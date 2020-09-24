Что смотреть дома: Новый сезон «Фарго», Макото Синкай и продолжение «Первобытного»

Режиссера Макото Синкая долгое время называли новым Хаяо Миядзаки, пока не смирились с тем, что у двух авторов больше различий, чем сходств. Однако в фильмографии Синкая есть работа, близкая по духу и даже визуальному стилю Миядзаки, который на него, безусловно, повлиял. «Ловцы забытых голосов» — история о школьнице Асуне, потерявшей отца, и ее невероятном путешествии в параллельный магический мир, которое позволило принять потерю. В аниме можно найти отголоски «Небесного замка Лапута», «Моего соседа Тоторо» и «Унесенных призраками».



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