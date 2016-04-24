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Тизер сериала «Водоворот»: Маньяк, оккультизм и Владимир Вдовиченков

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Новый остросюжетный проект онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD — сериал «Водоворот» об исчезновении детей и попытках нескольких людей одержать победу над злом. Несмотря на мрачную тему, «Водоворот» выглядит завораживающе: оператор Владимир Башта («Брестская крепость», «Географ глобус пропил») создал детективную историю с залитыми неоном улицами, длинными тенями и опасностью, скрытой за каждым углом.

По сюжету проекта, в городском коллекторе группа следователей обнаруживает убитых подростков, которых никто никогда не разыскивал. Раскручивая шаг за шагом это дело, полицейские сталкиваются лицом к лицу с безусловным злом — водоворотом большого города, который засасывает и уничтожает слабых — тех, кого никто не любит и не ждет дома. Зло безнаказанно уничтожает людей, и каждый из героев столкнется с ним лично, заглянет внутрь себя, чтобы встретиться с собственными демонами и страхами.

Вместе с Вдовиченковым в «Водовороте» снялись Аристарх ВенесВладислав Абашин, Юлия Мельникова, Алена Михайлова. Андрей Стемпковский написал сценарий проекта на основе своей идеи, а Андрей Загидуллин выступил режиссером сериала. Производством сериала занимается кинокомпания «Марс Медиа».

Премьера 8-серийного «Водоворота» состоится эксклюзивно на КиноПоиск HD 27 июня. Новые эпизоды будут выходить каждую неделю.

Чтобы не пропустить дату премьеры, добавьте сериал в список ожидаемых, нажав на карточке «Буду смотреть».

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Создатель лучших игр в виртуальной реальности уверен, что контролирует всё в своей жизни. Но случайная встреча с молодой активисткой открывает ему глаза на то, что мир намного шире и сложнее его представлений.
В главных ролях:Константин Хабенский, Екатерина Агеева, Никита Еленев, Ингеборга Дапкунайте, Александра Дишдишян
Режиссер:Анна Меликян
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