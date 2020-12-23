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Дуэйн Джонсон снял комедийный сериал о своем детстве. Вот еще шесть ситкомов, где звезды играют самих себя

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«Молодой Скала» — комедийный сериал канала NBC о детстве и молодости Дуэйна Джонсона. Сама звезда появляется в проекте в качестве рассказчика, вспоминая забавные и необычные истории, которые происходили с ним, когда он рос в семье профессиональных рестлеров.

В ожидании сериала КиноПоиск вспоминает другие ситкомы, в которых актеры играют сами себя (или почти самих себя) и попадают в смешные ситуации. Спойлер: успешными стали не все.

«Все ненавидят Криса», в главной роли — Крис Рок

До Скалы о своем детстве через ситком рассказывал другой Рок. В середине 2000-х комик создал сериал, вдохновленный историей собственного взросления в 1980-х. Главный героем стал подросток из обычной семьи по имени Крис, вынужденный ходить в привилегированную школу. Зрители и критики тепло приняли сериал, хотя ему не сразу подыскали надежный дом: сперва от ситкома отказался Fox, потом Paramount, а последние три сезона вышли на CW.

«Сайнфелд», в главной роли – Джерри Сайнфелд

Этапный ситком, доказавший, что для комедии не обязательно требуются забавные ситуации. Комик Джерри Сайнфелд и его друзья просто живут, работают и отдыхают вместе, а юмор возникает из самых обыденных вещей, вроде похода за фруктами или поездки за город. Необычными в этих ситуациях чаще выглядят сами герои, которые всегда готовы отпустить циничный комментарий. Неудивительно, что в итоге в 10 сезоне из-за этого они оказываются в тюрьме.

«Луи», в главной роли — Луи Си Кей

Луи Си Кей – комик средних лет, живущий в Нью-Йорке. Вечерами он выступает в клубах, где рассказывает шутки, а днем присматривает за детьми, встречается с агентом, ходит по врачам или на свидания. Как и в случае «Сайнфелда», комедия строится вокруг совершенно тривиальных ситуаций, где вроде бы нет ничего смешного, но странное окружение Луи и его собственные взгляды на происходящее наполняют его юмором. Проект просуществовал пять сезонов и даже был продлен на шестой, но в конечном счете его закрыли после обвинений Си Кея в сексуальных домогательствах.

«Малэйни», в главной роли – Джон Малэйни

Джон Малэйни несколько лет писал для шоу «Субботним вечером в прямом эфире», но в итоге оставил проект и занялся сольной карьерой. Так на свет появился сериал «Малэйни», в котором рассказывается, как комик зарабатывает на жизнь написанием шуток на телевидении и пытается наладить карьеру юмориста. «Малэйни» регулярно получал сравнения с «Сайнфелдом» не в свою пользу и в итоге прекратил существование после второго сезона.

«Кёрсти», в главной роли — Кёрсти Элли

«Кёрсти» назван в честь в главной актрисы сериала, звезды фильма «Двое: Я и моя тень» Кёрсти Элли, но рассказывает при этом о Мэдисон «Мэдди» Бэнкс. Звезда Бродвея и лауреатка премии «Тони», она пытается разобраться в ситуации, когда в ее жизни появляется Арло — сын, от которого она отказалась при рождении. Ситком не пользовался популярностью у зрителей, и его закрыли после первого сезона, хотя в гости к Элли захаживали Джон Траволта, Клорис Личмен и Джейсон Александер.

«Сибилл», в главной роли — Сибилл Шепард

Комедия Чака Лорри, автора сериалов «Теория большого взрыва» и «Два с половиной человека». В центре сюжета — 40-летняя актриса Сибилл Шеридан в исполнении Сибилл Шепард (звезда эпохи Нового Голливуда и сериала «Детективное агентство „Лунный свет“»), которая пытается сделать карьеру на «фабрике грез» и воспитывать двоих детей, попутно разбираясь с личными проблемами. В отличие от «Сайнфелда» и «Луи», «Сибилл» ближе к классическим ситкомами, что не помешало сериалу оставаться популярными на протяжении четырех сезонов. В его активе два «Золотых глобус» и три «Эмми».

Премьера сериала «Молодой Скала» состоится 16 февраля 2021-го.

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