

THR: Продюсер «Нефти» и «Социальной сети» Скотт Рудин годами издевался над сотрудниками

Вчера25
Рэй Фишер рассказал о съемках в «Лиге справедливости». На них Джосс Уидон угрожал актерам, а студия его покрывала

Рэй Фишер рассказал о съемках в «Лиге справедливости». На них Джосс Уидон угрожал актерам, а студия его покрывала

7 апреля38
Комментарии
Чтобы оставить комментарий, войдите на сайт