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Подкаст«Ведьмак»: Что не удалось в самом ожидаемом сериале Netflix

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Почему «Ведьмак» пока проигрывает «Игре престолов»? Чем сериал не нравится многим любителям книг Анджея Сапковского и зачем в нем такая сложная структура? В чем проблема с историей Йеннифэр, придуманной специально для сериала? О чем могут быть следующие сезоны и станет ли там лучше графика?

Главный редактор КиноПоиска Лиза Сурганова и автор канала «Запасаемся попкорном» Иван Филиппов обсуждают самый громкий сериал конца 2019 года. Со всеми спойлерами!

В этом выпуске в гостях у нашего подкаста креативный продюсер издательского дома «Комитет» (DTF, Tjournal, vc.ru) Никита Якимов, большой фанат книг и игр про Ведьмака.

Подкаст также доступен в «Яндекс.Музыке», Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и других сервисах.

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