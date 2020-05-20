Вышел трейлер сериала «ЧИКИ» с Ириной Горбачевой

В отличие от первого тизера, трейлер сериала «ЧИКИ» демонстрирует драматическую составляющую нового проекта. Главные героини, решившие открыть свой бизнес в российской глубинке, сталкиваются с самыми разными проблемами, от простого непонимания окружающих до настоящего насилия со стороны тех, кого не устраивает подобное поведение.

Действие сериала разворачивается в небольшом южном городке, полном подсолнухов, шашлычного дыма и спелых арбузов. У трассы в притоне нелегким трудом зарабатывают на жизнь три подруги: Света (Ирина Носова), Марина (Алена Михайлова) и Людка (Варвара Шмыкова). Раньше их было четверо. Самая смелая и предприимчивая, Жанна (Ирина Горбачева), укатила в Москву и вернулась на красном «Mini Cooper» с идеей начать свой бизнес. Одна за другой подруги присоединяются к плану завязать с грязным прошлым и создать собственный фитнес-клуб.

Премьера восьмисерийного проекта состоится 4 июня на онлайн-сервисе more.tv.