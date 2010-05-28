Сериалы июня: «Тьма», «Перри Мэйсон» и «Водоворот»

Первый месяц лета не даст заскучать. Активизировались российские онлайн-платформы: КиноПоиск HD выпустит сериал про маньяков, more.tv — про проституток из провинции, а START покажет самоизоляцию с Максимом Лагашкиным сразу в трех ролях. Ну и самый запутанный немецкий сериал вернется с ответами на вопросы зрителей (будем хотя бы надеяться на это).
Если карточка сериала черная, значит, его можно посмотреть на КиноПоиск HD. Обо всех возможностях нашего онлайн-кинотеатра читайте в специальном гиде.
Топ-5
«ЧИКИ», 1-й сезон
Где смотреть: more.tv, 4 июня (премьера двух серий)
В маленький южный городок из Москвы возвращается Жанна (Ирина Горбачева). Когда-то она работала здесь проституткой, но завязала с профессией. У Жанны есть бизнес-идея: в моде всякий ЗОЖ, поэтому нужно срочно открывать свой фитнес-центр. В дело она берет трех подруг-путан, которые еще вчера зазывали дальнобойщиков на трассе. Девушки решают бросить свою осуждаемую всеми работу, найти инвесторов и что-то сделать с неоднозначной репутацией. Эксцентричную комедию придумал и снял режиссер Эдуард Оганесян («Дабл трабл»). «ЧИКИ» обещают стать самой обсуждаемой российской премьерой лета: тут и провокационная тема, и противоречивая атмосфера российского юга (снимали сериал в Кабардино-Балкарии), и усатая звезда интернета Антон Лапенко в одной из ролей. Еще отметим музыку — например, трек с нового альбома Ивана Дорна, бодрый рэп на русском и потенциальный хит грядущих месяцев.
«Политик», 2-й сезон
Где смотреть: Netflix, 19 июня (премьера всех серий)
Одной из самых популярных новинок Netflix в прошлом году стал первый сезон «Политика» от плодовитого шоураннера Райана Мёрфи, где сошлись воедино «Карточный домик» и подростковые мыльные оперы. Главный герой, амбициозный и расчетливый старшеклассник Пэйтон Хобарт (Бен Платт), с детства хотел стать президентом США, а пока решил начать с поста президента школы. Ближе к финалу сезона его планы терпят крах, и пересмотревший свой ценности Хобарт перебирается в Нью-Йорк, где подрабатывает в баре и сам не прочь пропустить несколько лишних стаканчиков. Однако в последнем эпизоде он обретает новую цель и неожиданно решает потеснить действующего сенатора Стэндиш (Джудит Лайт). Его предвыборной гонке будут посвящены новые серии, в которых вернутся уже знакомые по первому сезону актрисы Гвинет Пэлтроу, Зои Дойч, Люси Бойнтон. Посмотрим, удастся ли Райану Мёрфи сохранить дух мыльной оперы уже в новых условиях (выборы в Нью-Йорке уровнем повыше, чем школьные) и поддержать репутацию талантливого автора (его «Голливуд» на Netflix вышел всего месяц назад).
«Перри Мэйсон», 1-й сезон (мини-сериал)
Где смотреть: HBO, «Амедиатека», с 22 июня
Помятый и небритый адвокат-детектив Перри Мэйсон (Мэттью Риз, звезда «Американцев») живет в Лос-Анджелесе образца 1932 года. Город пытается выкарабкаться из Великой депрессии, скоро здесь пройдут летние Олимпийские игры. Однажды бесследно пропадает ребенок, и за это дело берется сумрачный Мэйсон, в том числе и по личным причинам. Расследование, естественно, вскроет заговор в высших кругах местной элиты. Нуарный сериал HBO возвращает на телеэкраны знаменитого адвоката Перри Мэйсона, впервые появившегося в произведениях писателя Эрла Гарднера и получившего большую популярность благодаря многочисленным экранизациям (лучшим считается «Перри Мэйсон» 1957—1966 годов с Рэймондом Бёрром в главной роли). Первоначально за новую адаптацию отвечал Ник Пиццолатто, вскоре уступивший место сценаристам Рону Фицджералду и Ролину Джонсу («Огни ночной пятницы», «Дурман»). В режиссерах — опытные телевизионщики Тимоти Ван Паттен («Игра престолов», «Подпольная империя») и Дениз Гамзе Эргювен («Рассказ служанки»).
«Водоворот», 1-й сезон
Где смотреть: КиноПоиск HD, 27 июня (первые две серии)
Новый сериал, созданный специально для онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD, расскажет о таинственном маньяке, который похищает подростков, а затем жестоко с ними расправляется. Следователи уверены, что в деле как-то замешан оккультизм. По крайней мере, найденные трупы детей намекают на ритуальные убийства. В главной роли снялся Владимир Вдовиченков, а кроме него в «Водовороте» сыграли Аристарх Венес, Юлия Мельникова, Алена Михайлова и Владислав Абашин. Сериал оставляет ощущение мрачного, но очень красивого мира — блестящие лужи крови и залитые неоном пространства крайне стильно запечатлел оператор Владимир Башта («Брестская крепость»). За сценарий отвечает Андрей Стемпковский («Разносчик»), а все восемь серий снял Андрей Загидуллин («Квест»). Любителям «Настоящего детектива» не стоит проходить мимо: это настоящий неонуар, расцветший на российской почве, детективные истории в подобном стиле у нас почти не снимают.
«Тьма», 3-й сезон
Где смотреть: Netflix, 27 июня (премьера всех серий)
Самый запутанный фантастический сериал современности подходит к концу. Поначалу «Тьму» сравнивали с «Очень странными делами», «Твин Пикс» и «Остаться в живых», но вскоре стало понятно, что это самобытное зрелище. Действие немецкого сериала разворачивается в вымышленном городке Винден, где раз в 33 года происходят странные явления: идет дождь из мертвых птиц, пропадают дети, появляются никому не знакомые люди. Первый сезон был посвящен хитросплетениям путешествий во времени, второй раскрывал некоторые тайны первого, но взамен заставлял задаваться новыми вопросами. Подросток Йонас Канвальд (Луис Хофманн) встречался со своими будущими ипостасями, а зритель распутывал клубок многосоставных семейных древ. Главный мотив «Тьмы» — фатализм, неумолимое течение судьбы. Судя по всему, третий сезон покажет попытки героев не изменить произошедшие события, а уничтожить их в принципе — в финале второго сезона создатели обозначили наличие параллельных временных линий. Будет как минимум интересно, но советуем предварительно освежить свои воспоминания, иначе разобраться в происходящем будет непросто.
Остальные премьеры
«Макссс», 1-й сезон
Где смотреть: Hulu, 2 июня (премьера всех серий)
О. Т. Фагбенли, звезда «Рассказа служанки» и грядущей «Черной Вдовы», написал и срежиссировал шестисерийное шоу о тщеславном поп-певце, который переживает не лучшие времена. Макссс (сам Фагбенли) — бывший участник мегапопулярного бой-бенда, а ныне герой таблоидов, пытающийся перезапустить сольную карьеру. Осложняется все наркозависимостью и скверным характером; единственным другом музыканта остается его приемный сын-подросток. Впрочем, это не драматический сериал, а весьма разнузданная черная комедия. Премьера «Макссса» состоялась в апреле этого года на британском канале E4, но теперь его увидит весь мир благодаря стримингу Hulu.
«Зона дискомфорта», 1-й сезон (мини-сериал)
Где смотреть: START, 3 июня (премьера двух серий)
Еще один проект, посвященный самоизоляции, снял Павел Бардин, режиссер провокационного сериала «Салам Масква». Instagram-модель и YouTube-блогер Илона (Анна Шепелева, звезда «Последнего министра») понесла значительные убытки во время пандемии: богатый покровитель больше ее не обеспечивает, а фейковые подписчики исчезли, как будто их и не было. Бывшая содержанка теперь вынуждена сама обеспечивать свою жизнь, и в этом ей поможет пиарщик-альтруист Максим (Максим Лагашкин). «Зона дискомфорта» сделана в формате мини-сериала (6 эпизодов по 10 минут), но даже за этот небольшой хронометраж актер Максим Лагашкин успеет сыграть три роли — бывшего папика Илоны, ее мать и пиар-менеджера. Звучит соблазнительно.
«Последствия», 1-й сезон
Где смотреть: Okko, с 3 июня
Новый драматический сериал Александра Котта («Троцкий», «Брестская крепость») и продюсерской компании «Среда» («Последний министр», «Гоголь»). Главный герой, бизнесмен Андрей, узнает, что его семейная жизнь была обманом: одна из трех дочерей не является ему родной. Андрей разводится с женой, добившись полной опеки над детьми, а через несколько лет у него находят рак в последней стадии. Умирающий мужчина ищет новую мать для детей, делает предложение своей девушке, но внезапно встречает бывшую жену и понимает, что все еще любит ее. Главные роли в драматическом сериале сыграли Александр Самойленко, Алена Бабенко, Егор Корешков и Ольга Баранова.
«На моем месте», 1-й сезон
Где смотреть: Hulu, 4 июня (премьера всех серий)
Еще одно британское пополнение библиотеки Hulu — подростковая драмеди, показанная на BBC Three. Сериал расскажет об уэльской школьнице из неблагополучной семьи. Бетан говорит всем, что ее родители — обычные скучные люди, но на самом деле мать девушки находится в психиатрической клинике, а отец не выходит из перманентного запоя. «На моем месте» — трагикомичная история взросления девушки, пытающейся оторваться от ужасной действительности. Британские критики хвалят молодую актрису Габриэль Криви и честную интонацию самого шоу.
«Кровавый след», 1-й сезон (мини-сериал)
Где смотреть: Cinemax, «Амедиатека», с 6 июня
Южноафриканский криминальный боевик, снятый по мотивам одноименного романа Деона Мейера. За адаптацию отвечают английский шоураннер Роберт Торогуд («Смерть в раю») и лучшие сценаристы ЮАР. Напряженный сюжет крутится вокруг контрабанды алмазов и экзотических животных, а участие в хитрой схеме примут журналистки, телохранители с криминальным прошлым, местные чиновники и международные шпионы. Южноафриканский канал M-Net с гордостью заявил, что «Кровавый след» стал лучшим сериалом 2019 года, а теперь шоу отправляется покорять международного зрителя.
«Я могу уничтожить тебя», 1-й сезон
Где смотреть: HBO, «Амедиатека», с 8 июня
Молодая писательница Арабелла Эссиуеду проводит беззаботную юность в Лондоне, развлекаясь по клубам и барам. Но в один день все стремительно меняется: девушка просыпается и не помнит, что происходило с ней накануне. Вскоре она укрепляется во мнении, что ей подмешали наркотики в коктейль, а после изнасиловали. За «Я могу уничтожить тебя» отвечает Михаэла Коэл, сценаристка и звезда британского ситкома «Жевательная резинка», которая вновь сыграла главную роль и написала сценарий. Трейлер явно отсылает к недавнему хиту HBO «Эйфория» схожим визуальным стилем и все той же темой изменения этических норм в последнее десятилетие.
«Затопленный город», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix, 10 июня (премьера всех серий)
Итальянский хоррор-сериал рассказывает историю женщины, которая спустя много лет возвращается в родной городок вместе со своими детьми. Вскоре после этого она исчезает, а ее дети вынуждены отправиться на поиски матери, попутно разбираясь в тайнах семейного древа. «Затопленный город» пока больше всего напоминает другой сериал Netflix, «Призраки дома на холме» — те же фамильные загадки, возвращающиеся старые травмы и мрачная туманная атмосфера. Любителям классических готических романов стоит взять на заметку.
«В густом лесу», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix, 12 июня (премьера всех серий)
Еще один (вслед за «Болотом») польский детектив на Netflix. Главный герой, варшавский прокурор Павел Копински (Гжегож Даменцки), не может исцелиться от травматичного прошлого. В 1994 году его сестра и еще трое подростков из летнего лагеря бесследно пропали. Два трупа нашли через какое-то время, но судьба остальных была неизвестна. И вот в 2019 году полиция находит останки, которые каким-то образом связаны с пропажей сестры прокурора. Кажется, Netflix нравятся романы Харлана Кобена — «В густом лесу» основан на его одноименном детективе, а ранее стриминг выпустил два сериала по мотивам книг Кобена («Безопасность», «Незнакомка»).
«Продавец на полставки», 1-й сезон
Где смотреть: SBS TV, с 12 июня
Бывший школьный учитель Чхве Дэ-хён работает продавцом в круглосуточном магазине и встречает прекрасную Чон Сэт-пёль, с которой они в последний раз виделись четыре года назад, когда она попросила его купить себе и подругам сигареты. Тогда девушка ему не перезвонила, но теперь они встретились вновь, и головокружительная любовь неизбежна. Бодрая корейская дорама для любителей жанра с большими звездами в главных ролях — в «Продавце на полставки» играют Чи Чхан-ук («Хилер») и Ким Ю-джон («Солнце в объятиях Луны»).
«Скрестив мечи», 1-й сезон
Где смотреть: Hulu, more.tv, 13 июня (премьера всех серий)
Новая анимационная комедия в не самом популярном формате stop motion. Неудивительно, что команда создателей «Скрестить мечи» раньше работала над «Робоцыпом», сделанным по той же технологии. На этот раз они тоже решили спародировать поп-культуру, но вполне конкретную — новый мультсериал эксплуатирует эстетику «Игры престолов». Главный герой — добропорядочный крестьянин Патрик, который наконец-то становится оруженосцем в замке. Однако работа мечты оборачивается кошмаром. Королевством управляют алчные и развратные монархи. Дома же у Патрика тоже свои радости: братья-преступники ненавидят доблесть героя и собираются превратить его жизнь в ад. В озвучании «Скрестить мечи» приняли участие Сет Грин, Николас Холт, Люк Эванс и Венди Маклендон-Кови.
«Надежда», 1-й сезон
Где смотреть: START, 18 июня (премьера двух серий)
Виктория Исакова играет вроде бы обычную москвичку с заботливым мужем, дочерью-подростком и спокойным распорядком дня. Но на самом деле Надежда работает не стюардессой на частных рейсах, а наемной убийцей. В 1990-е ей помогли выйти из тюрьмы, после чего женщина выполняет все приказы своих благодетелей. Однако сейчас Надежда находится на распутье: ей надоело вести двойную жизнь и постоянно врать своим родным. «Надежда» — это уже второй совместный проект Исаковой и режиссера Елены Хазановой. В начале марта в прокат выходила биографическая драма «Один вдох», для съемок в которой актрисе пришлось научиться дайвингу и задерживать дыхание на две минуты. Ради этого сериала режиссер заставила Исакову пройти спецподготовку, научиться специфической пластике и владению оружием.
«С любовью, Виктор», 1-й сезон
Где смотреть: Hulu, с 19 июня
Спин-офф полнометражного фильма «С любовью, Саймон» представляет нам нового персонажа Виктора (Майкл Чимино), неуверенного в себе подростка, который только что переехал в новый город и стал ходить в незнакомую школу. Виктор — гомосексуал, неуверенный в своем желании совершить каминг-аут, поэтому постоянно попадает в неловкие ситуации. Ник Робинсон, игравший Саймона в полнометражном фильме, выступит в роли рассказчика. Интересно, что изначально «С любовью, Виктор» должен был выйти на Disney+, но, видимо, тогда семейно-ориентированная компания побоялась нетрадиционных персонажей и более взрослых тем, поэтому сериал переехал на Hulu (ранее в этом году то же самое произошло с «Hi-Fi»).
«Я псих, но это нормально», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix, 20 июня (премьера всех серий)
Корейская романтическая комедия о детской писательнице Ко Мун-ён (Со Е-джи) с диссоциальным расстройством личности и о сотруднике психиатрической клиники Мун Ган-тхэ (Ким Су-хен). Первая ничего не знает о любви, второй в нее попросту не верит. Но их знакомство, конечно, должно все изменить. Режиссер Пак Щин-у, снявший сериал, уже набил руку на подобных сюжетах («Воплощение ревности», «Бойфренд»), так что должно получиться интересно.
«Время приключений: Далекие земли», 1-й сезон (мини-сериал)
Где смотреть: HBO Max, с 25 июня
Новый мультсериал стриминга наверняка придется по душе многим: это четырехсерийное продолжение популярного «Времени приключений» Пендлтона Уорда, которое закончилось два года назад. Часовые эпизоды будут посвящены отдельным персонажам. Первый расскажет о приключениях БиМО в космосе. Живая видеоприставка попадает на отдаленную планету, где происходит что-то вроде гражданской войны. Следующие эпизоды (график выхода неизвестен) будут посвящены приключениям принцессы Бубльгум и Марселин, Мятного Лакея, Джейка и Финна.
«Сумеречная зона», 2-й сезон
Где смотреть: CBS, «Амедиатека», с 26 июня
Культовая телевизионная антология пережила в прошлом году новое рождение — теперь причудливые научно-фантастические истории презентует Джордан Пил, едва ли не главное лицо хоррора последнего десятилетия. Новый сезон делает ставку на перспективных жанровых режиссеров, которые уступают Пилу в известности, но всем фанатам ужасов известны очень хорошо: Оз Перкинс («Гретель и Гензель»), Джастин Бенсон и Аарон Мурхед («Паранормальное»), Ана Лили Амирпур («Плохая партия») и многие другие. Разумеется, все авторские причуды будут соответствовать духу «Сумеречной зоны». Жуткие и иронические эпизоды могут немало поведать зрителю об актуальных проблемах и страхах.
«Я исчезну в темноте», 1-й сезон (мини-сериал)
Где смотреть: HBO, «Амедиатека», с 29 июня
Оскаровская номинантка Лиз Гарбус («Что случилось, мисс Симон?») в прошлом году дебютировала с полнометражным игровым фильмом «Пропавшие девушки», но своих корней не забывает — HBO выпускает ее новый true-crime-сериал. «Я исчезну в темноте» основан на одноименной книге Мишель МакНамары, которая почти всю жизнь посвятила расследованию дела «убийцы из Золотого штата». Жестокий маньяк терроризировал Калифорнию в 1980-е, но затем исчез. Лиз Гарбус посвящает свою документалку Мишель МакНамаре, погибшей в 2016 году. Уже после ее смерти, в 2019 году, преступник был пойман, в том числе благодаря ее расследованию.
Кроме того
«Выжить после», 1-й сезон
Где смотреть: СТС, с 1 июня
СТС повторно запускает в эфир свой фантастический сериал про постапокалиптическую Москву, который обрел новую актуальность.
«Черная лестница», 1-й сезон
Где смотреть: НТВ, с 1 июня
Опытный опер и молодой руфер открывают детективное агентство: первый будет работать по старинке, а второй — применять свои навыки и гаджеты для расследования запутанных преступлений.
«Я, снайпер», 1-й сезон
Где смотреть: VICE, с 2 июня
Документальный мини-сериал, рассказывающий о двух снайперах, терроризировавших Вашингтон в 2002 году.
«Более полный дом», 5-й сезон
Где смотреть: Netflix, с 2 июня (вторая половина)
Финальные серии комедийной эпопеи про мать-одиночку, ее троих детей и удивительные повороты судьбы.
«Грязный Джон», 2-й сезон
Где смотреть: USA Network, с 2 июня
Криминальная антология возвращается со вторым сезоном, посвященным кровавому разводу, и с новыми актерами (Кристиан Слейтер, Аманда Пит).
«Ты меня слышишь?», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix, 4 июня (все серии)
Канадская драмеди о трех девушках-подростках из неблагополучного района, которые влюбляются, взрослеют и совершают глупости.
«Баки», 2-й сезон
Где смотреть: Netflix, 4 июня (все серии)
Экранизация культовой манги про тестостероновых бойцов возвращается с новым сезоном.
«Письмо», 1-й сезон
Где смотреть: Apple TV+, 5 июня (премьера всех серий)
Жизнеутверждающее документальное шоу в 10 эпизодах расскажет о том, как на судьбы простых людей повлияли звезды вроде режиссера Спайка Ли, телеведущей Опры Уинфри и феминистки Глории Стайнем.
«13 причин почему», 4-й сезон
Где смотреть: Netflix, 5 июня (премьера всех серий)
Заключительный сезон одного из главных подростковых сериалов последних лет. Ученики старшей школы Либерти готовятся к последнему звонку, а главному герою, Клею Дженсену (Дилан Миннетт), предстоит еще раз проверить свою совесть на прочность.
«Президент», 1-й сезон
Где смотреть: Amazon Prime, с 5 июня
Латиноамериканский мини-сериал от сценариста «Бёрдмэна», посвященный коррупционному скандалу в ФИФА в 2015 году.
«БИХЭППИ», 1-й сезон
Где смотреть: ТНТ, с 8 июня
Телепремьера причудливой комедии (ранее была показана на платформе PREMIER) про странную клинику, в которой работают депрессивные врачи.
«Лучшие в Лос-Анджелесе», 2-й сезон
Где смотреть: Spectrum, с 8 июня
Возвращение женского спин-оффа «Плохих парней». Джессика Альба и Гэбриэл Юнион объявляют войну наркобаронам.
«257 причин, чтобы жить», 1-й сезон
Где смотреть: ТНТ, с 8 июня
Телепремьера (ранее сериал показали на платформе START) драмеди про женщину, победившую рак и начинающую новую жизнь. В главных ролях — Полина Максимова и Егор Корешков.
«Ленокс-Хилл», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix, 10 июня (премьера всех серий)
Документальное шоу, снятое в стенах знаменитого манхэттенского госпиталя в Ленокс-Хилле. В центре внимания — судьбы четырех врачей. Они целиком отдают себя пациентам, не забывая при этом про личную жизнь без белых халатов.
«Кипо и эра чудесных зверей», 2-й сезон
Где смотреть: Netflix, 12 июня (все серии)
Новые приключения 12-летней девочки Кипо, выбравшейся из бункера на цветастые просторы постапокалиптической Земли.
«С значит семья», 2-й сезон
Где смотреть: Netflix, 12 июня (все серии)
Очередные ностальгические зарисовки о жизни американской ячейки общества в 1970-е.
«Мистер Иглесиас», 2-й сезон
Где смотреть: Netflix, 17 июня (все серии)
Ситком о школьном учителе (стендап-комик Габриэль Иглесиас), который наставляет нерадивых учеников на путь истинный.
«Тайный орден», 2-й сезон
Где смотреть: Netflix, 18 июня (все серии)
Подростковое фэнтези про оборотней и темных магов в современном мире возвращается с новыми эпизодами.
«Чи», 3-й сезон
Где смотреть: Showtime, с 21 июня
В новом сезоне шоу об афроамериканцах из бедных районов Чикаго появится Лина Уэйте. Шоураннер «Чи» сыграется амбициозную кандидатку на пост мэра.
«Страна Рождества», 2-й сезон
Где смотреть: AMC, с 21 июня
Спустя восемь лет после событий первого сезона художница-экстрасенс Вик все так же ищет возможность отомстить сверхъестественному маньяку Чарли Мэнксу.
«Йеллоустоун», 3-й сезон
Где смотреть: Paramount Network, КиноПоиск HD, с 21 июня
Актерский состав современного вестерна пополнит Джош Холлоуэй, звезда «Остаться в живых».
«Гринлиф», 5-й сезон
Где смотреть: OWN, с 23 июня
Последний сезон драматического сериала об афроамериканской семье, управляющей церковью.
«Эсме и Рой», 2-й сезон
Где смотреть: HBO Max, с 25 июня
Мультприключения для самых маленьких: семилетняя девочка и ее друг-монстр попадают в забавные ситуации и учатся справляться с проблемами.
«В поиске», 3-й сезон
Где смотреть: HBO Max, с 25 июня
Детектив про нью-йоркских подростков, будто бы снятый Вуди Алленом, возвращается после трехлетнего перерыва.
«Роковой патруль», 2-й сезон
Где смотреть: HBO Max, DC Universe, КиноПоиск HD, с 26 июня
Хулиганская супергероика по мотивам комиксов DC возвращается. Создатели уже грозят повысить и без того высокий градус безумия.
«Любить и жить», 1-й сезон
Где смотреть: Netflix, 26 июня (все серии)
Мировая премьера колумбийской мыльной оперы про любовь рыночной торговки и механика.
«Проект „Анна Николаевна“», 1-й сезон
Где смотреть: ТНТ, июнь
Телевизионная премьера (ранее сериал был доступен на КиноПоиск HD) комедии о девушке-андроиде, поступившей на службу в провинциальную полицию.
Автор: Марат Шабаев