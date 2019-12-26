«Ведьмак»: Что не удалось в самом ожидаемом сериале Netflix

Почему «Ведьмак» пока проигрывает «Игре престолов»? Чем сериал не нравится многим любителям книг Анджея Сапковского и зачем в нем такая сложная структура? В чем проблема с историей Йеннифэр, придуманной специально для сериала? О чем могут быть следующие сезоны и станет ли там лучше графика?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают самый громкий сериал конца 2019 года. Со всеми спойлерами!

В этом выпуске в гостях у нашего подкаста креативный продюсер издательского дома «Комитет» (DTF, Tjournal, vc.ru) Никита Якимов, большой фанат книг и игр про Ведьмака.

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