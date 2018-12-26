Ушел из жизни актер Бруно Ганц

В Цюрихе на 78-м году жизни скончался швейцарский актеров Бруно Ганц. По сообщению издания FAZ, актер умер в своей квартире прошлой ночью.

Ганц родился 22 марта 1941 года в Цюрихе, в семье швейцарского рабочего и итальянки. В 1960-м получил свою первую роль в комедии «Господин с черным арбузом». Спустя два года переехал в Германию, где снимался в кино и играл в театре.

Широкую известность Ганцу принесли роли в фильмах Вима Вендерса «Небо над Берлином» и «Американский друг», в результате чего он стал одной самых известных звезд немецкого и европейского кинематографа. Ганц снимался в картинах Ридли Скотта, Вернера Херцога, Эрика Ромера, Фолькера Шлендорфа, Тео Ангелопулоса и Фрэнсиса Форда Копполы.

Всего на счету Ганца более 130 фильмов, включая драму «Бункер», где он исполнил роль Адольфа Гитлера. В 2010 году Европейская киноакадемия наградила Ганца премией за достижения всей жизни.

Одним из последних проектом с его участием стал фильм Ларса фон Триера «Дом, который Джек».

Источник: FAZ