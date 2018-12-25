Маркс атакует: 10 самых странных фантастических фильмов СССР

Кино о добром космическом разуме, революции на Марсе, секретном оружии мирового капитала и прочих диких фантазиях советских режиссеров.

«Аэлита»

Что происходит: Начало 1920-х годов. Инженер Лось занят проектами полета на Марс. В это время его жена Наташа увлекается авантюристом Эрлихом. Тот ничего не смыслит в космических путешествиях, но может раздобыть дефицитные продукты. А теперь поподробнее: «Аэлита» Якова Протазанова, вроде бы снятая по одноименному роману Алексея Толстого с его марсианскими генеалогиями (все эти горы, аолы и магацитлы), в действительности гораздо ближе к сатирическим рассказам Булгакова или его же «Зойкиной квартире». Запомнившиеся многим изломанные позы Юлии Солнцевой в роли Аэлиты, костюмы, придуманные при участии Александры Экстер, и предвосхищающие «Метрополис» видения марсианских городов занимают в картине едва ли треть экранного времени. Остальное посвящено жизни героев в послереволюционной Москве, где одни развлекаются на подпольных вечеринках, другие отчаянно пытаются выжить, а третьи задаются роковыми вопросами: «Сотрудничать с властью ил нет?», «Остаться или валить в Берлин?». В финале марсианские приключения окажутся лишь сном, а инженер Лось уничтожит чертежи своей машины, решив, что не время мечтать о космосе, когда так много дел осталось на Земле.

«Луч смерти»

Что происходит: Шпионы из одной капиталистической и очень фашистской страны крадут у советского инженера технологию лучей смерти, способных на расстоянии взрывать горючие смеси. Начинается хаос. А теперь поподробнее: Еще одна картина, стоящая у истоков советской кинофантастики, не менее двусмысленная, чем «Аэлита». Сюжет с похищением грозного изобретения становится для участников мастерской Льва Кулешова поводом для веселого капустника. Будущие классики советской кинематографии были рады возможности продемонстрировать все свое мастерство: дети останавливают поезда, девушки превращаются в старушек, герои гоняются друг за другом на автомобилях, а вражеские аэропланы везут лучи смерти, чтобы уничтожить рабочий поселок. Однако за обилием хорошо поставленных трюков полностью теряется сюжет, так что толком описать происходящие в фильме события практически невозможно.

«Гибель сенсации»

Что происходит: Изобретатель Джим Рипль создает роботов для облегчения труда рабочих, но у капиталистов иные планы: созданные Риплем машины можно использовать не только в качестве практически бесплатной рабочей силы, но также как средство массового уничтожения. А теперь поподробнее: Поставленная по мотивам пьесы Карла Чапека «R.U.R.», картина Александра Андриевского сосредотачивается на кознях мировой буржуазии, живописно рисуя нравы посетителей европейских кабаре. Бесчисленные злобные генералы, господа во фраках, блестящие неоновые вывески, гёрлс и Сергей Мартинсон, изображающий этакого Вертинского и напевающий: «Не плачь, Лулу, красавица, не плачь...» Однако впечатляющий марш роботов, посланных разделаться с рабочими пикетами, делает фильм классикой научной фантастики, а сцена гибели Рипля выглядит действительно зловещей и впечатляющей.

«Серебристая пыль»

Что происходит: Профессор Самуэль Стил изобретает новое смертоносное вещество — серебристо-серую пыль. Достаточно распылить ее над вражеской территорией, и все живое на ней будет уничтожено. Однако пыль быстро распадается, а потому спустя короткий срок освободившиеся земли можно вновь заселить. А теперь поподробнее: Поздний фильм Абрама Роома почти не касается собственно изобретения профессора Стила. Основное внимание направлено на царящие в Америке нравы. Выводы не слишком утешительны: сам профессор Стил стремится исключительно к наживе, его жена — религиозная фанатичка, бредящая крестовыми походами против большевиков, а приемный сын — активист местной ячейки ку-клукс-клана, к тому же попавший под влияние доктора Шнейдера, беглого нацистского преступника. Помимо семейства Стил, в фильме выведены продавшиеся большому бизнесу ястребы из Пентагона, гангстеры, расисты и проповедник-спирит, вызывающий во время сеансов дух Иисуса Христа. За всем этим нагромождением заокеанских ужасов смутно угадывается сюжет «Гамлета»: Аллан, старший сын миссис Стил от первого брака, показательно сочувствует красным и с негодованием смотрит на то, как переменился дом после смерти его подозрительно скончавшегося отца.

«Планета бурь»

Что происходит: Международный коллектив ученых отправляется на Венеру, чтобы ответить на главный вопрос: одиноки ли мы во Вселенной? А теперь поподробнее: Игровой фильм Павла Клушанцева — классика научно-популярного кино — и сегодня может поразить примененными эффектами, новаторскими для своего времени. Не случайно «Планета» заинтересовала Кубрика во время работы над «Космической одиссеей». Да и плотоядные растения или нападающие в тумане динозавры не уступают, а может, и превосходят монстров из американской фантастики 1960-х. Другое дело — герои. Персонажи картин про освоение космоса — бравые партийцы, всегда доброжелательные, всегда лишенные отрицательных качеств, всегда подчеркнуто оптимистичные. Создается странное противоречие между визуальным рядом и персонажами, которые часто выглядят реликтами позднесталинского кино. Эта картонность роднит «сынов эпохи построения коммунизма» с персонажами американских фильмов категории Б.

«Небо зовет»

Что происходит: Советские космонавты должны совершить первый в истории полет на Марс. Конкуренцию им составляют американские астронавты, подгоняемые своими капиталистическими хозяевами. В итоге побеждает дружба, хотя до Марса герои так и не добираются. А теперь поподробнее: Собственно фантастическая часть фильма оказывается сюжетом книги, которую сочиняет писатель-фантаст, посетивший Ракетный институт и познакомившийся с работающими там учеными. Несмотря на увлекательность сюжета, герои фильма Александра Козыря сейчас кажутся довольно одномерными. Также как и «Планета бурь», фильм оказал определенное влияние на Кубрика. Кроме того, обе картины послужили исходным материалом для Роджера Кормана и начинавших под его началом Копполы, Харрингтона и Богдановича, которые перемонтировали советские фильмы (с добавлением некоторых сцен) в «Путешествие на доисторическую планету», «Путешествие на планету доисторических женщин» и «Битву за пределами Солнца».

«Суд сумасшедших»

Что происходит: Профессор Мартино раскрывает свое инкогнито. На самом деле он считавшийся погибшим профессор Вернер. Не желая, чтобы его изобретения попали в руки к нацистам, Вернер бежал из Германии, но теперь узнал, что результатами его опытов пытаются воспользоваться новые разжигатели войны. А теперь поподробнее: Подобно «Гибели сенсации» или «Серебристой пыли», «Суд сумасшедших» рассказывает классическую для советской фантастики историю про принципиального ученого, который не хочет сотрудничать с капиталистами и западной военщиной. Профессор Вернер открыл излучение невероятной силы и научился получать живое из неживого, приблизившись к истокам происхождения самой жизни. И вот теперь его изобретения пытаются использовать сторонники войны. Кажется, в этом нет ничего нового, но декорации, на фоне которых разворачиваются козни нацистов, действительно впечатляют: канкан в оккупированном немцами Париже, современное искусство на стенах шикарных вилл, показы мод, таинственные немецкие лаборатории с готическими окнами и непременный поющий афроамериканец. Все это решено в условной манере, заставляющей вспомнить о «Кабинете доктора Калигари» (в 1920-е режиссер «Суда» Григорий Рошаль успел немного поработать в Берлине, а потому кино периода экспрессионизма знал не понаслышке).

«Мечте навстречу»

Что происходит: Инопланетный звездолет направляется в сторону Земли. Некоторые зарубежные ученые выражают опасения: не будут ли гости из иного мира враждебны к нашей цивилизации? Но советские космонавты убеждены: космический разум может быть только коммунистическим. А теперь поподробнее: В «Мечте навстречу» Михаила Карюкова и Отара Коберидзе жители планеты Центурия, в бордовых плащах и с высокими прическами, слышат советскую песню о том, «что на Марсе будут яблони цвести», и отправляются к Земле, но вынуждены совершить экстренную посадку (собственно, на Марсе). Им на выручку отправляются улыбчивые космонавты под руководством «немногословного, сдержанного человека по прозвищу Командор». Зарубежные ученые волнуются: «А вдруг вместо друзей мы встретим в космосе агрессоров, которые захотят сделать Землю своей колонией?» Но слишком душевно за кадром звучит: «Я — Земля, я своих провожаю питомцев!» — чтобы воспринимать такие опасения хоть сколько-нибудь серьезно. В итоге мир торжествует. Пример абсолютного оптимизма, который может показаться странным зрителям «Чужого» и «Прометея».

«Туманность Андромеды»

Что происходит: На Земле Дар Ветер готовится передать Мвен Масу руководство внешними станциями Великого Кольца. В это время звездолет «Тантра», попав под воздействие притяжения неизвестной железной звезды, вынужден совершить экстренную посадку на загадочной планете. А теперь поподробнее: «Туманность Андромеды» Евгения Шерстобитова (первая часть предполагавшейся дилогии, доснять которую помешала смерть Сергея Столярова, исполнившего в фильме одну из главных ролей) — экранизация одноименного романа Ивана Ефремова. Герои здесь менее одномерны, но мир Эры Великого Кольца выглядит еще причудливее мира улыбчивых космонавтов из «Мечте навстречу» — смесь фильма «Строгий юноша» Абрама Роома и оригинального «Звездного пути». Герои в туниках прохаживаются на фоне бассейнов или античных руин и обсуждают Великое Кольцо, «анамезон» и встречу «Тантры» с «Альграбом». Одновременно с этим таинственная «Тантра», оказавшаяся космическим кораблем, совершает вынужденную посадку на неизвестной планете, а ее экипаж сталкивается с некими гигантскими медузами. Если не знать роман Ефремова, то все происходящее кажется набором случайных сцен из какого-то сериала про звездный флот, которые вырвали из контекста и, не слишком заботясь о внутренних связях, насильно соединили вместе. Правила игры не слишком понятны, но зато смотрится стильно.

«Таинственная стена»

Что происходит: В тайге обнаружена некая таинственная стена. Исследующий стену ученый Егор Ломов полагает, что стена разумна. Но его теории вызывают у коллег скепсис. А теперь поподробнее: «Таинственная стена» Ирины Поволоцкой и Михаила Садковича — фильм странный и, несмотря на отличный актерский состав (в картине снялись Татьяна Лаврова и Андрей Миронов), скорее слабый. Экспедиция геологов обнаружила в тайге странное явление — «таинственную стену», некий купол из тумана диаметром около двух километров, который появляется и исчезает с определенной периодичностью. В районе стены создана научная база для исследования объекта. Ученый Егор Ломов считает, что стена — это посланник из другого мира. Его друг и коллега Ираклий Эрдели и невеста Лена в теории Ломова не верят, а вот сержант Карпухин, присланный для демонтажа сломавшегося локатора, скоро убеждается, что у стены явно есть разум. Странная зона, видения и галлюцинации, возникающие у участников экспедиции, встречи с умершими друзьями и родными — при описании «Таинственная стена» кажется чем-то средним между «Солярисом» Лема и «Пикником на обочине» Стругацких. А сцены, когда герои поодиночке идут по снегу в сторону неведомой стены, должны вызывать тревогу. Но нет, слишком уж ясно, что мудрый космический разум все поймет и со всем согласится, а будущее окажется светлым и замечательным.