Что смотреть дома: «За час до рассвета», «Огонь», «Земля кочевников»

Российский блокбастер про пожарных, один из главных претендентов на «Оскар» и док про сексуальный скандал с Вуди Алленом — рассказываем про самые яркие новинки российских и зарубежных стримингов. Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на КиноПоиск HD. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.

«За час до рассвета», 1-й сезон Криминальная драма о борьбе с организованной преступностью в послевоенном СССР. Где смотреть: КиноПоиск HD, more.tv, Wink

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«Огонь» Константин Хабенский и Иван Янковский против лесного пожара. Где смотреть: КиноПоиск HD (с 23 февраля)

«Земля кочевников» Фрэнсис МакДорманд ездит по Америке. Где смотреть: Hulu

Экономический кризис лишает 60-летнюю Ферн (МакДорманд) работы и жилья, поэтому она отправляется в путешествие по стране, вливаясь в культуру современных кочевников — людей, лишенных недвижимости, но не ощущения дома. «Земля кочевников» в прошлом году выиграла главный приз Венецианского кинофестиваля, а сейчас входит во все предоскаровские шорт-листы. Признание экспертов здорово повлияло на карьеру режиссера — инди-постановщицы Хлои Чжао, которая до этого сняла трогательные драмы о резервации («Песни, которым меня научили братья») и родео («Наездник»). Ее следующий проект — «Вечные» с Анджелиной Джоли и Китом Харингтоном.



«Аллен против Фэрроу», мини-сериал Еще одна попытка разобраться в запутанном деле. Где смотреть: Амедиатека, КиноПоиск HD (c 22 февраля)

В 1992 году распался брак Вуди Аллена и Миа Фэрроу — во многом из-за череды сексуальных скандалов. Семилетняя Дилан Фэрроу рассказала матери о сексуальных домогательствах отчима, а позже актриса обнаружила у Аллена обнаженные фото другой своей приемной дочери — Сун-И, ныне жены режиссера. Давняя история снова оказалась в центре внимания, когда четыре года назад Ронан Фэрроу, единственный кровный сын Аллена и Фэрроу, написал большое расследование о харассменте в Голливуде. Проект Эми Зиринг Кофман и Кирби Дика, в прошлом году снявших док о насилии в музыкальной индустрии, обещает расставить все точки на «i», продемонстрировав уникальные свидетельства.



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«Мы дети станции Зоо», 1-й сезон Экранизация культовой книги о немецких подростках. Где смотреть: more.tv, КиноПоиск HD (с 20 февраля)

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«Молодой Скала», 1-й сезон Комедия о детстве Дуэйна Джонсона. Где смотреть: NBC

2032 год. Актер и спортсмен Дуэйн «Скала» Джонсон участвует в выборах президента США и в рамках турне дает интервью о своей жизни. Мемуары о легендарном отце-рестлере Рокки Джонсоне, юности на Гавайях, самоанской общине и первых шагах в американском футболе оживают на экране в формате ситкома. Сценарием шоу занималась Нахнатчка Кхан, создательница сериалов «Не верь су*** из квартиры 23» и «Трудности ассимиляции», юного Джонсона сыграли Адриан Гру и Брэдли Констант.



Подробнее о сериале Дуэйн Джонсон снял комедийный сериал о своем детстве. Вот еще шесть ситкомов, где звезды играют самих себя

«Механики», 1-й сезон Кевин Джеймс чинит машины и сопротивляется новым веяниям. Где смотреть: Netflix

Кевин Гибсон (Джеймс) — старомодный главный механик в команде NASCAR. Когда владелец Спенсер (Брюс МакГилл) уходит на пенсию и передает управление дочери Кэтрин (Джиллиан Мюллер), ему приходится бороться с новыми технологиями и новыми правилами. «Механики» — ситком с закадровым смехом и неуживчивым главным героем — ярко иллюстрируют, как устаревают некоторые телевизионные форматы и взгляды на мир. Придумал этого «Теда Лассо» наоборот Джефф Лоуелл, сценарист «Двух с половиной человек».



«Так говорил Рохан Кисибэ», 1-й сезон Аниме автора «Невероятных приключений ДжоДжо». Где смотреть: Netflix

Мангака (то есть художник, рисующий мангу) Рохан Кисибэ путешествует по миру в поисках историй, которые помогут ему сделать произведения более реалистичными. На своем пути герой встречает одержимый труп и человека с лицом на языке, вечно соревнующихся качков и скелеты в шкафу. «Рохан Кисибэ» — спин-офф культовой манги и цикла сериалов «Невероятные приключения ДжоДжо» Хирохико Араки, известного абсурдными, но продуманными мирами и гротескной физиологией персонажей.

«Ради всего человечества», 2-й сезон Альтернативная история космической гонки между СССР и США. Где смотреть: Apple TV+

В 1969 году Алексей Леонов воткнул в лунный грунт штандарт с флагом СССР. Космическая гонка, однако, не закончилась, а только началась: и Советы, и Штаты рвутся построить на Луне военную базу. В 1983 году, с которого стартует второй сезон, холодная война тоже идет не только на Земле, но и в космосе.

«Расскажи мне свои секреты», 1-й сезон Триллер о попытках преодолеть прошлое. Где смотреть: Amazon

Сдавшая серийного убийцу Эмма (Лили Рэйб из «Американской истории ужасов») переезжает на юг США по программе защиты свидетелей. Ее пытается найти Мэри (Эми Бреннеман из «Оставленных») — мать пропавшей семь лет назад девушки. «Расскажи» придумала Харриет Уорнер, сценаристка «Вызовите акушерку», а сняли Джон Полсон («Элементарно», «Ходячие мертвецы») и Уда Беньямина («Божественные», «Водоворот»).

«Одноклассники минус» Тайваньская комедия о четырех друзьях-неудачниках. Где смотреть: Netflix (с 20 февраля)

Квартет одноклассников переживает кризис среднего возраста: мечты не сбылись, любовь прошла мимо, денег нет, с работой беда. Сюжет из вечных — в прошлом году подобным мучились герои «Хандры», десять лет назад — персонажи фильма Эдгара Райта «Армагеддец». На тайваньском материале, правда, может получиться веселее и пестрее. «Одноклассники минус» Хуана Синьяо получили три национальные премии «Золотая лошадь», в том числе за художественные решения.

«20-й век» Фантасмагорическая комедия в духе Дэвида Линча. Где смотреть: Mubi

1899 год, Канада. Уильям Лайон Маккензи Кинг (Дэн Бирн) хочет стать новым премьер-министром, но для этого нужно пройти ряд суровых испытаний, например правильно разрезать ленточку и не проиграть в ногорестлинге — и это только начало.

«20-й век» — дебют канадского режиссера Мэттью Ранкина, отмеченный призом прессы на Берлинском кинофестивале в секции «Форум». Реальный премьер-министр Кинг тут становится героем уморительного сновидения, выполненного в эстетике раннего звукового кино (картонные декорации, характерное эхо). В этом отношении Ранкин ни в чем не уступает своему учителю Гаю Мэддину, фанатеющему от немого кино.

Автор: Алексей Филиппов