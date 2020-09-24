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Что смотреть дома: Новый сезон «Фарго», Макото Синкай и продолжение «Первобытного»

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Возвращение антологии Ноа Хоули, продолжение анимационного сериала про пещерного человека, а также два свежих фильма Netflix (по классической квир-пьесе и о вампирах-расистах) — рассказываем про самые заметные новинки российских и зарубежных стримингов.

«Фарго»

Четвертый сезон криминальной трагикомедии.

Где смотреть: more.tv

Ноа Хоули продолжает расширять вселенную «Фарго», осваивая новые эпохи и мифы. Следующая остановка — Канзас-Сити начала 1950-х, где банды итальянцев и афроамериканцев делят территорию. После повествовательных экспериментов третьего сезона Хоули вернулся к более традиционной интриге и позвал Криса Рока, Джейсона Шварцмана, Джесси Бакли из «Думаю, как все закончить» и Бена Уишоу. Наверняка не обойдется без эффектных поворотов и высказываний о духе времени.

Рецензия на «Фарго»

«Парни в группе»

Экранизация прорывной пьесы о гомосексуалах.

Где смотреть: Netflix

1968 год, Нью-Йорк. Несколько друзей-гомосексуалов собираются праздновать день рождения одного из них. На вечеринке начинается рискованная игра: каждому нужно позвонить тому, кого он по-настоящему любит, и признаться в этом. Пьеса Марта Краули в 1968 году потрясла публику и индустрию, но, правда, до Бродвея «Парни» добрались лишь полвека спустя. По горячим следам в 1970-м пьесу экранизировал Уильям Фридкин, а новейшую версию закономерно спродюсировал неутомимый Райан Мёрфи, собрав в кадре любимых артистов, совершивших каминг-аут, — Джима Парсонса («Голливуд»), Закари Куинто, Мэтта Бомера («Американская история ужасов»), Чарли Карвера («Сестра Рэтчед»), Майкла Бенжамина Вашингтона и Эндрю Рэннеллса («Лузеры»).

За что мы любим Райана Мёрфи

«Земля монстров»

Готический альманах о встрече с монстрами.

Где смотреть: «Амедиатека», КиноПоиск HD, Hulu — с 3 сентября

Люди со сломанными судьбами встречают потусторонних существ, и эти контакты заставляют их пересмотреть взгляд на жизнь. Готический альманах в современных декорациях, основанный на романе Натана Баллингруда, сочинила Мэри Лоус, автор «Неонового демона» и дюжины эпизодов «Проповедника». Среди постановщиков — Бабак АнвариВ тени»), Николас ПешПирсинг») и Дезире АкхаванНеправильное воспитание Кэмерон Пост»), а в кадре можно будет увидеть Тейлор Шиллинг и Кейтлин Дивер.

Смотрите этот сериал в «Амедиатеке» и на КиноПоиск HD по подписке Плюс Мульти с «Амедиатекой».

«Глории»

Байопик феминистки Глории Стайнем.

Где смотреть: Amazon Prime

Глория Стайнем — икона феминизма, одна из ключевых фигур эмансипационного движения 1960—1970-х. В недавнем сериале «Миссис Америка», где ее сыграла Роуз Бирн, Стайнем была вписана в ансамбль женщин, боровшихся за поправку о равных правах. Фильм Джули ТэйморФрида», «Через Вселенную») целиком посвящен ее жизни: детство в трейлере (родители торговали антиквариатом и часто переезжали), первые шаги в журналистике и публичной деятельности (в этом возрасте Глорию играет Алисия Викандер), статус живой легенды (а в этом — Джулианна Мур).

«Ловцы забытых голосов»

Фильм Макото Синкая о том, как пережить потерю близкого человека.

Где смотреть: КиноПоиск HD

Режиссера Макото Синкая долгое время называли новым Хаяо Миядзаки, пока не смирились с тем, что у двух авторов больше различий, чем сходств. Однако в фильмографии Синкая есть работа, близкая по духу и даже визуальному стилю Миядзаки, который на него, безусловно, повлиял. «Ловцы забытых голосов» — история о школьнице Асуне, потерявшей отца, и ее невероятном путешествии в параллельный магический мир, которое позволило принять потерю. В аниме можно найти отголоски «Небесного замка Лапута», «Моего соседа Тоторо» и «Унесенных призраками».

Смотрите этот и другие фильмы Синкая на КиноПоиск HD по подписке Плюс.

«Вампиры в Бронксе»

Белые вампиры охотятся на афроамериканцев.

Где смотреть: Netflix

Большой переполох в маленьком Бронксе: по ночам на местных жителей-афроамериканцев начинают нападать белые вампиры. Происходит это одновременно с джентрификацией — попытками облагородить район, что обычно приводит к выселению не самых состоятельных слоев населения. Совмещение этих двух линий выглядит ожидаемо: вампиры — воплощение белого богатства, утонченные аристократы, буквально питающиеся чужими жизнями. Расизм и классовое неравенство в жанровой упаковке совместил Османи Родригез, ветеран SNL (около 50 эпизодов).

«Первобытный», продолжение 1-го сезона

Мультсериал Генндия Тартаковского о пещерном человеке и тиранозаврихе.

Где смотреть: Adult Swim — с 4 октября

Выдающийся аниматор Генндий Тартаковский, автор «Самурая Джека» и «Монстров на каникулах», несколько лет работал над 3D-ремейком «Морячка Папая», а когда проект прикрыли, вернулся на телевидение. «Первобытный» — это «Самурай Джек» в дичайших условиях. Трагедия связывает первобытного человека и тиранозавриху, которые в один день потеряли детей. Безумный трип по местности, населенной хищниками и дикарями, перевел их странные отношения в подобие дружбы. Вторая половина первого сезона обещает еще больше сражений — с кислотными трицератопсами, обезумевшими диплодоками и, конечно, злыми духами.

Смотрите пять серий первого сезона «Первобытного» на КиноПоиск HD по подписке Плюс.

«Нет бога, кроме меня»

Якутская драма о памяти и забвении.

Где смотреть: Start

Второй полный метр режиссера «Пугала» Дмитрия Давыдова. «Нет бога, кроме меня» рассказывает о мужчине средних лет (Петр Садовников), который пытается сохранить память матери (Зоя Багынанова) — у нее прогрессирующая болезнь Альцгеймера. Фильм Давыдова показывает, как местное общество пытается стереть из памяти пожилую женщину, а ее сын — изо всех сил не дать ей забыть себя.

«Гагаринленд»

Документальная комедия о родине Гагарина.

Где смотреть: Artdoc.media

Юрий Гагарин — мифологизированная фигура советской истории, отечественный супергерой и наименее расшатанная скрепа. Девять лет назад документалист Владимир Козлов снял фильм о городе-тезке космонавта, бывшем Гжатске, недалеко от которого Гагарин родился и вырос. Здесь наиболее трепетно берегут память о нем, но Козлова интересуют не только музеи, чтения стихов (правда, перед пустой площадью) или встречи с другими легендами космонавтики (есть сцена, где Алексей Леонов целует девушек в кокошниках). Народная любовь — это еще и курьезы. Например, линия нижнего женского белья, вдохновленная героическим полетом.

«Клуб комедии»

История важнейшего стендап-клуба Америки.

Где смотреть: Showtime — c 4 октября

В истории американского стендапа есть несколько священных локаций: Comedy Store среди них — настоящая Мекка. Открытый в 1972 году Сэмми Шором и Руди де Лукой, он стал театром мечты, где зажигались звезды комедии. О гении места, духе времени и эссенции юмора в документальном сериале Showtime будут рассказывать Ричард Прайор и Робин Уильямс (архивные съемки), Вупи Голдберг и Майкл Китон, Билл Бёрр и Элайза Шлезингер — в общем, все звезды стендап-сцены.

Автор: Алексей Филиппов

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