Шутки на грани теракта: Разбор 7-й серии нового сезона «Рика и Морти»

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Что происходит в серии?

Рик и Морти со странными наростами на лицах идут сквозь пещеру, держа в руках склизкие инопланетные яйца. Но уже через пару секунд подросток цепляется своей биомаской за сталактит — оказывается, пришельцы-лицехваты поработили разум двух землян, и только счастливый случай вызволил их из забытья. Эксцентричный ученый и его внук пробираются к своему космическому кораблю через толпы зомбированных существ, уничтожают планету, населенную паразитами, и возвращаются на Землю, где выясняют, что забыли Саммер, сестру Морти, в логове врага. Вернувшись обратно, они узнают, что глорзо (так называется инопланетная раса) были не такими уж и злодеями. К тому же новая императрица Саммер объяснила им, что не стоит уничтожать тела своих хозяев. Несмотря на это, земляне вновь устраивают геноцид, после чего окончательно возвращаются домой.

Главные отсылки

Завязка эпизода напоминает множество фантастических фильмов, но название «Промортей» явно указывает на «Прометея» Ридли Скотта, приквел «Чужого». Напомним, что взрослый и брызжущий слюной ксеноморф сначала вылупляется из яйца, после чего лицехват цепляется к живому существу, которое паразит использует как временную оболочку для эмбриона. Глорзо из «Рика и Морти» отчасти повторяют этот жизненный цикл, но до стадии взрослого ксеноморфа не доходят.

Инопланетяне погибают от земной музыки. Морти довольно паршиво играет на губной гармошке, что заставляет их взрываться. Это отсылка к сериалу «Сумеречная зона» («Фокус-покус и Фрисби», 3-й сезон, 30-я серия), в котором землянин также смог сбежать от похитивших его пришельцев, сыграв на губной гармошке — ее звучание было мучительно для инопланетян. Подобный сюжетный ход встречался и в финале фарсовой комедии «Марс атакует!» Тима Бёртона: головы неудачливых захватчиков Земли разрывались при звуке йодля.

В летающей тарелке Рика есть выдвигающийся отсек для стрелка, куда помещается Морти. Подобные кабинки имелись и на «Соколе тысячелетия». Отсылку к «Звездным войнам» герои проговаривают за пару секунд до этого.

Анимационный геноцид

Шоураннер Дэн Хармон утверждает, что мультсериал впервые использует нелинейное повествование. Серия начинается с того, что главные герои не имеют ни малейшего понятия, что происходило, пока их телами управляли паразиты глорзо. Сценарист «Промортея» Джефф Лавнесс комментирует это так: «В каждом фильме вроде „Звездных войн“ есть куча плохих парней, зритель чувствует себя абсолютно нормально, наблюдая убийства тысячи штурмовиков. Но мне всегда было интересно, о чем мечтают лицехваты».

Поэтому нелинейное повествование помогает переиграть стандартную схему про «злых инопланетян-паразитов». Оказывается, что у них, как и у людей, есть свои чувства и мечты. Так, Рик и Морти временно были во власти лицехватов по имени Стив и Брюс, которые мечтали создать семью (да, отсюда следует довольно странная сцена на грани инцеста). Так что можно рассматривать этот эпизод как критику антропоцентризма: человек не является центром Вселенной, а стремления и желания присущи всем живым существам. Кроме того, эпизод проходится по чувству вины и задает такой вопрос: имеют ли персонажи научной фантастики право устраивать геноцид других видов и получать удовольствие от разрушения чужой цивилизации? Ответ остается на совести зрителя.

11 сентября

Самый смешной момент «Промортея» находится в сцене геноцида. Отметив, что у них отсутствует чувство вины за убийство тысяч глорзо, герои встречают на своем пути башни-близнецы, похожие на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке, разрушенный террористами 11 сентября 2001 года. Но Рик и Морти предпочитают облететь башни стороной, потому что «еще слишком рано». Зато следующим же объектом для уничтожения становится морская база, местный Перл-Харбор. Позже Рик хвастается дочери Бет, что «почти устроил 11 сентября».

Создатели «Рика и Морти» предпочли не рисковать, оставив башни-близнецы в сохранности. Теракт 11 сентября не самый удачный выбор для комедии и кровоточащая рана американского общества. Если не считать интернет-мемов, которые находятся вне зоны действия морали, шутки про Усаму бен Ладена, Джорджа Буша и Всемирный торговый центр все еще находятся под негласным запретом. Стендап-комики Гилберт Готтфрид, Джимми Карр и Луи Си Кей уже неоднократно прощупывали почву и получали негативную реакцию от аудитории.

Возможно, наблюдение Рика отсылает к мему «22,3 года» — именно столько времени, по версии мультсериала «Южный Парк», должно пройти после трагедии, чтобы она стала смешной. Проверить эту теорию можно будет 29 декабря 2023 года.

Вердикт

«Промортей» после заумных метаконструкций прошлого эпизода «Риконечная Мортистория», выглядит как легковесное приключение в духе двух первых сезонов. Ближайший аналог проговаривается самими героями — это «Судная ночь» (2-й сезон, 9-я серия). Вместе с тем качество анимации постоянно растет. «Промортей» радует глаз взрывами зданий планеты глорзо и неприятным внешним видом лицехватов. Этические вопросы обыграны интересно за счет нелинейного повествования, но центральной сюжетной арки, как замечают критики и фанаты, у этого сезона все еще нет. Вероятно, шоураннеры Хармон и Ройланд немного устали от долгоиграющих арок и решили размяться на историях поменьше, на что намекает недвусмысленный вывод прошлой серии: умерьте свои ожидания и оставьте свои теории, вы смотрите просто забавный мультсериал! Хотя тот факт, что Джерри занялся пчеловодством и стал объектом интереса Триши Ланг, одноклассницы Саммер, тянет на отдельный сериал.