Дарта Вейдера в «Назад в будущее» могло быть гораздо больше. Изменения во времени приводили к непоправимым последствиям. А из третьей части решили вырезать самый трагичный момент всей истории. В этом видеоэссе мы расскажем о важных сценах, которые удалили из всех частей культовой трилогии Роберта Земекиса.
Екатерина Семёнова
Автор сценария
В первой части «Назад в будущее» есть момент, который длится всего несколько секунд, когда Марти Макфлай в образе Дарта Вейдера с планеты Вулкан приказывает своему молодому отцу Джорджу пригласить его будущую жену Лорейн на школьный выпускной. В первоначальном виде сцена продолжается более двух минут. В расширенной версии Марти дает отцу подробные инструкции о том, куда он должен отвезти Лорейн, а также сообщает ему, что он поставил под угрозу пространственно-временной континуум, и затем усыпляет напуганного Джорджа хлороформом. Расширенный эпизод показался создателям лишним: Марти и так дал своему отцу достаточно подробные инструкции по общению с Лорейн. Казалось, что нет необходимости повторять одну мысль дважды. Однако нельзя не признать, что Марти в образе Дарта Вейдера оказал самое мощное влияние на Джорджа и сумел убедить его в необходимости пригласить Лорейн на свидание. А ведь это ключевая интрига первой части. Но даже в укороченном виде сцена стала одной из самых популярных и смешных в фильме.
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Авторы: Екатерина Семёнова, Екатерина Левова