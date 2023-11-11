Не каждый фильм может похвастаться большим размахом съемок, глубокими героями, впечатляющими декорациями и живописными локациями. Однако один из самых значимых режиссеров современности, Пол Томас Андерсон, как никто, умеет создавать по-настоящему величественные картины, даже если в центре внимания оказывается личная история одного человека. В спецпроекте Кинопоиска «100 великих фильмов XXI века» «Нефть» по праву заняла почетное первое место.

В нашем видео мы разбираемся, в чем заключается столь эпический дух картины, как Дэниэл Дэй-Льюис готовился к роли и почему история нефтяника Плейнвью смотрится как внушительный кинороман.