Гран-при Венецианского фестиваля получил фильм «Вся красота и кровопролитие»

На острове Лидо подвели итоги 79-го Венецианского кинофестиваля. Главный приз ушел Лоре Пойтрас за картину «Вся красота и кровопролитие», ставшую единственным документальным фильмом программы. Для Пойтрас это не первая крупная победа: в 2015 году ее фильм «Citizenfour: Правда Сноудена» выиграл «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм».

Председателем жюри в этом году была Джулианна Мур. Также награды присуждали британский писатель Кадзуо Исигуро, аргентинский режиссер Мариано Кон («Главная роль»), итальянский режиссер и сценарист Леонардо Ди Костанзо («Перерыв»), триумфатор прошлогоднего Венецианского фестиваля Одри Диван («Событие»), иранская актриса Лейла Хатами («Развод Надера и Симин») и испанский режиссер Родриго Сорогойен («Мать»).

В конкурсе «Новые горизонты» участвовал российско-казахстанский проект — фильм «Голиаф» Адильхана Ержанова. Главные роли в фильме исполнили Берик Айтжанов, Данияр Алшинов, а также российские актеры Дмитрий Чеботарев и Александра Ревенко. Картина получила одобрение независимых итальянских критиков и премию Bisato d’oro.

Список основных победителей:

«Золотой лев» за лучший фильм

«Вся красота и кровопролитие» (Лора Пойтрас)

«Серебряный лев» — Гран-при жюри

«Сент-Омер» (Элис Диоп)

«Серебряный лев» за лучшую режиссуру

«Целиком и полностью» (Лука Гуаданьино)

Специальный приз жюри

«Без медведей» (Джафар Панахи)

Приз за лучший сценарий

Мартин МакДона («Банши Инишерина»)

«Кубок Вольпи» за лучшую мужскую роль

Колин Фаррелл («Банши Инишерина»)

«Кубок Вольпи» за лучшую женскую роль

Кейт Бланшетт («Тар»)

Приз Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру/молодой актрисе

Тейлор Расселл («Целиком и полностью»)

Полную программу кинофестиваля смотрите здесь.

Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images