Что смотреть дома: Валлийские «Острые предметы», российская «Никита» и камбэк Бена Аффлека

Режиссер образцового и очень кровавого хоррора «Мученицы» Паскаль Ложье не предает тревожащий жанр, но триллер по мотивам «Десяти негритят» Агаты Кристи снял уже на французском телевидении в рамках идущей по наклонной («Страна призраков») карьеры. Наши дни, необитаемый остров, десять не связанных друг с другом человек пытаются понять, кто же зазвал их в это шоу «Последний герой». Критика общества, скелеты в шкафу и ожидаемый твист, без которого фильмы Ложье обычно не обходятся, слегка уравновешивают визуальную бедность, но все же такое шоу хотелось увидеть лет двадцать назад, на пике интереса к реалити-шоу — впрочем, сейчас можно хотя бы поностальгировать.