Питбуль из «Однажды… в Голливуд» взял приз в Каннах

До завершение фестиваля в Каннах прошло вручение «Собачьей пальмовой ветви» (Palm Dog). В этом году приз достался питбулю Брэнди, который появился в девятом фильме Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде». Премию, кожаный ошейник с надписью Palm Dog, принял Тарантино.

«Я хочу поблагодарить жюри от всего моего черного сердца», — заявил режиссер, получая приз.

Жюри критиков присуждает премию с 2001 года. Ранее награду вручали английскому бульдогу из фильма Джима Джармуша «Патерсон», пуделю из картины Стивена Содерберга «За канделябрами» и джек-рассел-терьеру из «Артиста».

«Однажды… в Голливуде» — история Рика Далтона, бывшей звезды вестернов. Вместе со своим верным напарником и дублером Клиффом Бутом он пытается выжить в новом незнакомом Голливуде и даже подумывает уехать в Италию, где силу набирают спагетти-вестерны. По соседству с бывшим ковбоем живут Роман Полански и его супруга, актриса Шэрон Тейт, которая вместе с четырьмя друзьями погибает от рук последователей Чарльза Мэнсона.

Подробнее и картине КиноПоиск рассказывал здесь.

Источник: Wamiz