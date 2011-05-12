Отсылки к Нолану и кислота: Разбор 8-й серии нового сезона «Рика и Морти»

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Что происходит в эпизоде?

Герои едут на криминальную сделку по обмену драгоценностей. Место действия — некий завод с кислотными чанами. Вскоре мафиози открывают по ним огонь, а Рик утягивает Морти в чан с зеленой жидкостью. В нем ученый заранее припрятал кислородные трубки и отсек с всплывающими фальшивыми костями — надо убедить преступников, что Рик и Морти действительно мертвы. Но фальсификация смерти идет не по плану: гангстеры принялись философствовать у чана с кислотой, поэтому их пришлось перестрелять. И стоило ли для этого сидеть несколько часов в баке с жидкостью? Рассерженный Морти обвиняет деда в старческой деменции и берет на слабо: пусть Рик хоть раз воплотит в жизнь идею внука. В голове подростка крутится концепт устройства, позволяющего сохраняться в реальной жизни, как в видеоигре, с возможностью отмотать время назад. Вскоре Морти получает такой прибор и отправляется шалить по-взрослому: спускает штаны с учителя математики во время урока, сталкивает колясочника на проезжую часть, участвует в инопланетной оргии и многократно убивает себя разными способами. Проказам приходит конец, когда Морти встречает девушку своей мечты. Они влюбляются друг в друга, ссорятся и даже попадают в авиакатастрофу. Морти ни разу не пользуется возможностью повернуть время вспять, обойдя неприятности, ведь каждый момент их трепетных отношений ценен. Портит все Джерри, перепутав хитрое изобретение Рика с пультом от телевизора.

В финале эпизода оказывается, что Рик построил прибор так, что Морти, нажимая кнопку, оказывался в параллельной реальности, где своим появлением убивал местного Морти. Шокированный подросток просит отменить все его действия, но для этого ему придется... прыгнуть в чан с кислотой, спасаясь от полиции, спецназа и разгневанных защитников прав пенсионеров. Мораль такова: дед знает лучше; чан с кислотой — это крутой план, а происходило все в другом параллельном измерении. Не мог же Рик позволить внуку испортить их собственную реальность.

Главные отсылки

Концепция устройства, позволяющего манипулировать временем, часто встречается в научно-фантастических романах и фильмах. Однако этот эпизод «Рика и Морти» отчасти вдохновлен комедией «Клик: С пультом по жизни», где герой Адама Сэндлера получает чудо-устройство из рук таинственного героя по имени… Морти, которого играет Кристофер Уокен. Кстати, именно его фанаты не раз предлагали взять на роль Рика в полнометражной игровой адаптации шоу.

«Сохранять прогресс в реальной жизни, как в видеоигре, чтобы попробовать что-то, а потом перезагрузиться», — так описывает устройство Рик. А после добавляет: «Да, Морти, я видел это в „Футураме“». Это вполне конкретная отсылка к финальному эпизоду фантастического мультсериала Мэтта Грейнинга. Там подобную машину времени, позволяющую возвращаться на 10 секунд назад, представили в последней серии.

Морти пользовался пультом, наивно предполагая, что у него в руках машина времени, в то время как он просто уничтожал свои альтернативные версии в других измерениях, занимая их место. «Ты себя престижнул!» — саркастично замечает Рик, ссылаясь на фильм Кристофера Нолана. В «Престиже» подобный трюк проворачивал герой Хью Джекмана, практикующий самоубийственные фокусы со своими дублерами.

Маленькие отсылки и пасхалки

Рик в лаборатории собирает летающую убийственную сферу. Она позаимствована из культового хоррора «Фантазм».

Морти толкает пенсионера-колясочника на проезжую часть, а за его спиной находится здание с характерными витражными стеклами. Это бар Мо из «Симпсонов». Чуть позже пережившие авиакатастрофу герои носят куртки и шапки, отсылающие к Кенни, Кайлу и Стэну из «Южного Парка».

Уже второй раз за последнее время в «Рике и Морти» появляется член Верховного суда США (в «Риконечной Мортистории» засветилась Рут Бейдер Гинзбург). А в этом эпизоде появилась Соня Сотомайор, первая латиноамериканка на посту судьи Верховного суда.

Путешествия во времени

Конечно, Морти мог бы сразу догадаться, что Рик соорудил пульт со странностями. Ученый неоднократно заявлял, что ненавидит второсортную чушь в духе «Терминатора» и «Назад в будущее», транслируя убеждения шоураннеров Дэна Хармона и Джастина Ройланда. Так что мультсериал обманным путем заставил думать зрителей, что пошел на компромиссы, в то время как обыграл эти клише особым образом. «Я не признаю путешествия во времени. Если они есть даже в „Человеке-муравье и Осе“, то мне это неинтересно», — презрительно бросает Рик. Это, кстати, забавная пасхалка: за сюжет эпизода отвечал Джефф Лавнесс, сценарист грядущего марвеловского блокбастера «Человек-муравей 3».

Питчинг

Соавтор серии Альбро Ланди признался, что структуру «Эпизода про чан с кислотой» придумали за день. Завязка, добавляет Джефф Лавнесс, родилась из любви к «Бэтмену», в котором Джокер окончательно превращается в злодея, искупавшись в контейнере с химическими отходами. Креативная команда под руководством Дэна Хармона пометила свою идею о чане с кислотой и фальшивыми костями как идиотскую, поэтому весь эпизод на самом деле построен вокруг проверки того, насколько абсурдной она может быть. Так что можно считать, что это очередной метаэпизод о том, как устроен мозговой штурм сценаристов «Рика и Морти». Тем более герои постоянно перекидываются фразами про питчинг идей, будто бы доказывая друг другу, что именно их концепт для нового приключения достоин права на существование.

Комический центр серии — трехминутный бессловесный эпизод, в котором Морти строит отношения с безымянной девушкой — был придуман режиссером Джейкобом Хэйром (это его третья работа в сезоне). Первоначально в сценарии не было всего этого безумия c авиакатастрофой, каннибализмом и Морти, отбивающимся от диких волков. Хэйр вдохновился документальным романом «Живые: История спасшихся в Андах» Пирса Пола Рида, описывающим катастрофу уругвайского лайнера FH-227 в Андах.

Вердикт

«Эпизод про чан с кислотой» достоин войти в копилку лучших серий не только четвертого сезона, но и всего сериала. В нем встретились три лучшие составляющие «Рика и Морти»: зашкаливающая мрачность, безумные гэги и саморефлексивность. Фанаты даже не жалуются на отмену «Межпространственного кабельного» — традиционного эпизода из кучи скетчей, который обычно становится восьмым в каждом сезоне. У сценариста Джеффа Лавнесса явно получилось взбодрить и разнообразить шоу. Ему удались и запоминающийся эпизод про любовь к драконам («Загон и порядок: Место прикступления»), и обескураживающий зрителя метасюжет («Риконечная Мортистория»), и переиначенная классика про «злых инопланетян» («Промортей»). А «Эпизод про чан с кислотой» стоит рассматривать как квинтэссенцию всего мультсериала.