«Я привык, что роль Лимонова исполняет Лимонов»: критики и публицисты о готовящемся фильме Серебренникова «Баллада об Эдичке»

На этой неделе стало известно, что Кирилл Серебренников готовит фильм об Эдуарде Лимонове, фрагменты которого он представит на кинорынке в Каннах. Картина под названием «Лимонов, баллада об Эдичке» будет снята на английском языке, в прокат она должна выйти в 2023 году. На главную роль режиссер выбрал английского актера Бена Уишоу — звезду «Парфюмера», «Фарго», последних картин о Джеймсе Бонде и сериала «Будет больно». Сценарий для фильма подготовили режиссер «Холодной войны» Павел Павликовский и Бен Хопкинс («Марионетка»), основан фильм на книге «Лимонов» французского писателя Эммануэля Каррера.

Серебренников называет свою картину настоящей «поэтической биографией» и уверяет, что Уишоу «просто начинает быть Лимоновым перед камерой». Кинопоиск узнал, чего ждут от фильма российские литературные и кинокритики.

Полина Рыжова Кинокритик, литературный критик

Фильм Серебренникова снимается по роману Эмманюэля Каррера. В книге есть почти все ключевые эпизоды жизни Лимонова: детство в Харькове, вращение в диссидентских кругах в Москве, переезд в Америку, богемное существование в Париже, участие в войне на Балканах, создание НБП (запрещенная в России экстремистская организация), тюремный срок.

Вряд ли нас ждет строгий последовательный перенос этих событий на экран — скорее, это будет выглядеть как очень вольное поэтическое осмысление жизни Лимонова с постоянными перебросами во времени. Главный мотив книги Каррера — сложные взаимоотношения между фигурой писателя и фигурой политика, соединенные в одном человеке. Думаю, это вполне может стать и главной темой исследования для Серебренникова.

Лично мне кажется наиболее интересным и важным с точки зрения понимания Лимонова (да и вообще любого человека) его детство. А еще на контрасте последние годы его жизни, когда он боролся с болезнью. У Каррера этого нет, но именно в этом периоде жизни Лимонова есть что-то невероятно трогательное и грустное: все такой же могучий бескомпромиссный характер, но в теле старика, тоскующего о былых сражениях и не желающего примиряться со смертью.

Сделать фильм о таком противоречивом человеке, как Лимонов, с художественной точки зрения дело крайне трудное: тут важно суметь избежать очарования своим героем и в то же время не свести его историю к банальному разоблачению. Но, судя по фильмам Серебренникова и особенно по фильму «Ученик», у него вполне может это получиться.

Константин Мильчин Книжный критик

Я бы хотел увидеть классический байопик, комплексную картину жизни человека, который менялся, который был очень разным, который смог стать кумиром миллионов, который даже после смерти остается образцом для многих. Вот хотелось бы понять, как у него все это получилось, как подросток Савенко стал кутюрье, кутюрье стал поэтом, поэт стал блестящим прозаиком, прозаик стал солдатом, солдат стал политиком, политик стал дедом. Но такого фильма, конечно же, не будет, такие сейчас не снимают.

Бен Уишоу — талантливый актер и внешне похож на Лимонова. Плюс он вряд ли в курсе всех отечественных споров вокруг его личности. И, конечно же, очень хорошо, что Лимонова играет иностранный актер, это выводит одного из крупнейших русских писателей из нашего узкого мирка на планетарный уровень. Если же брать других кандидатов, то я бы тут, скорее, подумал про фильм, в котором Лимонова играют разные люди, потому что для разных людей он очень разный.

Я сдержанно отношусь к творчеству Серебренникова. Он, конечно, выдающийся режиссер, но у него есть отличные фильмы (например, «Изображая жертву» или «Лето»), кошмарные (вроде фильма «Ученик») или посредственные («Петровы в гриппе»). Ну, то есть насчет того, что Уишоу будет стараться, я уверен. Вопрос в сценарии и в эстетике. У Серебренникова получаются фильмы, когда он работает с сильными сценаристами. Присутствие чудесного польского кинематографиста Павла Павликовского в сценарной команде дает нам некоторые шансы.

Предвкушаю адские срачи в тех соцсетях, что сохранятся к моменту фильма.

Юрий Сапрыкин Основатель проекта «Полка», писатель

Многие события из жизни Лимонова мы уже видели на экране, в телевизоре или ютьюбе. Серебренников не то чтобы впервые создает экранный образ Эдуарда Лимонова. У него задача сложнее — показать такого Лимонова, который был бы не менее убедительным, чем наши давно сложившиеся представления о нем.

Я так привык к тому, что роль Лимонова исполняет Лимонов, что никогда не задумывался, кто бы мог его сыграть. Но в идеальном мире, если исходить из темперамента, а не портретного сходства, роль Лимонова мог бы исполнить, наверное, кто-то вроде молодого Джека Николсона. А вот прокомментировать актерскую работу Уишоу я не могу.

Кадр с Беном Уишоу из будущего фильма

Александр Иванов Основатель издательства Ad Marginem, выпускавшего книги Лимонова

Лимонов — сложная фигура, и я не уверен, что Серебренников — подходящий режиссер. У него не тот уровень, при котором можно рассчитывать на большое кино. Я плохо знаю его театральные постановки, но в кино это режиссер с достаточно ограниченным набором приемов и скиллов.

Про Лимонова можно снять мощный американский блокбастер, ведь он настоящий герой в литературном и кинематографическом смысле. А Серебренников всегда делает полубарочную эстетику: снижает героев, растворяет их в странном контексте… Если снимать о Лимонове как о герое, идеальным режиссером был бы Алексей Герман. Получилось бы черно-белое жесткое кино в духе харьковского индустриального мира, затем эмиграции… Жесткая нью-йоркская тема, семидесятые, парижские круги Лимонова — все это можно было бы сделать дико эстетски, снять героическое кино.

В книге Каррера, по которой снимается фильм Серебренникова, кстати, про Лимонова почти ничего серьезного не сказано. Там просто пересказаны его произведения. Наверное, можно снимать двумя способами: показать литературного героя, которого Лимонов сделал из себя самого, а можно снять некий байопик, где меньше литературы, больше реальности. Но, вообще, Лимонов не сводится к тому, что он сам о себе написал, у него большая нелитературная биография. За ним стоит большая культурно-эстетическая среда, огромный мир. Чтобы его понимать, надо разбираться, кто такие Головин, Мамлеев, Холин, Некрасов, что такое Лианозовская группа. Думаю, что Уишоу и Серебренников об этом мире ничего не знают. Да и что там ждать от этого английского актера, что он может дать нового? Он, конечно, может интернационализировать немного этот язык.

В общем, я скептичен, не думаю, что здесь будет какой-то прорыв. Полагаю, что ни уровень Уишоу, ни уровень Серебренникова не соответствуют уровню Лимонова. Как и уровень Каррера, кстати. Лимонов — это очень масштабная фигура, эти ребята личностно и творчески далеки от его масштаба. Ну, будет еще одно кино, окей.

Анна Наринская Литературный критик, куратор выставочных проектов

Лимонов — интересная фигура. Взгляды позднего Лимонова, конечно, мне неприятны. Идеологически это человек для меня совершенно чужой, но мне нравится его яркость. Конечно, то, что он страдал, сидел в тюрьме и так далее, не заставляет меня им восхищаться, но это делает Лимонова интересным. Так что любопытно посмотреть, как в кино можно показать такую фигуру — талантливого, яркого, опередившего время человека, но при этом ужасного для России, воплощающего страшные идеи.

Я понимаю, что Кирилл им довольно сильно увлечен и очарован. Его интересуют такие люди, как Лимонов или, допустим, Егор Летов. Я же с Лимоновым была знакома лично в его поздний период. Это человек, которому было очень важно казаться мужественным, жить жизнью «настоящего мужчины», и я таким типом людей не очень очарована. Мы с Серебренниковым по-разному смотрим на Лимонова, но мне интересно, что у него выйдет. Думаю, может получиться апологетический фильм, хотя, возможно, я недооцениваю Кирилла.

Мне нравится выбор Бена Уишоу. Во-первых, он очень хороший актер. Во-вторых, мне нравится, что главную роль исполнит иностранец, который может посмотреть на фигуру Лимонова извне, человек, свободный от внутренней лимоновщины, присущей многим людям в России.

Фото со съемок фильма «Лимонов, баллада об Эдичке»

Борис Куприянов Владелец магазина «Фаланстер», заместитель руководителя Дома творчества Переделкино

Тут невозможно сделать документальную историю. Можно говорить только о мифе Лимонова, потому что он сам этот миф из себя делал.

Мне хотелось бы увидеть историю любовей Лимонова. Он любил, любил отчаянно, любил многих женщин. Это было страстно, необыкновенно и очень по-разному, как мне кажется.

Еще было бы интересно посмотреть, как Лимонов стал главой НБП (запрещенная в России экстремистская организация) — проекта, который не с самого начала был политическим, в начале, скорее, художественным. И с удовольствием бы узнал побольше о парижском периоде Лимонова, который меньше известен. Было бы любопытно узнать о московском периоде до эмиграции, Лианозовской группе.

С фильмографией Бена Уишоу я не очень знаком. Посмотрел на фотографию — он больше похож на Noize MC. Меня совершенно не смущает, что это не русский актер, может быть, так даже лучше. В конце концов, книга Каррера, одна из лучших биографий Лимонова, написана на французском языке. Как это странно не прозвучит, но Эдуард Вениаминович был европейцем, да-да, более, чем многие московские западники. В идеальном мире я бы хотел, чтобы Лимонова сыграл Сэмюэл Беккет — великий французско-ирландский писатель и драматург. Да, он не был актером, но очень похож на Лимонова или Лимонов на него.

Мне кажется, что рано снимать о Лимонове — слишком горячая еще тема. Лимонов пока что фигура, которую трудно изучать. И на этом многие могут спекулировать. Хочу отдельно отметить, что сегодня Лимонов многими воспринимается как скандальный человек и политик. А Лимонов — это большой поэт и лирический герой. Я боюсь, что если снимать фильм сейчас, то какая-то из составляющих его личности может быть упущена. Нельзя говорить о целом, учитывая только одну проекцию.

Интервью: Федор Шейд

Фото: Louis MONIER / Gamma-Rapho via Getty Images, Sophie Bassouls / Sygma via Getty Images

Фото со съемок: Лёша Фокин