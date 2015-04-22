6 ироничных и откровенных сериалов в духе «Дряни»

Второй сезон сериала «Дрянь» смотрите на КиноПоиск HD.



«Сожители»

Netflix

Мини-сериал о группе лондонцев, заселивших аварийный госпиталь, вышел в 2016 году, на полгода раньше «Дряни», и стал первым ТВ-проектом Фиби Уоллер-Бридж как сценаристки. Она же сыграла главную героиню — взбалмошную и чудаковатую Лулу, которая приезжает к другу детства Энтони. Он живет с невестой, правильной и скучной, особенно на фоне внезапной гостьи. Помимо них в сквоте обитают сексоголик и скрытый гей Сэм, застенчивый индиец Фред, художница Мелоди и офисный клерк и разведенец Колин, который забрел на вечеринку в госпиталь, да так и остался там. Все быстро разделяются на пары, и в каждой кипят свои страсти. Лулу же становится в этой пестрой компании пятым колесом. Она тайно вздыхает по другу детства, маскируя свои чувства пьянством, беспорядочным сексом и шутками про анал. Но, в отличие от «Дряни», настоящей трагикомедии, «Сожители» — это разудалый фарс. Благодаря харизме и чувству юмора Уоллер-Бридж и хронометражу (шесть серий по 20 минут) он смотрится на одном дыхании.

«Вверх дном»

Hulu

Эйн около тридцати, она только что вернулась из психиатрической клиники, где восстанавливалась, как она сама говорит, от «небольшого нервного срыва», и за ней берется присматривать старшая сестра Шона (Шэрон Хорган). Постепенно Эйн возвращается к обычной жизни: находит работу учителем английского языка, устраивается репетитором к французскому мальчику, влюбляется в его отца, отрешенного одиночку (Тобайас Мензис), и пытается разобраться с токсичным бывшим.

«Вверх дном» — дебютный проект ирландской актрисы и комедиантки Эшлин Би, она же сыграла главную роль. Российские зрители могут знать Би по сериалу «Семейный брак», но у себя на родине актриса, снявшая в паре десятков шоу, вполне себе звезда. «Вверх дном» не избежал сравнения с «Дрянью»: оба сериала состоят из шести коротких серий, обе героини скрывают внутренний надлом с помощью черного юмора, попадают в неловкие ситуации и не прочь выпить. Но героиня Би не эгоистичная язва, как Дрянь, а более открытая и уязвимая женщина, которая пытается выздороветь и наладить свою жизнь, хоть и получается со скрипом.

«Беги»

HBO /«Амедиатека»

В колледже Руби (Мерритт Уивер) и Билли (Донал Глисон) были парой и пообещали друг другу, что если один из них спустя годы пришлет сообщение со словом «беги», то они все бросят, встретятся на Центральном вокзале и отправятся в путешествие по Штатам на поезде. Спустя 17 лет, когда им уже слегка за тридцать, так и происходит. Она жила в Калифорнии с мужем, двумя детьми и разбитыми мечтами о карьере архитектора. Он был харизматичным коучем и катался по миру, собирая полные залы. Романтическое воссоединение не удается: все неловко и не так, как в двадцать; у Билли слишком много секретов; Руби, хоть и наивна, тоже не без сюрпризов. Но обратной дороги нет, поезд уже мчит из Нью-Йорка в Чикаго, а из Чикаго — прямиком в Лос-Анджелес.

«Беги» поставила Вики Джонс, сценаристка «Убивая Еву», режиссер пьесы «Дрянь», из которой вырос одноименный сериал, и лучшая подруга Фиби Уоллер-Бридж. Ее влияние заметно уже с первой серии (например, в сцене мастурбации Руби в туалете поезда). Но «Беги» не то, чем кажется: разговоры о сексе быстро сменяются попытками раскрыть секреты друг друга, а из романтической комедии сериал превращается в остросюжетный детектив с погонями и сумками, набитыми купюрами.

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«Вернуться к жизни»

BBC One / Showtime

Тихая и скромная Мири возвращается в родной приморский город, после того как отсидела 18 лет за непреднамеренное убийство. Женщина вынуждена жить с родителями, заново выстраивать отношения со старыми и новыми знакомыми, которые ожидаемо сторонятся ее, и искать работу. Одновременно с этим Мири и ее окружение пытаются ответить на вопрос: «А действительно ли это добрая и неуклюжая женщина может кого-то убить?»

Шоураннером и соавтором сценария сериала стала исполнительница главной роли Дэйзи Хаггард. В ее фильмографии много интересного — от второстепенных ролей в «Черном зеркале» и «Докторе Кто» до озвучки лифта Министерства магии в «Гарри Поттере». На протяжении шести эпизодов «Вернуться к жизни» балансирует между комедией в духе «Дряни» (неловкая героиня Хаггард с ее постоянными провалами смешит до слез) и меланхоличной драмой, но уровень страданий в «Вернуться к жизни» существенно выше, чем в шоу Фиби Уоллер-Бридж. Для Хаггард, как и для Эшлин Би с «Вверх дном», это дебют в качестве сценаристки.

«Жизни матрешки»

Netflix

Проект перспективного голливудского шоураннера Лесли Хэдланд (недавно ей доверили новый сериал по «Звездным войнам») и актрисы Наташи Лионн, ставшей звездой в нулевых благодаря «Американского пирогу» и триумфально вернувшейся в 2010-х с «Оранжевый — хит сезона». В центре сюжета — нью-йоркская айтишница Надя с копной рыжих волос и легкой наркозависимостью. Надя отмечает 36-летие в модном лофте своих подруг, курит косяк, пытается сбежать с вечеринки, но падает с лестницы и сворачивает себе шею. А затем снова обнаруживает себя в туалете на вечеринке и снова умирает. А затем еще раз. И еще. В какой-то момент Надя понимает, что попала во временную петлю, и решает выяснить, за что ей это все. В восьми 25-минутных эпизодах главная героиня — грубоватая острячка, которая держит всех на расстоянии — разбирается со своими детскими травмами, инфантилизмом и учится быть добрее к близким, чтобы наконец выбраться из петли и перестать умирать.

«Чистота»

КиноПоиск HD

24-летняя Марни бежит из шотландской глубинки в Лондон. Причина ее побега очень необычная: у девушки редкая форма ОКР, которая выражается в навязчивых мыслях и фантазиях о сексе. Переехать подальше от родных и друзей Марни решает после конфуза на семейном празднике. В столице девушка ищет ответы у врачей и пытается понять, что с ней не так. В итоге Марни находит друга-сексоголика и вместе с ним принимает себя.

Создатели «Чистоты» прямо и с юмором рассказывают о психических расстройствах и о том, как с ними живется. В основу шестисерийной драмеди легла реальная история британки Роуз Кэтрайт, которая страдала от такой формы ОКР с 15 лет. Адаптировать одноименную книгу Кэтрайт взялась соавтор сценария «Беги» Керсти Суэйн, а главную героиню сыграла Чарли Клайв (это ее первая роль в кино). Ранее Клайв, после того как ей диагностировали опухоль мозга, написала и поставила комедийную пьесу «Бритни» о своем опыте.