Что смотреть дома: «Лига справедливости Зака Снайдера», «Сокол и Зимний Солдат», «Персона»

Супермен (Генри Кавилл) пал в бою с Думсдэем, а потому с новой угрозой в лице Дарксайда и его могущественного полководца Степного Волка (Киран Хайндс) придется бороться Бэтмену (Бен Аффлек). Человек, чья единственная суперспособность — деньги, решает собрать команду. В нее войдут Чудо-женщина (Галь Гадот), Флэш (Эзра Миллер), Киборг (Рэй Фишер) и Аквамен (Джейсон Момоа).

Новая версия «Лиги справедливости» примечательна сюжетом и на экране, и за кадром. Благодаря сумасшедшей поддержке фанатов Заку Снайдеру позволили перемонтировать и даже чуть-чуть доснять фильм, который за него заканчивал Джосс Уидон. Итог — четырехчасовой супергеройский эпос в фирменном стиле, который даже в домашних условиях выглядит величественнее театральной версии, углубляется в предысторию всех героев, показывает Джокера (Джаред Лето) и Дарксайда, а также бьет по ушам саундтреком Junkie XL, которого Уидон в свое время променял на Дэнни Элфмана.