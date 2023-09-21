Новости недели: голливудский проект Тимура Бекмамбетова, второй сезон «Дома Дракона» и третий «Холоп»

Кинопоиск продолжает рассказывать о главных событиях в формате дайджестов. В этом выпуске — хоррор с Хантер Шафер, судьба байопика Лимонова от Серебренникова и третий сезон «Жизни по вызову» Сарика Андреасяна.

Трейлеры недели

Компания «Парадиз» представила российский тизер экспериментального хоррора «Кукушка» с Хантер Шафер и Дэном Стивенсом в главных ролях. Главная героиня фильма — 17-летняя американка Гретхен, которая приезжает на альпийский курорт с отцом, его женой и их маленькой дочерью Альмой. Постепенно гостиничный отдых семьи превращается в настоящий кошмар. Мировая премьера картины немецкого режиссера Тильмана Сингера состоялась на Берлинале, однако наград фильм не получил. В наш прокат фильм выйдет 2 мая.

Вышел новый трейлер полнометражного мультфильма о Гарфилде. Рыжий кот встречает давно потерянного отца Вика и вместе с другом-псом Оди покидает уютный дом, чтобы принять участие в уличных авантюрах. Режиссером проекта выступил Марк Диндал, автор «Похождений императора» и «Цыпленка Цыпы», не снимавший кино почти 20 лет. Гарфилда озвучил Крис Пратт, а Вика — Сэмюэл Л. Джексон. Кроме них в касте числятся Ханна Уэддингхэм, Николас Холт, Бретт Голдстин и рэпер Снуп Дог. В зарубежный прокат мультфильм выйдет 24 мая.

Кастинг недели

Ребекка Фергюсон присоединилась к касту фантастического триллера «Милосердие» — нового фильма Тимура Бекмамбетова («Ночной дозор»). Вместе с Фергюсон в картине сыграет Крис Пратт, он исполнит роль детектива, которого обвиняют в преступлении и которому нужно доказать свою невиновность. Действие при этом развернется в недалеком будущем. Старт съемок «Милосердия» запланирован на весну 2024 года. Лента должна стать первым фильмом в линейке проектов Amazon MGM Studios, которые студия готовит для кинотеатрального проката. 14 ноября 2024-го также должен выйти мультфильм Бекмамбетова «Ходжа Насреддин» про фольклорного восточного персонажа, который был мудрецом и простофилей одновременно. На экраны его выпустит компания «НМГ Кинопрокат». Параллельно с полнометражным мультфильмом студия Bazelevs разрабатывает сериал, комиксы и VR-проект.

«Стоп! Снято!» недели

Стартовали съемки «Мальчика-птицы» — дебютного фильма Савелия Осадчего, выпускника Ивана И. Твердовского в Школе дизайна НИУ ВШЭ (направление «Экранные искусства»). Главный герой картины — 18-летний выпускник детского дома Ваня. К совершеннолетию его голос не сломался, оставшись детским. Перед молодым человеком встает выбор — изменить свой голос или признать в себе уникальный природный дар. Главные роли в картине исполнят Денис Хохрин, Елизавета Струнина и Максим Щеголев. Твердовский выступает продюсером проекта. Фильм планируется к выходу в прокат в 2025 году. Дебютный короткий метр Осадчего «Теория двойных планет» был показан на ММКФ в 2022-м.

Онлайн-кинотеатр Kion и «Кинокомпания братьев Андреасян» приступили к съемкам третьего сезона «Жизни по вызову». В продолжении истории Мэджик (Павел Прилучный) пойдет на все, чтобы отомстить преступникам за убийство своей дочери. Он хочет не просто разорить своего главного противника — олигарха Градова, а полностью уничтожить его. Эскорт перестает быть для Мэджика делом жизни и становится лишь инструментом. В продолжении также снимаются Лиза Моряк, Виктория Маслова, Янина Студилина, Михаил Горевой, Александр Яцко.

Дарконы недели

Флагманский сериал MAX «Дом Дракона» вернется в июне 2024 года. Об этом объявил руководитель отдела потокового вещания и игр Warner Bros. Discovery Джей Би Перретт. Второй сезон фэнтези по книгам Джорджа Р. Р. Мартина расскажет о войне между Алисентой Хайтауэр (Оливия Кук) и Рейнирой Таргариен (Эмма Д´Арси). Насилия, политических интриг и драконов будет больше, а перемещений по времени — меньше. Актерский состав пополнили Том Тейлор (Криган Старк), Клинтон Либерти (Аддам из Халла), Киран Бью (Хью Молот), Том Беннетт (Ульф Белый), Джеми Кенна (сир Альфред Брум) и Винсент Риган (сир Рикард Торн).

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Продолжения недели

Нас ждет третий «Холоп», который выйдет в прокат 23 января 2025 года. Вернется ли Шипенко в режиссерское кресло, пока неизвестно. Второй фильм серии вышел 1 января 2024 года и заработал больше 3,8 млрд рублей, став вторым самым кассовым фильмом в истории российского проката после «Чебурашки».

Смотрите дилогию «Холоп» на Кинопоиске.

«Плохие парни 4» полностью сняты и выйдут в мировой прокат 7 июня. Актеры франшизы Уилл Смит и Мартин Лоуренс также показали кадр из грядущей ленты. Подробности сюжета неизвестны, но в роли главного злодея заявлен Эрик Дэйн, звезда «Анатомии страсти». Режиссерами картины вновь выступят Адиль Эль Арби и Билал Фалла, воскресившие комедийную экшен-франшизу Майкла Бэя в фильме «Плохие парни навсегда».

Байопик недели

Мировая премьера нового фильма Кирилла Серебренникова может состояться на Каннском кинофестивале. Список картин, которые были поданы на рассмотрение отборочной комиссии смотра, опубликовал Variety. Главную роль в «Лимонов. Баллада об Эдичке» исполнил Бен Уишоу. Все последние картины Серебренникова, начиная с «Ученика», впервые были показаны именно в Каннах. Среди других фильмов, претендующих на то, чтобы попасть в фестивальный лайн-ап, — байопик о молодом Дональде Трампе с Себастьяном Стэном, пока еще безымянная лента Паоло Соррентино с Гари Олдманом, «Саваны» Дэвида Кроненберга и новая экранизация «Эммануэль» Одри Диван. 77-й Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая.

Фестиваль недели

«Маяк» объявил даты проведения в 2024 году. Кинофестиваль пройдет в Геленджике с 5 по 10 октября, сообщил директор фонда развития современного кинематографа «Кинопрайм» Антон Малышев. Первый фестиваль актуального российского кино «Маяк» прошел осенью 2023 года. Его программным директором выступил Стас Тыркин, критик и куратор кинотеатра «Художественный». Главный приз на пилотном выпуске смотра получил фильм «Каникулы» Анны Кузнецовой, выпускницы Московской школы кино (мастерская Бориса Хлебникова и Алексея Попогребского). В России у картины пока нет прокатного удостоверения.

Автор: Никита Демченко

Фото: Stuart Wilson / Getty Images, Victor Boyko / Getty Images