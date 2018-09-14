Как вам Быков? Мнение критиков и зрителей

Собрали отзывы профессиональных критиков и обычных зрителей о том, что их раздражает в творчестве Быкова, что, наоборот, радует, а также о новом фильме «Завод». Посмотрите, так ли уж они расходятся во мнениях.

У Юрия Быкова довольно странное положение. С одной стороны, его фильмы пользуются зрительской популярностью, активно обсуждаются, иногда даже награждаются и входят в разнообразные топы. Так, по результатам опроса КиноПоиска, проведенного среди читателей, Юрий Быков назван главным режиссером, а его «Дурак» — главным российским фильмом последнего 15-летия. Газета New York Times включила эту же картину в пятерку лучших кинолент 2015 года. С другой стороны, при всем резонансе по-настоящему высоких профессиональных наград фильмы режиссера не удостаиваются, а в прокате и вовсе проваливаются. «Завод», вышедший на экраны 7 февраля, ко второму уик-энду собрал в кинотеатрах всего лишь около 30 млн рублей, что, как это понятно, не покрывает расходов на производство и рекламу ленты. Понятно, что свою славу «Завод», как и предшествующие работы режиссера, еще доберет, «сарафанное радио» сработает, да и показ фильма по телевидению когда-нибудь принесет дивиденды. Но вот почему творчество Юрия игнорируют многие кинокритики? Например, главный редактор «Искусства кино» Антон Долин не раз говорил о том, что Быков хоть «человек довольно талантливый», но ему, Долину, «очень не близок» и «не кажется интересным режиссером».

Сам Быков довольно болезненно реагирует на критику. Считает, что его не воспринимают, «потому что он не принадлежит к художникам, которые производят исключительно тонкое элитарное искусство», а говорит «на серьезные темы лобовым, мейнстримным языком». «Они, наверное, считают, что я ненастоящий и неискренний человек. Или, по крайней мере, умозрительный и недостаточно проницательный…» Заявляет, что не будет, отдавая дань Тарковскому, снимать 8-минутные планы, в которых человек «просто идет», только для того, чтобы понравиться критикам. «Мой способ разговора более доступный зрителю». Возможно, подобные высказывания, а также поведение режиссера в соцсетях, в которых он то объявляет о своем уходе из профессии, то жалуется на депрессию, не прибавляют ему поклонников в индустрии. Зато народ сочувствует, разделяет взгляды режиссера и всячески его поддерживает. КиноПоиск решил выяснить мнения разных сторон.

Критики

Борис Нелепо, кинокритик: «„Майор“ Юрия Быкова — прямая апология Кущевки и ОВД „Дальний“, человеконенавистническое топтание и высмеивание всех достижений гуманитарной мысли последних столетий» (Рецензия на Colta.ru).

«Майор»

Мария Токмашева, кинокритик: «Быкова, взявшего на себя функции не только режиссера и актера, но и сценариста и композитора, можно обвинять и в напичканной событиями драматургии, и в неровности режиссерского повествования, и в порой слишком навязчивом музыкальном сопровождении, но в чем нельзя обвинить Быкова, так это в неискренности» (Рецензия на РИА). Сусанна Альперина, обозреватель «Российской газеты»: «Юрий Быков на сегодняшний день — один из немногих режиссеров, которого можно назвать народным. Недаром его продюсеры рассказывают о том, что он много ездит по стране, на встречи с ним собираются люди, и именно его спрашивают, как жить дальше. Он умеет в своем кино если даже не заступиться за „униженных и оскорбленных“, то, по крайней мере, заметить их. Не стоит забывать, что Быков еще и актер. И он великолепно играет свою режиссерскую судьбу — мятущегося гения, борца за правду. То он уходит из кино, то он ошибся, то его не понимают… Таких у нас любят все. И уверена, что критики тоже, хотя явно они этого не показывают. Тем не менее его фильмы большинство из критиков ждут, равно как и другие представители индустрии. Признаться не стесняюсь: Быков мне очень интересен, его работы, включая „Спящих“, стараюсь не пропускать, смотрела все. И рада, что после каждой могу высказать ему все, что думаю. Он весьма устойчив к критике. И даже, можно сказать, любит ее».

«Спящие»

Егор Беликов, кинокритик, «Искусство кино»: «Конфликт критиков и зрителей вокруг фильмов Юрия Быкова мне кажется высосанным из пальца. Критики — всего лишь профессиональные зрители, к тому же, как известно, давно не формирующие никакого дискурса. Проще говоря, Юрия Быкова кто-то любит (и это совершенно не обязательно некий мифический „простой люд“) и кто-то не любит (тоже не факт, что это исключительно высоколобые киноведы). Впрочем, по отношению к Быкову действительно существует некое консолидированное мнение: обобщенный „народ“ в порыве к априори недостижимой абсолютной справедливости одобряет быковское навязчивое левачество. Я лично нахожу абсурдными его беззубые попытки обличить то российскую власть во всем ее диктаторском проявлении („Дурак“), то богатых мира сего в том, что они живут не по правде, а по законам рынка („Завод“). Его насупленные криминальные драмы в моих глазах вырождаются в комедии положений, что-то вроде „Полицейского с Рублевки“, только „Работяга с провинции“. „Завод“ мне кажется особенно смешным: окончательно переняв стилистику у сериала „Ментовские войны“, режиссер не находит выхода лучше, чем насытить фильм своими пространными рассуждениями о том, что нет на свете равенства, но рецептов достижения этого равенства демагог традиционно не дает. Наконец, в разрезе жанрового кино „Завод“ мог бы даже показаться увлекательным, если бы весь фильм там не торчали унылые небритые мужики на декоративно обставленном заводе и не терли терки с бандитами на службе у олигарха».

Ярослав Забалуев, кинокритик, «Москвич Mag»: «Быковское высказывание „Завод“ получилось слишком предсказуемым, чтобы всерьез увлечь. Показанное здесь пролетарское восстание столь же беспощадно и бессмысленно, как и пугачевский бунт в пушкинской „Капитанской дочке“, разве что нынешний Пугачев получился фигурой не такой крупной и лишенной казацкой смекалки. С другой стороны, столкновение отчаянного идеалиста с автоматом и циничного воротилы, прокачавшего предпринимательские навыки в 90-е, тоже в итоге разрешается без сюрпризов, которые вроде как обещает почти двухчасовой хронометраж. Проблема тут не в том, что быковский пессимизм плох сам по себе — дурных точек зрения на действительность, как известно, не существует, да и социальная критика — штука, безусловно, полезная. Просто пытаясь разобраться в проблеме объективно, не принимая ни одну из сторон, режиссер забывает как-то сформулировать собственный взгляд, выбрать неожиданный — авторский — угол зрения».

Мария Кувшинова, кинокритик: «„Дурак“ — это типичный abibas на рынке социального кино, шитый белыми нитками и раскисающий в дождь, и так же трудно объяснить человеку, аплодирующему „Дураку“, почему это подделка: три полоски на месте, формальные признаки бескомпромиссного высказывания налицо, и стоит недорого… „Дурак“ интересен как случай социального высказывания, лишенного гуманизма, это такое мануальное раздражение без катарсиса» (Рецензия в «Сеансе»). Егор Москвитин, кинокритик, преподаватель МШК: «На кинофестивале в Торонто „Завод“ показывали прессе в 10 вечера, и ни один журналист не ушел из зала, чтобы пораньше лечь спать. Из истории получился более чем приличный жанровый фильм — камерный триллер про ограбление, где все пошло наперекосяк, но гораздо важнее те переживания, которые режиссер вкладывает в эту цельнометаллическую оболочку. Быков не охотник за фестивальным золотом и не выскочка, который хочет, чтобы его погладили по голове. Он, правда, и не Шукшин, и не Балабанов. Но его искренне волнуют те же темы. Фатальная неспособность русских людей к самоорганизации. Предельно обостренное чувство справедливости, которое, однако, находит выход не в созидательной, а в разрушительной энергии. И удивительное благородство, которое помешает герою довести дело до конца. „Завод“ стоило снять хотя бы ради тех интервью, в которых Быков простодушно и прямолинейно, но зато откровенно говорит о том, что у него внутри».

Ольга Шакина, кинокритик: «...Режиссера и сценариста Юрия Быкова подводит идеализм. Свойство, которое в наших широтах принято воспевать — что-то вроде экзистенциальной слепоты, не позволяющей разглядеть сложность мироустройства и противоречивость человеческой природы. Социум, где единственный метод борьбы с несправедливостью — спорадический геройский поступок, где „делать“ первично по отношению к „думать“, — результат именно такого взгляда на мир. Вроде бы радикального, но на деле превращающего страшную и сложную вселенную в поле боя с понятным раскладом» (Рецензия в «Ведомостях»). Стас Тыркин, кинокритик: «„Завод“ — кино чуть менее наивное, прямое и бесхитростное, чем „Дурак“, хотя и наивности, и прямоты в нем тоже хватает. Время действия не названо: это то ли „лихие 90-е“, то ли нулевые, то ли прямо сейчас — мрачный образ страны, где всегда идет дождь (как у Куросавы или в „Семи“ Дэвида Финчера) и угрюмые небритые мужики из разных стай до сих пор стенка на стенку выясняют, кому на Руси жить хорошо. Ответ при этом всем хорошо известен» (Рецензия в «Комсомольской правде»).

Валерий Кичин, кинокритик: «Мне кажется, „Майор“ — один из самых важных российских фильмов последних лет. Не пугая и не морализируя, он обращается к моральным устоям как к первооснове жизни» (Рецензия в «Российская газета»). Александр Попов, кинокритик: «Что же отличает фильмы Быкова от многочисленных бандитских сериалов канала НТВ? Прежде всего психологический объем характеров персонажей и их достоверность, которая прочитывается в малейших реалистических нюансах, именно отсутствие последних отличает сериалы от фильма Быкова: в них все мазано одной краской — либо чернуха, либо ангелы во плоти, которые с ней борются, однако экшен всегда взвинчивает зрительские нервы и делает публику нечувствительной к нюансам. Быков ошибся, создав излишне концентрированный раствор, в то же время его можно понять, ведь кино — это концентрат жизни, это жизнь, особым образом перемонтированная, а режиссер выступил на этот раз не только в роли сценариста, композитора, но и монтажера и актера, и, как ни странно, его актерская работа — одна из самых сильных в картине» (Рецензия для Гильдии киноведов и кинокритиков).

Зрители

Анна, 26 лет: «Я фанат творчества Быкова, поскольку он снимает внятные, остросюжетные и в то же самое время остросоциальные драмы. Он честен, принципиален, бескомпромиссен и в чем-то наивен. Он и его герои похожи на Дон Кихота, воюющего с ветряными мельницами. И Дурак, и Седой из „Завода“ обречены в своих попытках найти справедливость, но они хотя бы пытаются. На таких самоотверженных одиночках и держится мир, поэтому при всем мраке фильмов Быкова в них есть и надежда». Евгений, 33 года: «Юрий Быков — народный режиссер, он снимает для ищущего ответы на остросоциальные вопросы провинциального человека. Я люблю его за фильмы, но и понимаю его мотивацию снимать сериалы. Юрий заставил меня совершить переоценку ценностей: теперь в любой ситуации я на первое место ставлю семью. „Завод“ — отличный фильм. Я уважаю позицию Быкова не вставать на чью-либо сторону в политике, хотя эгоистично лелеял надежду на то, что он за оппозицию».

Роман, 49 лет: «Фильмы Юрия Быкова очень уж сильно копируют стиль американских боевиков. Ради красного словца этот режиссер не жалеет никого, он настолько сгущает краски, что в его истории не веришь. Я много лет проработал в системе МВД, никаких иллюзий не питаю, но такой ситуации, которую Быков показывает в „Майоре“, в принципе быть не может. То же самое с его „Дураком“. О чиновниках у нас у всех свое мнение, но так утрировать… Они же должностями своими отвечают за жизни людей, хотя бы из этих соображений кинулись бы что-то делать. Сказки все это — злые, снятые для того, чтобы очернять Россию на Западе и получать награды на фестивале. По этой причине не стану смотреть „Завод“ — опять, наверное, о том же…» Кристина, 35 лет: «Меня поразило, что Быков, оказывается, еще и композитор своих фильмов. Какой же он самородок: и сценарии пишет, и снимает как режиссер, и актер он замечательный. Юрий вернул на экран настоящих мужчин, а это в нашем толерантном и размытом обществе не всеми принимается и приветствуется. Очень люблю его „Майора“; на тот момент, когда все обсуждали всяких Евсюковых, это было весьма актуальное кино. „Дурак“, по мне, так вообще фильм международного уровня, шедевр. „Завод“ немного повторяет „Дурака“, но мы так долго ждали новый фильм Быкова, что рады ему, несмотря на некоторые шероховатости».

«Дурак»

Константин, 31 год: «Юрий Быков умеет рассказать историю с таким мастерством, что ты, безусловно, веришь в нее, не можешь от нее оторваться, ощущаешь, как мурашки бегут по коже. Юрий Быков — тот самый человек-оркестр, которому, как практикующему профессионалу, удается прочувствовать фильм во всех его технических измерениях. Как сценарист, он чувствует динамику сюжета и блестяще подбирает нужный ритм повествования так, чтобы фильм не провисал ни на секунду. Как актер, он столь умело прорабатывает каждый образ, а под каждый образ находит настолько подходящего артиста, что все герои в его фильмах кажутся не просто живыми, а будто хорошо знакомыми. Своей же музыкой он мастерски ставит нужные акценты по ходу сюжета. Ну, а сама режиссура? Насколько неслучайна каждая сцена, каждое слово, каждое движение в кадре! Именно в этом и заключается талант Быкова — любую мизансцену в своих фильмах он прорабатывает и будто проживает посекундно, доводя до уровня произведения киноискусства». Александр, 53 года: «Для меня фильмы Быкова вторичны. Все, что он пытается сказать, особенно в „Заводе“, сказал уже Балабанов — о том, что, если с тобой поступили несправедливо, надо восстанавливать правду силой. И характеры эти — крепкие, мужские, былинные — Быков заимствует у своего кумира. И женщинам в его историях почти нет места… Вот только Балабанов попробовал себя после „Брата“ и „Войны“ в мелодраме и комедии. Я Быкову тоже этого желаю. Чернушные боевики как-то поднадоели».

Алексей, 36 лет: «Юрий Быков — один из, не побоюсь этого слова, величайших режиссеров нашего времени. Снимает вдумчиво, на злобу дня и со знанием дела. Талантлив не по годам. Его фильмы „Жить“, „Майор“, „Дурак“ пересматриваю регулярно. Он не боится нынешнего режима и ломит правду-матку, отчего и оказался в своеобразной опале. Фильмы тяжелые, реальные, отображающие гниль нынешней системы и нашу разобщенность. Таких режиссеров нужно поддерживать. Держу за него кулаки и буду с нетерпением ждать его новых творений». Алексей, 40 лет: «Юрий Быков вошел в наш кинематограф бесшумно и незаметно. Только благодаря сарафанному радио о его фильмах стали узнавать. При этом шептались, что фильмы у него слишком правдивые, натуралистичные, показывающие нашу действительность. Посмотрев „Дурака“, я сначала не поверил, что такое пропустили, но потом понял, что всем, кого он изобличает, просто на это плевать, они так же продолжат воровать и не обращать внимания на народ. После посмотрел картины „Майор“ и „Жить“. Остросоциальные фильмы, пробирающие тебя до самого сердца. Названия всех фильмов у Быкова однословны, и картины у него прямолинейны, без размусоливания, бьющие в точку. Главное для меня то, что после просмотра каждой ленты я думал: а как бы я поступил на месте главного героя? Это значит, что сюжеты фильмов меня задевали и я в них мысленно погружался».