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Индустрия

Новости недели: новая «Матрица», сиквел «Джокера» и фильм про Ждуна

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Кинопоиск продолжает рассказывать о главных событиях в формате дайджестов. В этом выпуске — фильм про Ждуна, новый проект Итана Коэна и сиквел «Джокера».

Трейлеры недели

Кинопрокатная компания «Наше кино» выпустила трейлер фильма «Ждун» про героя одноименного мема. По сюжету доброжелательный инопланетянин терпит крушение в районе Абрау-Дюрсо, и ему на помощь приходят члены семьи Семёновых. Сам Ждун помогает им решить внутренние проблемы. Главные роли в фильме исполнили Виктор Хориняк, Юля Александрова, Владислав Ветров и Никита Тарасов. Режиссером стал Дмитрий Суворов, ранее снявший сурвайвал-хоррор «Одна» и эротическую драму «Непослушная». В российский прокат «Ждун» выйдет 1 января 2025 года.

В сети появился трейлер сериала «Тень Чикатило» — спин-оффа проекта Сарика Андреасяна. Новая история вдохновлена кейсом ангарского маньяка Михаила Попкова. Его роль сыграл Фёдор Лавров. Помимо него, в касте числятся Николай Козак, Юлия Афанасьева, Дмитрий Власкин, Евгений Шириков и Дмитрий Нагиев. У сериала два режиссера — Давид Дадунашвили и сам Сарик Андреасян. Премьера — 4 апреля на Okko.

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Студия Umbrella Entertainment поделилась первым тизером фильма «Бэмби: Расплата» — хоррор-адаптации сказки от создателей «Винни Пух: Кровь и мед». В центре сюжета — олень, который начинает жестоко мстить охотникам за убийство матери. Картина войдет в малобюджетную хоррор-вселенную, кульминацией которой станет фильм Poohniverse: Monsters Assemble, где, помимо Бэмби, Винни и его друзей, появятся Динь-Динь, Пиноккио, Питер Пэн, Безумный Шляпник и Спящая красавица. В зарубежный прокат «Бэмби: Расплата» должен выйти в 2024 году.

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«Стоп! Снято!» недели

Маргарет Коули

В Калифорнии стартовали съемки Honey Don’t («Дорогая, не стоит») — нового фильма Итана Коэна. Картина станет вторым фильмом запланированной трилогии режиссера в жанре нуарного детектива. В феврале 2024 года вышла криминальная комедия «Красотки в бегах» (18+) — первая картина, которую Итан Коэн сделал без своего брата Джоэла. В «Дорогая, не стоит» главные роли исполнят Обри Плаза, Маргарет Куолли и Крис Эванс.

Стартовали съемки нового детективного драмеди «Гостья» с Ириной Пеговой и Дарьей Верещагиной в главных ролях. По сюжету главная героиня — добродушная и сердобольная Зоя — впускает в свой дом и жизнь юную Марину, которую встретила в подъезде без телефона и денег. Однако Зоя даже не догадывается, что незнакомка появилась в ее жизни неслучайно. Над сценарием работала Настя Кузнецова, режиссер проекта — Иван Петухов («Сестры»). В касте также числятся Сергей Гилёв, Александра Ребенок, Денис Прытков, Сергей Марин, Алексей Агранович и Владимир Стеклов. Премьера «Гостьи» состоится в 2025 году в онлайн-кинотеатре «Иви».

Постер недели

Режиссер Тодд Филлипс поделился первым постером сиквела «Джокера» с Хоакином Фениксом и Леди Гага. Постановщик также сообщил, что 9 апреля состоится премьера первого трейлера картины. Кинокомикс, получивший подзаголовок «Безумие на двоих», будет прямым продолжением фильма 2019 года. Картина не входит ни в старую, ни в новую киновселенную DC, что позволяет Филлипсу реализовывать самые безумные идеи. В зарубежный прокат фильм выйдет 2 октября.

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Кроссовер недели

О детстве кота Матроскина и попугая Кеши выпустят короткометражный мультфильм. Об этом рассказала председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева. Героями анимационной картины, помимо Матроскина и Кеши, станут Винни Пух и Львенок. Мультфильм приурочен к 88-летию «Союзмультфильма». Это будет уже второй кроссовер персонажей анимационной студии после фильма «Принцессы. Сказочный голос», в котором встретились Забава из «Летучего корабля», принцесса Бременская, Золушка, Дюймовочка, Прекрасная-ужасная принцесса из картины «Принцесса и людоед», а также Шамаханская царица из «Золотого петушка».

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Камбэк недели

Студия Warner Bros. заявила, что работает над новой «Матрицей». За сценарий и постановку новой части фантастической франшизы будет отвечать Дрю Годдард («Хижина в лесу»). Исполнительным продюсером новой части будет Лана Вачовски. Вернутся ли в новой «Матрице» Киану Ривз, Кэрри-Энн Мосс, Лоренс Фишбёрн и другие звезды франшизы — неизвестно. Четвертая часть «Матрицы» с подзаголовком «Воскрешение» вышла в конце 2021 года и не смогла закрыть даже производственные расходы. По данным издания World of Reel, общие потери Warner Bros составили около 100 млн долларов.

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Успех недели

Кантемир Балагов

Режиссер Кантемир Балагов был удостоен премии Chanel Next Prize. Модный дом удостоил его премии Next Prize, которая раз в два года присуждается десяти молодым деятелям искусства в разных дисциплинах. Каждый лауреат получает грант в размере 100 тыс. евро, а также двухлетнюю программу наставничества и налаживания контактов при содействии культурных партнеров дома. «Кино для меня — это то, что наполняет мою жизнь смыслом и надеждой. Поэтому для меня большая честь быть признанным Chanel, ведь это бренд, который всегда ставит художников на первое место», — прокомментировал 32-летний режиссер. Помимо Балагова, модный дом также отметил режиссера Фокс Макси, художницу Толю Астахишвили, хореографа Уну Доэрти, разработчика компьютерных игр Сэма Энга и других. Балагов — выпускник мастерской Александра Сокурова в Кабардино-Балкарии. После фестивальных успехов «Тесноты» и «Дылды» он был приглашен для съемок пилота сериала HBO «Одни из нас». Однако сотрудничество с шоураннером проекта Крэйгом Мэйзином не сложилось — режиссер ушел из проекта из-за «творческих разногласий». В 2023-м Балагов объявил о завершении карьеры. «Я всё, закончился. Два фильма более чем достаточно», — написал он, после чего удалился из соцсетей. Поступок выпускника прокомментировал Сокуров: «Надеюсь, что это какая-то проблема внутреннего положения, ситуации с производством, которое, может быть, не ладится».

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Фильм Анны Зайцевой «Я иду играть» был удостоен сразу нескольких наград на Indie Film Festival в Лос-Анджелесе. Скринлайф-триллер взял призы в четырех категориях: «Лучший полнометражный фильм», «Лучший актерский ансамбль», «Лучший режиссер» и «Лучший сценарий». Сюжет фильма построен вокруг 16-летней девочки Даны, которая пытается разобраться в обстоятельствах гибели сестры. Для этого школьница вступает в таинственную группу, где подросткам предлагают выполнять различные задания. В основе сюжета — история о группах смерти «Синий кит». В картине сыграли Анна Потебня, Тимофей Елецкий, Екатерина Стулова, Диана Шульмина и другие. Производством фильма занимались студия Bazelevs и онлайн-кинотеатр Kion, продюсерами выступили Анна Шалашина, Тимур Бекмамбетов и Игорь Мишин. В России «Я иду играть» был показан лишь однажды — на Московском международном кинофестивале в 2022 году. У фильма планировался кинотеатральный прокат. Кинокомпания «Наше кино» собиралась выпустить его под названием «#Хочувигру» осенью 2022-го. Однако за неделю до премьеры релиз передвинули из-за жалоб общественных организаций и Лиги безопасного интернета. Позднее фильм пропал из графика релизов компании. Выйдет ли фильм в онлайн-кинотеатрах, пока неизвестно.

Фестиваль недели

Организаторы Московского международного кинофестиваля объявили программу 46-го смотра. В этом году он начнется с испано-мексиканского фильма «Открытое небо», который сняла Марианна Арриага («Нулевой час»). Это история братьев-подростков из Мексики, которые отправляются к американской границе, чтобы найти виновного в гибели их отца. Фильмом закрытия станет блокбастер «Майор Гром: Игра». В основную конкурсную программу вошло 11 фильмов, среди которых «Пришелец» — новая режиссерская работа Ивана Соснина («Далекие близкие»). Сюжет строится вокруг слабослышащего мужчины, который устанавливает связь с представителями внеземных цивилизаций. Полную программу фестиваля можно будет посмотреть на сайте ММКФ и в нашем материале. Смотр пройдет с 19 по 26 апреля.

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Какой из анонсированных проектов ждете?

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Автор: Никита Демченко

Фото: Pascal Le Segretain / Getty Images, PEOPLETALK / Legion

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Обаятельные плуты в поисках острых ощущений. Новый сезон самой популярной комедии на Кинопоиске
В главных ролях:Павел Деревянко, Аглая Тарасова, Павел Табаков, Милош Бикович, Ирина Пегова, Александр Балуев
Режиссер:Роман Прыгунов
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