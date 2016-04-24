Тизер сериала «Водоворот»: Маньяк, оккультизм и Владимир Вдовиченков

Новый остросюжетный проект онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD — сериал «Водоворот» об исчезновении детей и попытках нескольких людей одержать победу над злом. Несмотря на мрачную тему, «Водоворот» выглядит завораживающе: оператор Владимир Башта («Брестская крепость», «Географ глобус пропил») создал детективную историю с залитыми неоном улицами, длинными тенями и опасностью, скрытой за каждым углом.

По сюжету проекта, в городском коллекторе группа следователей обнаруживает убитых подростков, которых никто никогда не разыскивал. Раскручивая шаг за шагом это дело, полицейские сталкиваются лицом к лицу с безусловным злом — водоворотом большого города, который засасывает и уничтожает слабых — тех, кого никто не любит и не ждет дома. Зло безнаказанно уничтожает людей, и каждый из героев столкнется с ним лично, заглянет внутрь себя, чтобы встретиться с собственными демонами и страхами.

Вместе с Вдовиченковым в «Водовороте» снялись Аристарх Венес, Владислав Абашин, Юлия Мельникова, Алена Михайлова. Андрей Стемпковский написал сценарий проекта на основе своей идеи, а Андрей Загидуллин выступил режиссером сериала. Производством сериала занимается кинокомпания «Марс Медиа».

Премьера 8-серийного «Водоворота» состоится эксклюзивно на КиноПоиск HD 27 июня. Новые эпизоды будут выходить каждую неделю.