В США ввели правила съемок во время пандемии. Людям без масок дают красные карточки или увольняют

На The Hollywood Reporter вышел материал об особенностях съемок фильмов и сериалов во время пандемии. Издание пообщалось с представителями индустрии, которые рассказали о сроках изоляции, строгих правилах и затратах на тесты, которые исчисляются миллионами долларов.

Поначалу в индустрии не было общепринятых правил, поэтому меры безопасности иногда не соблюдались. Один собеседник рассказал, что члены съемочной группы триллера «Певчая птица», который продюсирует Майкл Бэй, не соблюдали дистанции, а количество человек на площадке превышало безопасную норму. Летом съемки фильма заморозили по требованию Гильдии актеров Америки.

В сентябре профсоюзы США и киностудии пришли к соглашению, которое подразумевает следующие условия:

Регулярные анализы на COVID-19 — обязательное условие для возобновления съемок. Во время работы над «Миром Юрского периода 3» Universal провела 27 тысяч тестов. Каждый стоил около 100 долларов, а общие затраты студии составили почти 3 млн долларов. Всех участников съемок тестируют трижды в неделю.

Из всех тестов, проведенных Universal, только около десяти оказались положительными. Похожий случай был на студии Pinewood Studios в Атланте, где наличие COVID-19 показали около 3% тестов из 7000. При этом результаты иногда ошибочны: несколько человек получили отрицательные тесты на следующий день после положительных.

Актеры и съемочная группа «Мира Юрского периода 3» живут в специальном отеле, который выкупила студия. В нем соблюдены все меры безопасности. Кроме того, Universal наняла супервайзеров, которые следят, чтобы на съемках все носили маски и не нарушали дистанцию.

Для безопасности съемочные площадки делят на три зоны — красную, желтую и зеленую. В красной находятся актеры без масок, поэтому в ней больше средств индивидуальной защиты, чем в других. В желтой меры безопасности слабее, а в зеленую пускают всех желающих — в ней расположены столы с едой, которая упакована в индивидуальные пакеты. Люди могут контактировать друг с другом в любой зоне, но не более 15 минут, а снимать маски разрешено только в зеленой, где обязательна дистанция в 6 футов (1,8 метра).

Во время пандемии безопаснее снимать те фильмы и сериалы, над которыми работает меньшее число людей. Так, последние серии четвертого сезона «Фарго» закончили минувшим летом, а HBO Max снял 12 эпизодов реалити-шоу Haute Dog в июле без единого заражения на площадке.

Иногда студии нанимают компании, которые занимаются медицинским консалтингом. Их сотрудники проводят тесты на съемках и следят за соблюдением дистанции. Одна из таких компаний помогала создателям Haute Dog.

Также в Голливуде ввели правило «6-15-48». По его условиям человека отправляют на карантин, если он контактировал с зараженным более 15 минут и на расстоянии менее 6 футов за 48 часов до того, как тот сдал положительный тест. В некоторых случаях — например, на съемках «Красного 48» с Джоном Малковичем и Тайризом Гибсоном — этот интервал увеличили до 96 часов.

Срок карантина варьируется в зависимости от студий. В одних случаях он составляет пять дней, в других — две недели (такое правило ввели для тех, кто причастен к «Миру Юрского периода 3»). Условия выхода из изоляции тоже разные — иногда сотрудники должны сдать два отрицательных теста.

Число положительных тестов, после которых съемки ставят на паузу, также отличается. Например, работу над «Красным 48» заморозят, если заразится хотя бы один человек, а сотрудников передачи «Шоу доктора Оза» отправят на карантин только после трех тестов.

В целях безопасности многие фильмы и сериалы снимают на улице, а не в закрытых помещениях.

Тех, кто не соблюдает принятые меры, могут уволить. Например, одного человека отстранили от съемок ситкома «Голбреги» за отсутствие маски. А на площадке «Мира Юрского периода 3» ввели почти футбольное правило: нарушителю сначала выдают желтую карточку (предупреждение), после которой следует либо красная (строгий выговор), либо увольнение.

Недавно издание Variety выпустило репортаж со съемок финальных серий «Сверхъестественного». Так, исполнители главных ролей не выходили на улицу по выходным, чтобы не заразиться, а одну сцену пришлось изменить, поскольку в протоколах безопасности был лимит на число актеров массовки (подробнее читайте здесь).