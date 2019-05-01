Мышиный король: Как Disney переделывает Голливуд

В марте этого года произошло одно из самых больших медиаслияний в истории: студия-мейджор Disney купила другой мейджор, Fox, за 71,3 млрд долларов, сократив количество крупнейших голливудских студий до пяти (Disney, Universal, Paramount, Warner Bros. и Sony). Последствия этой сделки пошатнули не только жизнь сотен сотрудников студий, но и индустрию в целом, остро поставив целый ряд вопросов о том, куда приведет эра медиаконсолидации и во что выльется стриминг-апокалипсис, который начнется этой зимой, когда все магнаты — Disney, AT&T, Comcast, Apple — запустят свои платформы.

Купив Fox, Disney приобрела огромную библиотеку фильмов и ТВ-шоу, которыми владеет Fox, несколько телеканалов (из всем известных — FX и National Geographic), студии Fox Searchlight и анимационную Blue Sky Studios. Теперь у Disney, которая всегда ассоциировалась исключительно с семейным контентом, в арсенале есть бренды, нацеленные не только на взрослую аудиторию, но и на серьезные награды: фильмы Fox Searchlight и FX ежегодно претендовали на «Оскар» и «Эмми» в номинациях, которые прежде были закрыты для «Мышиного дома». Только в 2019 году у Fox Searchlight было 15 оскаровских номинаций, а самые громкие фильмы студии за последние пару лет видели практически все: «Фаворитка», «Форма воды», «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Бёрдмэн», «12 лет рабства». FX не отстает: 27 номинаций на «Эмми» в этом году и 55 в прошлом, включая победы таких сериалов, как «Атланта», «Американская история ужасов», «Американская история преступлений: Убийство Джанни Версаче» и «Всё к лучшему».

«Американская история ужасов»

Но, возможно, главное приобретение Disney в этом году — это не Fox, а еще 30% акций Hulu. Учитывая, что у студии уже было 30% акций, это делает ее главным владельцем платформы и, скорее всего, не остановит выкуп оставшейся доли, которая принадлежит NBC Universal и Warner Media (30% и 10% соответственно).

Ликвидация и заморозка

Но после слияния с Fох дела у Disney пошли не очень. В августе глава студии Боб Айгер заявил, что финансовые показатели Fox после слияния снизились еще сильнее (за первые три месяца после слияния студия потеряла 170 миллионов). Внутри Fox продюсеры крайне обеспокоены очень низкими сборами последних проектов и пессимистическими прогнозами насчет бокс-офиса фильмов, которые еще находятся в производстве. Только один из проектов Fox, вышедший под дистрибьюцией Disney, оказался прибыльным, — «Прорыв», тогда как «Люди Икс: Темный Феникс», «Али, рули!» и «Невероятный мир глазами Энцо» провалились в прокате.

«Люди Икс: Темный Феникс»

После серии провалов таких дорогостоящих картин («Темный Феникс» стоил 200 млн долларов, собрав в прокате 252 миллиона — это даже не покрыло расходы на маркетинг) Айгер был вынужден признаться инвесторам, что стоимость акций и проекции по прибыли у Disney сильно упали, даже несмотря на коммерческий успех «Мстителей: Финал», «Аладдина» и «Короля Льва», которые выходили один за другим.

Такой скромный бокс-офис новых фильмов Fox связывают с сокращением Disney маркетинговых бюджетов или даже полным отказом студии от промоушена этих проектов. Например, премьера «Темного Феникса» в Лос-Анджелесе была проведена более чем скромно. Авторы других проектов Fox рассказывают, что теперь для необходимых досъемок их заставляют предоставлять крайне скрупулезные раскадровки и максимум деталей, чего раньше никогда не было.

Инсайдеры говорят, что даже если бы Disney не купила Fox сейчас, то в сложившейся обстановке рано или поздно студия все равно была бы выставлена на продажу: ее стратегии продюсирования и креативные стандарты давно начали отставать от высоких требований времени. Даже от больших блокбастеров и известных франшиз зритель сейчас ожидает глубокой драматургии и новых визуальных решений, что наглядно демонстрирует, например, «Джокер». Крайне маленькие сборы больших франшиз Fox и привели студию к кризису.

«Джокер»

В попытке быстро исправить ситуацию Disney закрыла большое количество проектов Fox, находившихся в производстве, масштабно сократив планы по кинотеатральной дистрибьюции и перекинув силы на ремейки из библиотеки Fox, которые сразу пойдут в онлайн на Disney+. Упор студия делает только на большие коммерческие блокбастеры Fox (вроде уже вышедшего «К звездам» или выходящих в апреле 2020-го «Новых мутантов») и безопасные стопроцентные хиты вроде «Аватара» или «Последней дуэли» Ридли Скотта (рыцарская драма с Мэттом Дэймоном и Беном Аффлеком). Другие, оригинальные сценарии временно заморожены. Три проекта британской анимационной студии Locksmith закрыты. Мультфильм Ноэля Стивенсона Lumberjanes отменен. Известный продюсер Грег Берланти отстранен от работы над фильмом про Джеки Кеннеди, производство которого тоже, судя по всему, приостановлено. Ремейки таких хитов Fox, как «Один дома» или «Ночь в музее», отправятся сразу на Disney+, минуя кинотеатры. А очень ожидаемый фильм «Женщина в окне», адаптация бестселлера Дэна Мэллори с Эми Адамс в главной роли, которая должна был выйти 4 октября этого года, перенесен на май 2020-го.

«Женщина в окне»

Очевидно, что Disney пока плохо понимает, как вписать линейку Fox в свою вселенную. Например, только что взявшая главный приз в Торонто комедия Fox Searchlight «Кролик Джоджо» Тайки Вайтити про воображаемого Гитлера вызывает у студии сильную тревогу. На предварительном показе один из продюсеров компании в середине фильма не выдержал и начал громко высказываться об опасности отвратить фанатов Disney от бренда, если будет выпускаться такой контент. Фильм в итоге выйдет в Штатах 18 октября (а в России, похоже, не выйдет никогда).

Укрупнение и сопротивление

Итого Disney владеет Marvel, «Звездными войнами», «Аватаром», Fox Searchlight и многим другим, перечисленным выше. И позиционирует себя как «экстраординарную коллекцию кинематографического опыта для аудитории со всего мира». Однако монополизация студией производства кино-, а теперь и телеконтента угрожает снижением разнообразия этого самого опыта, а медиаимпериализм компании вызывает страх у индустрии. В то время как независимый Голливуд всеми силами борется за малобюджетное инди-кино, стратегия обновленного Disney ровно обратна: театральной дистрибьюции заслуживают только дорогие блокбастеры с однозначным коммерческим успехом и редкие потенциально оскароносные хиты. Все остальное — в стриминг. Учитывая, что, следуя своей тактике, Disney сейчас собирает примерно 40% всего бокс-офиса в США, попытки играть по другим правилам представляются студиям неоправданным риском.

«Звездные войны: Скайуокер. Восход»

Так что слияние студий официально объявило эру битвы франшиз, сиквелов и ремейков, и рассчитывать на другую бизнес-модель пока не приходится — слишком большие деньги на кону. Страх быть поглощенным таким динозавром, как новая Disney, ставит робкий вопрос «А что Disney купит дальше?» и заставляет остальные студии соответствовать конкуренции, судорожно запуская новые франшизы и реанимируя старые хиты.

Например, Warner Bros. вполне допускает, что вариант бить туда, куда Disney точно не будет (а именно следовать старой формуле «more dark, more realistic»), может оказаться вполне выигрышным. Подтверждение тому — мегауспех мрачного и реалистичного «Джокера» как на фестивале в Венеции, так и в прокате. Студия пока тоже делает упор на гигантские франшизы: в ближайших планах — «Чудо-женщина: 1984», «Годзилла против Конга», «Хищные птицы» с Харли Квинн из «Отряда самоубийц», в отдаленных — «Аквамен 2» в 2022-м. Также «Уорнеры» взялись за перетряхивание своих старых хитовых франшиз: объявлена работа над новой «Матрицей». Ну, и никто не собирается резать курицу, несущую золотые яйца, под названием поттериана: впереди третья часть «Фантастических тварей», и, вероятно, экранизация пьесы «Гарри Поттер и Проклятое дитя» (информации об этом нет, но еще не вечер). Инди-драмам остается совсем немного места. Навскидку можно вспомнить только «Адскую кухню» (первая драматическая роль Тиффани Хэддиш) или «Сиротский Бруклин» с Эдвардом Нортоном (потенциальный претендент на «Оскар»).

«Сиротский Бруклин»

Не отступится от комикс-франшиз и Sony. Последний релиз «Человека-паука» стал самым кассовым в истории студии. После колоссального успеха «Венома» готовится его продолжение. Совсем скоро выходит сиквел обновленной «Джуманджи», а в следующем году мы увидим «Морбиуса, живого вампира» с Джаредом Лето, в случае успеха которого вампир останется с нами надолго.

Самое трудное и опасное положение сейчас у Paramount: в последние несколько лет студия находится в финансовой яме, несмотря на объявленный в прошлом году ренессанс под новым руководством. Ее недавним главным хитом стало «Тихое место», продолжение которого выйдет в 2020-м. Спин-офф «Трансформеров», «Бамблби», не принес ожидаемой кассы, и будущее франшизы неясно, зато мы увидим еще один вариант «Миссия: невыполнима», несколько детских франшиз (фильмы про Дору-путешественницу — первый уже вышел в августе, а также очередной «Губка Боб») и продолжение всеми любимой «Поездки в Америку» с Эдди Мёрфи.

Единственная студия, которая финансово удерживается в топ-3 без супергероев, — это Universal. Но кассу она тоже делает на франшизах: «Форсаж», «Мир Юрского периода», «50 оттенков», «Mamma Mia!». Хотя надо отдать должное, что за пределами франшиз Universal рискует больше остальных студий, выпуская фильмы с женщинами в главных ролях, которые неожиданно рвут бокс-офис (четыре фильма с Мелиссой Маккарти, «Улетные девочки», «Девушка в поезде», «Девушка без комплексов»), а смелый контракт с Blumhouse на создание малобюджетных хорроров принес студии уже немало международных хитов (в том числе «Прочь» и «Мы» Джордана Пила).

«Мы»

Стриминговые компании тоже пытаются бороться за место в кинотеатрах. Amazon с самого начала соблюдал правило трехмесячного прокатного окна и покорно показывал приобретенные фильмы (например, «Манчестер у моря», «Любовь-болезнь», «Сама жизнь», «В прямом эфире», «Бриттани бежит марафон») в кинотеатрах в течение 90 дней, прежде чем выпускать онлайн. А Netflix этой осенью выпускает в прокат 10 фильмов в тех кинотеатрах, которые согласились на минимальное трехнедельное окно до онлайн-премьеры (сравните с четырьмя фильмами за весь 2018-й). Стриминги идут в офлайн по нескольким причинам: попытка заработать деньги на прокате, желание номинироваться на «Оскар» и привлечение больших имен, например Скорсезе или Нолана, которые отказываются сотрудничать с ними без широкого проката фильма в кинотеатрах.

Но в то время как студии нового поколения типа Netflix и Amazon или независимые кинодистрибьюторы, такие как A24 или Annapurna, пытаются привлечь зрителей в кинотеатры на интеллектуальные фестивальные фильмы, гиганты давят их блокбастерами, оставляя очень маленький процент рынка за пределами супергеройских вселенных. Amazon недавно задумался о целесообразности своей прокатной стратегии и, например, резко изменил план выхода «Аэронавтов» на короткий двухнедельный лимитированный прокат вместо двух недель в IMAX и еще двенадцати во всех больших сетях. Annapurna, несмотря на успех практически всех ее проектов на фестивалях, уже испытывает огромные финансовые трудности и находится на грани банкротства, а долг Netflix растет в геометрической прогрессии, хотя детальный финансовый анализ показывает, что в ближайшей перспективе компания все-таки может выйти на прибыль.

«Аэронавты»

Мейджоры, правда, не собираются на этом останавливаться. Теперь они добрались и до стриминга, планируя полномасштабную войну с уже существующими платформами на их территории.

Главы Disney думают, что они меняют будущее индустрии Голливуда, но пока они еще глубже увязают в прошлом. Их главные проекты — сиквелы давно существующих саг или ремейки когда-то успешных фильмов, а ландшафт, который они пытаются создать, очень напоминает олдскульный Голливуд 1940—1950-х, который контролировала только одна студия — Paramount. Уолт Дисней как-то сказал: «Я верю в то, что нужно быть новатором». Но все, что созданная им студия производит сегодня, — это давно известные истории со старыми персонажами.