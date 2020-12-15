Вышел новый «Мортал Комбат». Что о нем нужно знать?

В российских кинотеатрах стартовал боевик «Мортал Комбат» — новая экранизация популярной видеоигры и ребут культового фильма 1990-х. Рассказываем о фильмах и файтингах, из которых они выросли.

Что надо знать о Mortal Kombat до просмотра?

Фильм основан на одноименной серии видеоигр. Ее первая часть вышла в 1992 году, разработкой занимались гейм-дизайнеры Эд Бун и Джон Тобиас. Изначально они хотели сделать видеоигру с Жан-Клодом Ван Даммом, но не получилось, и они сочинили фэнтезийный сюжет о смертельном турнире, на котором добрые воины Земного царства сражаются со злыми бойцами из Внешнего мира. С Ван Дамма, впрочем, списали персонажа Джонни Кейджа — голливудскую звезду, которая сражается со злом в перерыве между съемками.

Как первая экранизация стала культовой?

«Смертельная битва»

В начале 1990-х начали появляться первые экранизации видеоигр: «Супербратья Марио» и «Двойной дракон» провалились в прокате, а «Уличного бойца» (как раз с Ван Даммом!) уничтожили критики. В 1995-м «Смертельная битва» (так фильм локализовали в России) стал настоящим прорывом среди экранизаций: он заработал 124 млн долларов, а со временем — культовый статус.

От судьбы других фильмов по играм MK спасли актеры: Кэри-Хироюки Тагава превратил нелепые реплики в коронные фразы, Кристофер Ламберт в седом парике хитро улыбался, а Робин Шоу демонстрировал таланты ушуиста. Режиссер Пол У. С. Андерсон бережно подошел к фансервису и при этом обогатил мифологию франшизы: многие находки кинематографистов перешли в игровой канон. Трек «Techno Syndrome» мгновенно стал гимном Mortal Kombat, а продажи саундтрека были настолько впечатляющими, что для удовлетворения спроса выпустили альбом «Mortal Kombat: More Kombat» с техно- и брейкбит-треками.

Впоследствии Андерсон стал главным голливудским специалистом по видеоиграм, адаптировав для экранов «Обитель зла» и «Охотника на монстров». Даже на Rotten Tomatoes «Смертельная битва» имеет солидный для кино по видеоиграм рейтинг в 44% свежести — как правило, критики оценивают такие проекты гораздо ниже. Для сравнения: у вышедшего в 1997-м сиквела «Смертельная битва 2: Истребление», который был сделан уже без участия Андерсона, рейтинг свежести составил всего 2%. Продолжение возненавидели из-за ужасной графики и нелепой актерской игры, однако со временем на него обратили внимание ценители плохого кино. Диалог между Китаной и ее матерью Синдел фанатское сообщество в шутку сочло худшим моментом в истории сценаристики.



А кто работал над ребутом?

«Мортал Комбат» — режиссерский дебют австралийца Саймона Маккуойда, который раньше в основном снимал рекламу, в том числе ролики к таким играм, как «Call of Duty» и «Halo». Сценарий экшена написал еще один дебютант, Грег Руссо, совместно с Дэйвом Каллахэмом, соавтором «Неудержимых», Doom и сиквела «Чудо-женщины». А продюсером «Мортал Комбат» выступил Джеймс Ван, умеющий работать и с расчлененкой («Пила») и яркими героями с суперспособностями («Аквамен»). Об актерском составе фильма мы рассказывали здесь.

Какие персонажи в него попали?

На стороне добра — спецназовцы Джакс Бриггс и Соня Блэйд, шаолиньские монахи Кун Лао и Лю Кан, повелитель грома и молний Рейден, болтливый наемник Кано, одержимый местью Скорпион и его потомок, неудачливый боец ММА Коул Янг — новый герой франшизы, которого придумали специально для фильма.

Им предстоит сразиться за Земное царство с колдуном Шан Цзуном, его лучшим солдатом-криомансером Саб-Зиро, четырехруким воином Горо, молотобойцем Рейко, зубастой Милиной, сверхскоростным Кабалом и вампиршей Нитарой.

Каким получился фильм?

Обычным. Да, в нем используются фирменные приемы бойцов, фаталити/бруталити и коронные фразы («Get over here!», «Finish him!», «Flawless victory!» несложно узнать даже в дубляже) на месте. Про ремикс легендарной «Techno Syndrome» создатели тоже не забыли. Но он уступает первой части. Да, компьютерные спецэффекты шагнули вперед, а картинка стала богаче, но если «Смертельная битва» Андерсона была цельным самостоятельным произведением, то «Мортал Комбат» Маккуойда так и не смог выйти за рамки нагромождений из экспозиции, фансервиса и несмешных диалогов.

Несмотря на Джо Таслима («Рейд») и Хироюки Санаду («Сумрачный самурай») в актерском составе, хореография боев не впечатляет. Во многом из-за того, что быстрый монтаж не позволяет разобраться, что происходит в кадре, а оператор уделяет больше времени внешности героев. К тому же в фильме отсутствует собственно турнир «Мортал Комбат». Сценаристы решили, что пока бойцы лишь будут к нему готовиться, а в финале намекнули на содержание сиквела (похожим образом концовка «Бэтмен: Начало» обещала Джокера).

Краткий словарь терминов для просмотра

Fatality — завершающий комплексный удар, который наносит герой, когда соперник уже находится в бессознательном состоянии.

Внешний мир — один из множества миров во вселенной «Mortal Kombat». Правящие императоры проводят агрессивную внешнюю политику и одержимы силовым присоединением других миров к Внешнему.

Земное царство — собственно, планета Земля. Один из миров, созданных Старшими богами.

Старшие боги — высшие божества, контролирующие баланс в огромном скоплении миров. Рейден — один из них.

Шоканы — раса четырехруких воинов, один из самых могущественных народов во вселенной «Mortal Kombat».

«Лин Куэй» — крайне могущественная и закрытая криминальная организация китайского происхождения. Би Хан (Саб-Зиро) — один из ее членов.

«Ширай Рю» — клан японских ниндзя. Лидер и самый известный представитель — Ханзо Хасаши (Скорпион).

«Черный дракон» — могущественный клан наемников. В фильме его представляют Кано и Кабал.

Автор: Максим Бугулов, Михаил Моркин