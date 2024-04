«Тишина на площадке»: что мы узнали из шокирующей документалки о детском телевидении Америки

На сервисах Max и Discovery вышел Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV. Это пятисерийный документальный сериал, посвященный взлету и падению Дэна Шнайдера, в прошлом всемогущего шоураннера канала Nickelodeon и создателя «Зоуи 101», «АйКарли», «Дрейка и Джоша» и многих других хитовых проектов. В фильме рассказывается о токсичной обстановке на площадке его шоу и о проблемах, которые испытали актеры, став взрослыми. Кинопоиск пересказывает содержание сериала, ставшего толчком для возобновления дискуссии о детях-актерах в индустрии.

Материал не предназначен для читателей младше 18 лет. В этом тексте описана история сексуализированного насилия по отношению к несовершеннолетнему человеку.

Кто такой Дэн Шнайдер

Половина серий «Тишины на площадке» посвящена обзору карьеры Дэна Шнайдера. Нам показывают, как полный и неуклюжий подросток сначала стал звездой молодежных фильмов 1980-х, а затем резко изменил направление карьеры и превратился в одного из самых могущественных продюсеров в мире детского телевидения.

Дэн Шнайдер и Джейми Линн Мари Спирс

В середине 1990-х Шнайдер заключил эксклюзивное соглашение с Nickelodeon и в течение следующей четверти века создавал для канала один хит за другим. В его послужном списке такие сериалы, как «Всякая всячина», «Шоу Аманды», «Дрейк и Джош», «Зоуи 101», «АйКарли», «Виктория-победительница», «Сэм и Кэт», «Опасный Генри» и «Игроделы».

В какой-то момент Шнайдеру стало тесно в рамках детского телевидения, и он попытался вырваться за его пределы с помощью Аманды Байнс. Дэн с первого взгляда распознал ее недюжинный актерский талант и всячески способствовал развитию карьеры девочки. Когда Аманда повзрослела и стала искать соответствующие роли, Шнайдер фактически взвалил на себя роль ее менеджера. Вместе с одним из авторов «Друзей», Уилом Кэлхуном, Шнайдер специально под Аманду создал молодежный сериал «За что тебя люблю». Шоу продержалось в эфире четыре сезона, но Шнайдер не успел насладиться его успехом: из-за конфликта с Кэлхуном на съемочной площадке он был вынужден очень оставить пост шоураннера, а вместе с этим и надежды закрепиться во взрослом телевидении.

В чем обвиняют Шнайдера

Во всех смертных грехах современной эпохи: в создании токсичной атмосферы, в злоупотреблении властью, дискриминации по расовому и половому признаку, словесном абьюзе, харассменте, нарушениях трудового законодательства и создании небезопасных условий труда, постоянных переработках детей-актеров и много в чем еще. Так, например, одна из сценаристок «Шоу Аманды» призналась, что, когда однажды принесла Шнайдеру новую идею, тот потребовал, чтобы она ее озвучила, параллельно делая вид, будто ее насилуют.

Аманда Байнс

В сериале продемонстрировано, как с годами Дэн становится все более и более невыносимым, но руководство Nickelodeon долго закрывало глаза на поведение человека, который поставлял один хит за другим. Вместе с тем в «Тишине на площадке» не показана реакция директоров канала, авторы сериала не интересуются, какая обстановка царила на площадках других шоу Nickelodeon, и не пытались до конца разобраться в деталях отношений Шнайдера и Байнс, особенно когда та повзрослела, стала судиться с родителями и в какой-то момент даже сбежала из дома.

Многие приглашенные спикеры отмечают специфический юмор шоураннера. Шнайдер обожал шутки с сексуальным подтекстом: героини его шоу регулярно раздевались до нижнего белья и купальников, а им в лицо то и дело били струи различных жидкостей. Против Дэна подавались жалобы, однако актеры и члены съемочных групп боялись озвучивать проблемы. Ставшие неудобными для Шнайдера люди моментально оказывались на улице.

Как утверждается в документальном сериале, Nickelodeon впервые стал проявлять беспокойство по поводу шоу Шнайдера только в 2014 году, когда актриса Дженнет Маккарди явно не по своей воле вернулась на съемки сериала «Сэм и Кэт» всего через две недели после смерти матери. По итогам внутреннего расследования Шнайдеру запретили напрямую взаимодействовать с собственным актерским составом на площадке, однако он сохранил пост и за несколько следующих лет создал для Nickelodeon еще пару телеблокбастеров.

Дженнет Маккарди, Лиза Лиллиен, Дэн Шнайдер и Ариана Гранде в 2011 году

Падение Шнайдера произошло вследствие развития движения #MeToo. Получив свидетельства многочисленных случаев неподобающего поведения Дэна, канал сделал вид, что впервые о них слышит и в марте 2018 года разорвал все отношения с продюсером, предположительно выплатив ему компенсацию в районе 7 млн долларов. С тех пор Шнайдер больше на телевидении не работал.

Насильники на площадке

Главную бомбу «Тишина на площадке» взрывает в конце второго эпизода, когда на время отвлекается от биографии Шнайдера и раскрывает, как на съемках одного из его шоу еще в 2003 году с разницей в несколько месяцев были задержаны двое педофилов. В апреле 2003 года был арестован ассистент продюсера Джейсон Хенди. Он рассылал актрисам 9–11 лет фотографии и видео, на которых мастурбировал голым. Во время обыска у него нашли детскую порнографию и предметы нижнего белья некоторых девочек-актрис. Хенди приговорили к шести годам заключения, но Nickelodeon быстро замел дело под ковер, сделав вид, что ничего не произошло.

Четыре месяца спустя был арестован тренер по актерскому мастерству и диалогам Брайан Пек, которого обвинили в сексуальном насилии над одним из детей-актеров. Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV впервые раскрыл личность жертвы: пострадал от действий Пека главный актер сериала «Дрейк и Джош» Дрейк Белл.

Дрейк Белл в 2004 году

Он впервые рассказал свою историю на камеру. Оказалось, что Пек долгое время втирался в доверие к Дрейку, поссорил его с отцом и вбивал клинья в отношения с матерью, пытался взять на себя обязанности его агента и менеджера. Тренер начал возить Дрейка на прослушивания, которые затягивались до глубокой ночи, а поскольку мама мальчика жила в пригороде, Пек предложил, чтобы подросток в такие дни оставался ночевать у него, и одна из ночевок закончилась изнасилованием.

Пятнадцатилетний актер не знал, как поступить, и решил молчать. Воспользовавшись этим, Пек принялся под любыми предлогами оставлять жертву у себя дома. «И с каждым разом становилось все хуже, хуже и хуже», — подытоживает Белл. В конечном итоге он все-таки признался матери, которая обратилась в полицию. После довольно жесткого допроса детективы велели Дрейку позвонить своему насильнику и под запись выбить из него признание. Актер справился, Пека арестовали.

Поскольку Дрейк был несовершеннолетним, его имя не фигурировало в материалах дела. Многие актеры, продюсеры и другие деятели индустрии, не интересуясь произошедшим, поспешили выразить поддержку насильнику Брайану Пеку. Более сорока человек, в том числе актеры Джеймс Марсден, Тэран Киллан, Алан Тик, Рон Мелендес, Райан Стронг, Уилл Фридл, продюсер «Людей Икс» Томас ДеСанто, написали письма судье с просьбой сжалиться над насильником и назначить ему испытательный срок. Режиссер Рич Коррелл был готов с радостью поработать с Пеком снова, а некоторые, и в их числе актриса Кимми Робертсон, в открытую винили в произошедшем не названную тогда жертву.

Дрейк Белл в документальном сериале Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV

Целый зал собрался поддержать в суде Пека, который получил в итоге 16 месяцев тюрьмы и был обязан зарегистрироваться как человек, совершивший сексуализированное преступление. Однако ни срок, ни регистрация не помешали Пеку после освобождения получить работу на другом детском сериале. Рич Коррелл сдержал слово и пригласил Брайана на съемки «Сладкой жизни Зака и Коди» на телеканале Disney (хотя сам Коррелл отрицает, что приглашение исходило от него).

Реакция

В финальных эпизодах «Тишины на площадке» еще раз подчеркивается, как сильно съемки в детских сериалах Nickelodeon испортили жизнь многим юным актерам. Аманда Байнс, Дрейк Белл и многие другие, повзрослев, испытывали проблемы с физическим и ментальным здоровьем, столкнулись с зависимостями от алкоголя и наркотиков.

Вскоре после выхода документалки представители Дэна Шнайдера заявили, что родители, опекуны и друзья актеров всегда находились на съемках его шоу, а все происходящее на площадке получило одобрение канала. Спустя некоторое время сам Шнайдер выложил на YouTube 20-минутное видео, в котором извинился за свое поведение, подчеркнул, что не нанимал Брайана Пека, и предложил вырезать из своих сериалов все неуместные сцены, о которых говорилось в Quiet on Set.

Дэн Шнайдер на премии Nickelodeon Kids' Choice Awards, 2014 год

Под огонь критики попали и те деятели шоу-бизнеса, которые в 2003 году писали письма в поддержку Пека. Их имена и тексты писем были обнародованы только сейчас. Некоторые, как, например, актриса Джоэнна Кернс и продюсер Том ДеСанто, уже поспешили заявить, что 20 лет назад их намеренно ввели в заблуждение и они не представляли всего ужаса ситуации.

«Тишина на площадке» — тяжелый и тревожный сериал. Многие герои в кадре, особенно родители актеров, не могут сдержать слез, да и Дрейк Белл далеко не сразу находит слова, чтобы описать случившийся с ним кошмар. Авторы сериала в некоторых эпизодах явно отказались идти дальше, не потянув за многообещающие ниточки, да и сам фокус на Шнайдере с учетом случившегося с Беллом кажется сомнительным решением. Однако «Тишина» получилась бесспорно важным проектом, который стоит посмотреть тем, кто связан с индустрией детских развлечений, потому что такие фильмы и общественные дискуссии, которые они порождают, помогут избежать подобных трагедий в будущем.

Автор: Алексей Ионов

Фото: Jason Merritt / Film Magic / Getty Images, Jeff Kravitz / FilmMagic, Inc / Getty Images, Chris Polk / FilmMagic / Getty Images, Byron Purvis / Legion-Media, Frazer Harrison / Getty Images, Kevin Winter / Getty Images