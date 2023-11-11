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100 великих фильмов XXI века

ВидеоКак Пол Томас Андерсон возродил в «Нефти» стиль большого кино

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Не каждый фильм может похвастаться большим размахом съемок, глубокими героями, впечатляющими декорациями и живописными локациями. Однако один из самых значимых режиссеров современности, Пол Томас Андерсон, как никто, умеет создавать по-настоящему величественные картины, даже если в центре внимания оказывается личная история одного человека. В спецпроекте Кинопоиска «100 великих фильмов XXI века» «Нефть» по праву заняла почетное первое место.

В нашем видео мы разбираемся, в чем заключается столь эпический дух картины, как Дэниэл Дэй-Льюис готовился к роли и почему история нефтяника Плейнвью смотрится как внушительный кинороман.

Смотрите видео на YouTube-канале «Кинопоиск Экстра».

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В главных ролях:Григорий Верник, Софья Аржаных, Илья Виногорский, Екатерина Воронина, Ольга Сутулова, Елизавета Боярская и др.
Режиссер:Евгений Стычкин
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