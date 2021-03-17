Что смотреть дома: «Лига справедливости Зака Снайдера», «Сокол и Зимний Солдат», «Персона»

Главный блокбастер весны, новый сериал по комиксам Marvel, фестивальный хит Хон Сан-су и шедевр Ингмара Бергмана — рассказываем про самые яркие новинки российских и зарубежных стримингов.
Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на КиноПоиск HD. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.
«Лига справедливости Зака Снайдера»
Бэтмен, Чудо-женщина и другие спасают Землю
Где смотреть: КиноПоиск HD, HBO Max
Супермен (Генри Кавилл) пал в бою с Думсдэем, а потому с новой угрозой в лице Дарксайда и его могущественного полководца Степного Волка (Киран Хайндс) придется бороться Бэтмену (Бен Аффлек). Человек, чья единственная суперспособность — деньги, решает собрать команду. В нее войдут Чудо-женщина (Галь Гадот), Флэш (Эзра Миллер), Киборг (Рэй Фишер) и Аквамен (Джейсон Момоа).
Новая версия «Лиги справедливости» примечательна сюжетом и на экране, и за кадром. Благодаря сумасшедшей поддержке фанатов Заку Снайдеру позволили перемонтировать и даже чуть-чуть доснять фильм, который за него заканчивал Джосс Уидон. Итог — четырехчасовой супергеройский эпос в фирменном стиле, который даже в домашних условиях выглядит величественнее театральной версии, углубляется в предысторию всех героев, показывает Джокера (Джаред Лето) и Дарксайда, а также бьет по ушам саундтреком Junkie XL, которого Уидон в свое время променял на Дэнни Элфмана.
«Сокол и Зимний Солдат», мини-сериал
Два друга Капитана Америка пытаются его заменить
Где смотреть: Disney+
После того как Капитан Америка (Крис Эванс) решил остаться в прошлом вместе с любовью всей жизни, его место и щит унаследовал Сэм «Сокол» Уилсон (Энтони Маки). Вместе с Баки Барнсом (Себастиан Стэн) он отправляется в кругосветное путешествие, где им придется столкнуться с Бароном Земо (Даниэль Брюль), молодежной анархистской группировкой и Джоном Ф. Уокером (Уайатт Рассел), которого американская армия хочет поставить на место Кэпа. Ведущим сценаристом нового шоу Disney+ и Marvel Studios выступил Малкольм Спэллман («Империя»), а все серии сняла Кари Скогланд, в чьем послужном списке — «Каратель», «Самый громкий голос», «Карточный домик» и другие известные сериалы.
«Воздушный бой»
Хлоя Грейс Морец сражается с патриархатом и гоблином
Где смотреть: КиноПоиск HD, Okko, ivi
1943 год. Из Новой Зеландии на Самоа летит бомбардировщик «Хреновая затея» с ценным грузом. На борту отряд вояк и офицер Мод (Морец), которой с секретным заданием нужно по тому же адресу. Мод будет одновременно отбиваться от мужского экипажа, осыпающего ее сексистскими шуточками, и гоблина, который завелся на борту «Затеи».
Дебют Розанны Лян — ураганный экшен, который одновременно высмеивает гендерные стереотипы, славит забытых летчиц Второй мировой и отдает должное фильмам категории Б. Первую половину «Воздушный бой» прикидывается радиоспектаклем, во второй заставляет Тома Круза подумать о пенсии.
«Женщина, которая убежала»
Завораживающий триптих южнокорейского классика
Где смотреть: КиноПоиск HD, Okko, ivi
Гам-хи (Ким Мин-хи) впервые за годы брака проводит время без мужа и решает посетить давних подруг. Все они живут в разных частях города, работают в разных сферах, у всех разная личная жизнь. В разговорах с ними Гам-хи пытается понять, что такое любовь, брак и счастье.
«Женщина» — предпоследний фильм гуру соджу-кора Хон Сан-су. Эта картина — размышление о сценариях жизни молодой женщины, для которой брак, судя по косвенным признакам, оказался пленом. На прошлогоднем Берлинале фильм отметили призом за режиссуру — это первая большая награда Хона.
«Персона»
Главный фильм Ингмара Бергмана
Где смотреть: КиноПоиск HD, ivi
Звезда шведского театра Элизабет Фоглер (Лив Ульман) однажды замолчала посреди спектакля и с тех пор не проронила ни слова. Психиатр рекомендует актрисе отдохнуть на природе, и та едет к морю с медсестрой Альмой (Биби Андерссон), которая старается вывести пациентку из странного оцепенения.
«Персона» — одна из самых известных картин Бергмана, который в середине 1960-х достиг чуть ли не пика формы; что ни картина, то веха. В «Персоне» он соединяет кино и философию, Юнга и Фрейда, рефлексию об актерстве и драму о партнерстве.
«Человеческий голос»
Тильда Суинтон в моноспектакле Педро Альмодовара
Где смотреть: КиноПоиск HD, Okko, ivi — с 19 марта
Женщина (Суинтон) рассказывает молчащему телефону об ушедшем возлюбленном, чьи чемоданы пылятся неподалеку. В ее монологах пролетает целая жизнь, полная открытий и разочарований.
«Человеческий голос» — одна из самых известных пьес Жана Кокто, которую неоднократно ставили в театре и кино. В том числе у Альмодовара — «Женщины на грани нервного срыва» основаны на этом же тексте. Во время пандемии испанский выдумщик решил вернуться к материалу, одев Тильду Суинтон в яркие наряды и вручив ей смартфон.
Купить этот фильм в Магазине КиноПоиск HD можно с 19 марта
«Звонки», мини-сериал
Экспериментальное шоу об апокалипсисе
Где: Apple TV+
Несколько лет назад французский актер, режиссер и сценарист Тимоти Оше придумал беспроигрышный формат — веб-сериал, состоящий из записей телефонных разговоров и тревожного эквалайзера. На них люди говорили о быте и чувствах и готовились к концу света. В 2021 году пришла пора англоязычного ремейка: в новых «Звонках» голоса за кадром принадлежат Педро Паскалю, Райли Кио, Розарио Доусон, Марку Дюплассу и другим артистам с интересным тембром.
«Тайна Келлс»
Невероятно красивый мультфильм о древней Ирландии
Где смотреть: КиноПоиск HD (с 20 марта)
IX век. На Ирландию совершают набеги норманны. Жители Келлского аббатства пока чувствуют себя в безопасности, но и им угрожают иноземцы. А юный Брендан, живущий в монастыре, увлекается иллюстрацией и религиозными сюжетами, которые помогут ему пережить смутные времена.
В основе «Тайны Келлс» — дебютного полного метра Томма Мура и Норы Туми — знаменитая Келлская книга, чья рукопись дошла до наших дней. Увлеченные историей, мифологией и визуальной культурой Ирландии Мур и Туми не только возрождают древний сюжет на экране, но и тщательно стилизуют изображение, играя со средневековой эстетикой.
Смотрите этот фильм только на КиноПоиск HD в Плюсе
«Операция „Варсити Блюз“: Университетский скандал в США»
Док о крупнейшей образовательной афере Америки
Где смотреть: Netflix
В 2019 году Уильям Рик Сингер был арестован за то, что в течение десяти лет помогал детям американских богачей поступать в самые престижные вузы страны. «Операция» рассказывает, как был устроен бизнес Сингера, опираясь на записи телефонных звонков, которые оказались в распоряжении спецслужб.
Неизвестно, что впечатляет больше: план главного героя, тот факт, что система образования, и так ориентированная на состоятельных людей, оказалась открыта к коррупции, или что все (порой безумные) разговоры Сингера оказались в распоряжении властей. Фильм снял Крис Смит — режиссер ленты «FYRE: Величайшая вечеринка, которая не состоялась», повествующей об афере с музыкальным фестивалем, и продюсер прошлогоднего документального хита «Король тигров».
Slaxx
Сатирический слэшер о джинсах-убийцах
Где: Shudder
Компания Slaxx разработала джинсы мечты, которые сами подстраиваются под фигуру покупателя. Правда, одной паре хватает интеллекта не только правильно обтянуть ноги, но и, например, сломать их. Противостоять взбесившимся штанам предстоит Либби (Романа Дени), которой не повезло в этот день выйти на работу. Второй фильм канадки Эльзы Кефарт, Slaxx — остроумный и малобюджетный хоррор, который эффектно критикует консьюмеризм и моду на умные девайсы.
Автор: Алексей Филиппов