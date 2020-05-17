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Что смотреть дома: Валлийские «Острые предметы», российская «Никита» и камбэк Бена Аффлека

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В новом обзоре новинок российских и зарубежных стримингов — потенциальный хит Netflix из Турции, вольная экранизация «Десяти негритят» и продолжение сериала Райана Мёрфи про беспринципного молодого политика.

Если карточка фильма черная, значит, его можно посмотреть на КиноПоиск HD. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.

«Тридцать»

Где смотреть: КиноПоиск HD, iTunes, YouTube, ivi

Экономный, обласканный фестивальной критикой дебют театральной актрисы Симоны Костовой, который выстрелил петардой в российском прокате; впрочем, там тонут снаряды и поувесистее — хиты «берлинской школы», например. «Тридцать» — крик в пустоту об утекающем времени, гаснущий праздник 30-летних, чья жизнь начинается в гедонистическом мирке чуть ли не Абделатифа Кешиша, а продолжается в духе «Скромного обаяния буржуазии» или песни Эллиотта Смита «Between the Bars»: судьба играет человеком, а человек играет на трубе — так и жизнь пройдет, но все еще впереди.

«Скрытое»

Где смотреть: Acorn TV

Британский криминальный детектив о темных тайнах глубинки и драматическом прошлом следователя — завязка вроде бы знакомая, но дело, как водится, в акцентах. «Скрытое» — валлийское шоу, что сказывается не только на прононсе (сериал билингвальный), но и на давящих пейзажах и почти скандинавском градусе мрачности. Инспектор Кади Джон (Шан Риз-Уильямс) приезжает на малую родину, чтобы позаботиться о пожилом отце, но приступает к расследованию, когда неподалеку находят тело девушки. В общем, это такие «Острые предметы» с поправкой на географию.

«Надежда»

Где смотреть: START

Новый проект Елены Хазановой («Синдром Петрушки») — кровавая версия «Обычной женщины»: у примерной жены и матери Надежды (Виктория Исакова, игравшая у Хазановой в «Одном вдохе») есть страшная тайна и темное прошлое. Она убивает людей за деньги, а кровавый след оправданной жестокости ведет в 1990-е. Интрига для амбициозных отечественных сериалов традиционная: удастся ли «Надежде» не свалиться в звукоподражание боевикам с экшен-героинями и многосерийным триллерам о том, почему женщины убивают, или Надежда умирает последней?

«Афера в Майами»

Где смотреть: Netflix

Новый фильм Оливье Ассайаса, любимца половины синефилов и трети критиков, обдали в Венеции холодной водой из ведра. Основанный на реальных событиях шпионский триллер о «кубинской пятерке», которая пыталась помешать свержению правительства Кастро, не оправдал ни жанровых, ни эстетских ожиданий. Лакированный, как в экскурсионных роликах, видеоряд, сливающиеся друг с другом персонажи, неторопливость, которая сменяется суетливостью, — Ассайас будто собрал комбо из того, что бывшие коллеги (критики) ненавидят. Тем не менее в кадре модные сегодня 1990-е, всегда жаркая Куба, пышный ансамбль (от Эдгара Рамиреса и Гаэля Гарсиа Берналя до Пенелопы Крус и Аны де Армас), а также осиная сеть судеб, которая и восхваляет борьбу за независимость, и намекает, что в мирное время все мы двойные агенты.

«Вне игры»

Где смотреть: КиноПоиск HD, Okko, ivi

«Последний танец» уже отгремел, но крепко сбитой баскетбольной драме документалистика не помеха. Режиссер «Воина» Гэвин О’Коннор и сценарист смурного «Из пекла» Брэд Ингелсби сочинили американскую версию фильма «Тренер» (или драматический апдейт «Могучих утят»). Бен Аффлек (почти Данила Козловский), профукав шансы на спортивную карьеру, начинает жизнь с нуля тренером лузерской баскетбольной команды в школе, где он учился. Последние должны стать первыми — как на поле, так и в жизни.

«Билет в одно завтра»

Где смотреть: Netflix

Не «Великолепным веком» единым: Netflix выпускает турецкий сериал «Билет в одно завтра», напоминающий недавний и не слишком удачный «Беги» Вики Джонс и протомамблкор «Перед рассветом» Ричарда Линклейтера. Пара незнакомцев (Метин Акдюльгер и Дилан Чичек Дениз) вместе путешествуют из Анкары в Измир. Несмотря на предполагаемую жару — климата и романтического сюжета, — сериал обещает как раз свежесть: минимум лиц, максимум сюжетных решений, еще не засахарившихся в американском сериалосложении.

«Без обязательств»

Где смотреть: КиноПоиск HD, «Амедиатека», Hulu

Частично снятая Джейсоном Райтманом («Джуно», «Талли») и написанная Зандером Леманном драмеди про холостяка Алекса (Томми Дьюи) и его разведенную сестру Валери (Микейла Уоткинс), в одиночку воспитывающую дочь Лору (Тара Барр). Волею обстоятельств они живут в одном доме, пытаясь разобраться в себе и устроить личную жизнь, но уже с поправкой на большой жизненный опыт, который в равной степени мешает и помогает.

Сериал доступен на КиноПоиск HD по подписке «КиноПоиск + Амедиатека» 

«Политик», 2-й сезон

Где смотреть: Netflix

Через полтора месяца после «Голливуда» пугающе неутомимый Райан Мёрфи возвращается со вторым сезоном политической сатиры о честолюбивом студенте Пейтоне (Бен Платт), который мечтает стать президентом США. Начать Пейтон решил со студенческого совета, и в новых сериях ставки, разумеется, повысятся. Изобличая неприглядную изнанку зумерских идеалов, сериал Мёрфи еще и пытается ответить на вопрос: что же такое политика — шоу, призвание, искусство давить на нужные рычаги или один сплошной кэмповый ситком?

ПРОФАЙЛ РАЙАНА МЁРФИ

«Их было десять»

Где смотреть: Wink

Режиссер образцового и очень кровавого хоррора «Мученицы» Паскаль Ложье не предает тревожащий жанр, но триллер по мотивам «Десяти негритят» Агаты Кристи снял уже на французском телевидении в рамках идущей по наклонной («Страна призраков») карьеры. Наши дни, необитаемый остров, десять не связанных друг с другом человек пытаются понять, кто же зазвал их в это шоу «Последний герой». Критика общества, скелеты в шкафу и ожидаемый твист, без которого фильмы Ложье обычно не обходятся, слегка уравновешивают визуальную бедность, но все же такое шоу хотелось увидеть лет двадцать назад, на пике интереса к реалити-шоу — впрочем, сейчас можно хотя бы поностальгировать.

«Йеллоустоун», 3-й сезон

Где смотреть: КиноПоиск HD (с 21 июня), Paramount Network

Один из самых заметных сценаристов 2010-х, Тейлор ШериданУбийца», «Ветреная река») получил полигон для создания своего «Мира Дикого Запада». Многофигурный американский роман рождается вокруг национального парка Йеллоустоун, где Даттоны (во главе с Кевином Костнером) владеют крупным ранчо. На землю семьи претендуют и хищные финансисты, и уязвленные коренные американцы, а сам Джон Даттон пытается сохранить ранчо и традиции до последнего, чтобы передать дело потомкам. Краткая история фундаментальных конфликтов США на небольшом пятачке земли.

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