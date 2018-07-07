Что смотреть дома: «За час до рассвета», «Огонь», «Земля кочевников»

Российский блокбастер про пожарных, один из главных претендентов на «Оскар» и док про сексуальный скандал с Вуди Алленом — рассказываем про самые яркие новинки российских и зарубежных стримингов.
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«За час до рассвета», 1-й сезон
Криминальная драма о борьбе с организованной преступностью в послевоенном СССР.
Где смотреть: КиноПоиск HD, more.tv, Wink
1946 год. Лейтенант Журавлев (Андрей Бурковский) возвращается с фронта и поступает на милицейскую службу под начальством майора Шумейко (Константин Хабенский) по прозвищу Сатана. Стражи порядка борются с организованной преступностью, которой руководит бандит по кличке Клещ — «Гитлер среди уголовников». Чтобы покончить с беззаконием, Журавлеву придется внедриться в банду. Сериал придумали сценаристы «СМЕРШа», «Мажора» и «Обратной стороны Луны» Савва Минаев и Александр Щербаков, продюсировал Федор Бондарчук. В богатом актерском ансамбле — Алена Михайлова, Артур Смольянинов и Агния Дитковските.
«Огонь»
Константин Хабенский и Иван Янковский против лесного пожара.
Где смотреть: КиноПоиск HD (с 23 февраля)
В Карелии горят леса, и туда отправляют отряд пожарных во главе с Алексеем Соколовым (Хабенский). Команда у него разношерстная — от барда-романтика (Тихон Жизневский) до наглого юнца (Янковский). Сражаться им предстоит не только с огненной стихией, но и с внутренним пламенем.
Фильму-катастрофе не избежать сравнений с «Делом храбрых», но «Огонь» не дежурное воспроизведение уже знакомых драматургических схем. Это заслуга сценаристов Николая Куликова («Легенда № 17», «Движение вверх») и Константина Майера («Физрук», «Настя, соберись!») и режиссера Алексея Нужного («Я худею»).
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«Земля кочевников»
Фрэнсис МакДорманд ездит по Америке.
Где смотреть: Hulu
Экономический кризис лишает 60-летнюю Ферн (МакДорманд) работы и жилья, поэтому она отправляется в путешествие по стране, вливаясь в культуру современных кочевников — людей, лишенных недвижимости, но не ощущения дома. «Земля кочевников» в прошлом году выиграла главный приз Венецианского кинофестиваля, а сейчас входит во все предоскаровские шорт-листы. Признание экспертов здорово повлияло на карьеру режиссера — инди-постановщицы Хлои Чжао, которая до этого сняла трогательные драмы о резервации («Песни, которым меня научили братья») и родео («Наездник»). Ее следующий проект — «Вечные» с Анджелиной Джоли и Китом Харингтоном.
«Аллен против Фэрроу», мини-сериал
Еще одна попытка разобраться в запутанном деле.
Где смотреть: Амедиатека, КиноПоиск HD (c 22 февраля)
В 1992 году распался брак Вуди Аллена и Миа Фэрроу — во многом из-за череды сексуальных скандалов. Семилетняя Дилан Фэрроу рассказала матери о сексуальных домогательствах отчима, а позже актриса обнаружила у Аллена обнаженные фото другой своей приемной дочери — Сун-И, ныне жены режиссера. Давняя история снова оказалась в центре внимания, когда четыре года назад Ронан Фэрроу, единственный кровный сын Аллена и Фэрроу, написал большое расследование о харассменте в Голливуде. Проект Эми Зиринг Кофман и Кирби Дика, в прошлом году снявших док о насилии в музыкальной индустрии, обещает расставить все точки на «i», продемонстрировав уникальные свидетельства.
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«Мы дети станции Зоо», 1-й сезон
Экранизация культовой книги о немецких подростках.
Где смотреть: more.tv, КиноПоиск HD (с 20 февраля)
Шестеро немецких подростков бродят по городу, танцуют в метро, отрываются в клубе Sound и употребляют наркотики. Сериал основан на одноименном романе, собранном из воспоминаний Кристианы Фельшеринов, которая в 1978 году рассказала журналистам про свою юность. Впервые эту книгу экранизировал Ули Эдель, выпустивший в 1981 году фильм «Я Кристина». За новую версию отвечает Филипп Кадельбах («Наши матери, наши отцы»). В ролях — Лена Урцендовски из «Не пытайтесь это повторить», Себастьян Урцендовски из «Вавилон-Берлин» и Микеланджело Фортуцци из «СКАМ Германия».
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«Молодой Скала», 1-й сезон
Комедия о детстве Дуэйна Джонсона.
Где смотреть: NBC
2032 год. Актер и спортсмен Дуэйн «Скала» Джонсон участвует в выборах президента США и в рамках турне дает интервью о своей жизни. Мемуары о легендарном отце-рестлере Рокки Джонсоне, юности на Гавайях, самоанской общине и первых шагах в американском футболе оживают на экране в формате ситкома. Сценарием шоу занималась Нахнатчка Кхан, создательница сериалов «Не верь су*** из квартиры 23» и «Трудности ассимиляции», юного Джонсона сыграли Адриан Гру и Брэдли Констант.
«Механики», 1-й сезон
Кевин Джеймс чинит машины и сопротивляется новым веяниям.
Где смотреть: Netflix
Кевин Гибсон (Джеймс) — старомодный главный механик в команде NASCAR. Когда владелец Спенсер (Брюс МакГилл) уходит на пенсию и передает управление дочери Кэтрин (Джиллиан Мюллер), ему приходится бороться с новыми технологиями и новыми правилами. «Механики» — ситком с закадровым смехом и неуживчивым главным героем — ярко иллюстрируют, как устаревают некоторые телевизионные форматы и взгляды на мир. Придумал этого «Теда Лассо» наоборот Джефф Лоуелл, сценарист «Двух с половиной человек».
«Так говорил Рохан Кисибэ», 1-й сезон
Аниме автора «Невероятных приключений ДжоДжо».
Где смотреть: Netflix
Мангака (то есть художник, рисующий мангу) Рохан Кисибэ путешествует по миру в поисках историй, которые помогут ему сделать произведения более реалистичными. На своем пути герой встречает одержимый труп и человека с лицом на языке, вечно соревнующихся качков и скелеты в шкафу. «Рохан Кисибэ» — спин-офф культовой манги и цикла сериалов «Невероятные приключения ДжоДжо» Хирохико Араки, известного абсурдными, но продуманными мирами и гротескной физиологией персонажей.
«Ради всего человечества», 2-й сезон
Альтернативная история космической гонки между СССР и США.
Где смотреть: Apple TV+
В 1969 году Алексей Леонов воткнул в лунный грунт штандарт с флагом СССР. Космическая гонка, однако, не закончилась, а только началась: и Советы, и Штаты рвутся построить на Луне военную базу. В 1983 году, с которого стартует второй сезон, холодная война тоже идет не только на Земле, но и в космосе.
Сериал «Ради всего человечества» придумал Рональд Д. Мур — шоураннер «Чужестранки» и перезапущенного «Звездного крейсера „Галактика“». В ролях — Юэль Киннаман, Сара Джонс, Шантель Ван Сантен и Майкл Дорман.
«Расскажи мне свои секреты», 1-й сезон
Триллер о попытках преодолеть прошлое.
Где смотреть: Amazon
Сдавшая серийного убийцу Эмма (Лили Рэйб из «Американской истории ужасов») переезжает на юг США по программе защиты свидетелей. Ее пытается найти Мэри (Эми Бреннеман из «Оставленных») — мать пропавшей семь лет назад девушки. «Расскажи» придумала Харриет Уорнер, сценаристка «Вызовите акушерку», а сняли Джон Полсон («Элементарно», «Ходячие мертвецы») и Уда Беньямина («Божественные», «Водоворот»).
«Одноклассники минус»
Тайваньская комедия о четырех друзьях-неудачниках.
Где смотреть: Netflix (с 20 февраля)
Квартет одноклассников переживает кризис среднего возраста: мечты не сбылись, любовь прошла мимо, денег нет, с работой беда. Сюжет из вечных — в прошлом году подобным мучились герои «Хандры», десять лет назад — персонажи фильма Эдгара Райта «Армагеддец». На тайваньском материале, правда, может получиться веселее и пестрее. «Одноклассники минус» Хуана Синьяо получили три национальные премии «Золотая лошадь», в том числе за художественные решения.
«20-й век»
Фантасмагорическая комедия в духе Дэвида Линча.
Где смотреть: Mubi
1899 год, Канада. Уильям Лайон Маккензи Кинг (Дэн Бирн) хочет стать новым премьер-министром, но для этого нужно пройти ряд суровых испытаний, например правильно разрезать ленточку и не проиграть в ногорестлинге — и это только начало.
«20-й век» — дебют канадского режиссера Мэттью Ранкина, отмеченный призом прессы на Берлинском кинофестивале в секции «Форум». Реальный премьер-министр Кинг тут становится героем уморительного сновидения, выполненного в эстетике раннего звукового кино (картонные декорации, характерное эхо). В этом отношении Ранкин ни в чем не уступает своему учителю Гаю Мэддину, фанатеющему от немого кино.
Автор: Алексей Филиппов