Новости недели: новая «Матрица», сиквел «Джокера» и фильм про Ждуна

Кинопоиск продолжает рассказывать о главных событиях в формате дайджестов. В этом выпуске — фильм про Ждуна, новый проект Итана Коэна и сиквел «Джокера».

Трейлеры недели

Кинопрокатная компания «Наше кино» выпустила трейлер фильма «Ждун» про героя одноименного мема. По сюжету доброжелательный инопланетянин терпит крушение в районе Абрау-Дюрсо, и ему на помощь приходят члены семьи Семёновых. Сам Ждун помогает им решить внутренние проблемы. Главные роли в фильме исполнили Виктор Хориняк, Юля Александрова, Владислав Ветров и Никита Тарасов. Режиссером стал Дмитрий Суворов, ранее снявший сурвайвал-хоррор «Одна» и эротическую драму «Непослушная». В российский прокат «Ждун» выйдет 1 января 2025 года.

В сети появился трейлер сериала «Тень Чикатило» — спин-оффа проекта Сарика Андреасяна. Новая история вдохновлена кейсом ангарского маньяка Михаила Попкова. Его роль сыграл Фёдор Лавров. Помимо него, в касте числятся Николай Козак, Юлия Афанасьева, Дмитрий Власкин, Евгений Шириков и Дмитрий Нагиев. У сериала два режиссера — Давид Дадунашвили и сам Сарик Андреасян. Премьера — 4 апреля на Okko.

Студия Umbrella Entertainment поделилась первым тизером фильма «Бэмби: Расплата» — хоррор-адаптации сказки от создателей «Винни Пух: Кровь и мед». В центре сюжета — олень, который начинает жестоко мстить охотникам за убийство матери. Картина войдет в малобюджетную хоррор-вселенную, кульминацией которой станет фильм Poohniverse: Monsters Assemble, где, помимо Бэмби, Винни и его друзей, появятся Динь-Динь, Пиноккио, Питер Пэн, Безумный Шляпник и Спящая красавица. В зарубежный прокат «Бэмби: Расплата» должен выйти в 2024 году.

Читайте также Как заработать 10 млн долларов на общественном достоянии? Рассказывает автор слэшера про Винни Пуха

«Стоп! Снято!» недели

Маргарет Коули

В Калифорнии стартовали съемки Honey Don’t («Дорогая, не стоит») — нового фильма Итана Коэна. Картина станет вторым фильмом запланированной трилогии режиссера в жанре нуарного детектива. В феврале 2024 года вышла криминальная комедия «Красотки в бегах» (18+) — первая картина, которую Итан Коэн сделал без своего брата Джоэла. В «Дорогая, не стоит» главные роли исполнят Обри Плаза, Маргарет Куолли и Крис Эванс.

Стартовали съемки нового детективного драмеди «Гостья» с Ириной Пеговой и Дарьей Верещагиной в главных ролях. По сюжету главная героиня — добродушная и сердобольная Зоя — впускает в свой дом и жизнь юную Марину, которую встретила в подъезде без телефона и денег. Однако Зоя даже не догадывается, что незнакомка появилась в ее жизни неслучайно. Над сценарием работала Настя Кузнецова, режиссер проекта — Иван Петухов («Сестры»). В касте также числятся Сергей Гилёв, Александра Ребенок, Денис Прытков, Сергей Марин, Алексей Агранович и Владимир Стеклов. Премьера «Гостьи» состоится в 2025 году в онлайн-кинотеатре «Иви».

Постер недели

Режиссер Тодд Филлипс поделился первым постером сиквела «Джокера» с Хоакином Фениксом и Леди Гага. Постановщик также сообщил, что 9 апреля состоится премьера первого трейлера картины. Кинокомикс, получивший подзаголовок «Безумие на двоих», будет прямым продолжением фильма 2019 года. Картина не входит ни в старую, ни в новую киновселенную DC, что позволяет Филлипсу реализовывать самые безумные идеи. В зарубежный прокат фильм выйдет 2 октября.

Кроссовер недели

О детстве кота Матроскина и попугая Кеши выпустят короткометражный мультфильм. Об этом рассказала председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева. Героями анимационной картины, помимо Матроскина и Кеши, станут Винни Пух и Львенок. Мультфильм приурочен к 88-летию «Союзмультфильма». Это будет уже второй кроссовер персонажей анимационной студии после фильма «Принцессы. Сказочный голос», в котором встретились Забава из «Летучего корабля», принцесса Бременская, Золушка, Дюймовочка, Прекрасная-ужасная принцесса из картины «Принцесса и людоед», а также Шамаханская царица из «Золотого петушка».

Камбэк недели

Студия Warner Bros. заявила, что работает над новой «Матрицей». За сценарий и постановку новой части фантастической франшизы будет отвечать Дрю Годдард («Хижина в лесу»). Исполнительным продюсером новой части будет Лана Вачовски. Вернутся ли в новой «Матрице» Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Лоренс Фишбёрн и другие звезды франшизы — неизвестно. Четвертая часть «Матрицы» с подзаголовком «Воскрешение» вышла в конце 2021 года и не смогла закрыть даже производственные расходы. По данным издания World of Reel, общие потери Warner Bros составили около 100 млн долларов.

Успех недели

Кантемир Балагов

Режиссер Кантемир Балагов был удостоен премии Chanel Next Prize. Модный дом удостоил его премии Next Prize, которая раз в два года присуждается десяти молодым деятелям искусства в разных дисциплинах. Каждый лауреат получает грант в размере 100 тыс. евро, а также двухлетнюю программу наставничества и налаживания контактов при содействии культурных партнеров дома. «Кино для меня — это то, что наполняет мою жизнь смыслом и надеждой. Поэтому для меня большая честь быть признанным Chanel, ведь это бренд, который всегда ставит художников на первое место», — прокомментировал 32-летний режиссер. Помимо Балагова, модный дом также отметил режиссера Фокс Макси, художницу Толю Астахишвили, хореографа Уну Доэрти, разработчика компьютерных игр Сэма Энга и других. Балагов — выпускник мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарии. После фестивальных успехов «Тесноты» и «Дылды» он был приглашен для съемок пилота сериала HBO «Одни из нас». Однако сотрудничество с шоураннером проекта Крэйгом Мэйзином не сложилось — режиссер ушел из проекта из-за «творческих разногласий». В 2023-м Балагов объявил о завершении карьеры. «Я всё, закончился. Два фильма более чем достаточно», — написал он, после чего удалился из соцсетей. Поступок выпускника прокомментировал Сокуров: «Надеюсь, что это какая-то проблема внутреннего положения, ситуации с производством, которое, может быть, не ладится».

Фильм Анны Зайцевой «Я иду играть» был удостоен сразу нескольких наград на Indie Film Festival в Лос-Анджелесе. Скринлайф-триллер взял призы в четырех категориях: «Лучший полнометражный фильм», «Лучший актерский ансамбль», «Лучший режиссер» и «Лучший сценарий». Сюжет фильма построен вокруг 16-летней девочки Даны, которая пытается разобраться в обстоятельствах гибели сестры. Для этого школьница вступает в таинственную группу, где подросткам предлагают выполнять различные задания. В основе сюжета — история о группах смерти «Синий кит». В картине сыграли Анна Потебня, Тимофей Елецкий, Екатерина Стулова, Диана Шульмина и другие. Производством фильма занимались студия Bazelevs и онлайн-кинотеатр Kion, продюсерами выступили Анна Шалашина, Тимур Бекмамбетов и Игорь Мишин. В России «Я иду играть» был показан лишь однажды — на Московском международном кинофестивале в 2022 году. У фильма планировался кинотеатральный прокат. Кинокомпания «Наше кино» собиралась выпустить его под названием «#Хочувигру» осенью 2022-го. Однако за неделю до премьеры релиз передвинули из-за жалоб общественных организаций и Лиги безопасного интернета. Позднее фильм пропал из графика релизов компании. Выйдет ли фильм в онлайн-кинотеатрах, пока неизвестно.

Фестиваль недели

Организаторы Московского международного кинофестиваля объявили программу 46-го смотра. В этом году он начнется с испано-мексиканского фильма «Открытое небо», который сняла Марианна Арриага («Нулевой час»). Это история братьев-подростков из Мексики, которые отправляются к американской границе, чтобы найти виновного в гибели их отца. Фильмом закрытия станет блокбастер «Майор Гром: Игра». В основную конкурсную программу вошло 11 фильмов, среди которых «Пришелец» — новая режиссерская работа Ивана Соснина («Далекие близкие»). Сюжет строится вокруг слабослышащего мужчины, который устанавливает связь с представителями внеземных цивилизаций. Полную программу фестиваля можно будет посмотреть на сайте ММКФ и в нашем материале. Смотр пройдет с 19 по 26 апреля.

Какой из анонсированных проектов ждете? Поделитесь своим мнением в комментариях на сайте! Мы приветствуем аргументированную дискуссию.

Автор: Никита Демченко

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images, PEOPLETALK / Legion