Сериалы июня: «Тьма», «Перри Мэйсон» и «Водоворот»

Одной из самых популярных новинок Netflix в прошлом году стал первый сезон «Политика» от плодовитого шоураннера Райана Мёрфи, где сошлись воедино «Карточный домик» и подростковые мыльные оперы. Главный герой, амбициозный и расчетливый старшеклассник Пэйтон Хобарт (Бен Платт), с детства хотел стать президентом США, а пока решил начать с поста президента школы. Ближе к финалу сезона его планы терпят крах, и пересмотревший свой ценности Хобарт перебирается в Нью-Йорк, где подрабатывает в баре и сам не прочь пропустить несколько лишних стаканчиков. Однако в последнем эпизоде он обретает новую цель и неожиданно решает потеснить действующего сенатора Стэндиш (Джудит Лайт). Его предвыборной гонке будут посвящены новые серии, в которых вернутся уже знакомые по первому сезону актрисы Гвинет Пэлтроу, Зои Дойч, Люси Бойнтон. Посмотрим, удастся ли Райану Мёрфи сохранить дух мыльной оперы уже в новых условиях (выборы в Нью-Йорке уровнем повыше, чем школьные) и поддержать репутацию талантливого автора (его «Голливуд» на Netflix вышел всего месяц назад).