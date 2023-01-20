В первой части «Назад в будущее» есть момент, который длится всего несколько секунд, когда Марти Макфлай в образе Дарта Вейдера с планеты Вулкан приказывает своему молодому отцу Джорджу пригласить его будущую жену Лорейн на школьный выпускной. В первоначальном виде сцена продолжается более двух минут. В расширенной версии Марти дает отцу подробные инструкции о том, куда он должен отвезти Лорейн, а также сообщает ему, что он поставил под угрозу пространственно-временной континуум, и затем усыпляет напуганного Джорджа хлороформом. Расширенный эпизод показался создателям лишним: Марти и так дал своему отцу достаточно подробные инструкции по общению с Лорейн. Казалось, что нет необходимости повторять одну мысль дважды. Однако нельзя не признать, что Марти в образе Дарта Вейдера оказал самое мощное влияние на Джорджа и сумел убедить его в необходимости пригласить Лорейн на свидание. А ведь это ключевая интрига первой части. Но даже в укороченном виде сцена стала одной из самых популярных и смешных в фильме.