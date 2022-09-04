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Гран-при Венецианского фестиваля получил фильм «Вся красота и кровопролитие»

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На острове Лидо подвели итоги 79-го Венецианского кинофестиваля. Главный приз ушел Лоре Пойтрас за картину «Вся красота и кровопролитие», ставшую единственным документальным фильмом программы. Для Пойтрас это не первая крупная победа: в 2015 году ее фильм «Citizenfour: Правда Сноудена» выиграл «Оскар» в номинации «Лучший документальный фильм».

Председателем жюри в этом году была Джулианна Мур. Также награды присуждали британский писатель Кадзуо Исигуро, аргентинский режиссер Мариано КонГлавная роль»), итальянский режиссер и сценарист Леонардо Ди Костанзо («Перерыв»), триумфатор прошлогоднего Венецианского фестиваля Одри Диван («Событие»), иранская актриса Лейла Хатами («Развод Надера и Симин») и испанский режиссер Родриго Сорогойен («Мать»).

В конкурсе «Новые горизонты» участвовал российско-казахстанский проект — фильм «Голиаф» Адильхана Ержанова. Главные роли в фильме исполнили Берик Айтжанов, Данияр Алшинов, а также российские актеры Дмитрий Чеботарев и Александра Ревенко. Картина получила одобрение независимых итальянских критиков и премию Bisato d’oro.

Список основных победителей:

«Золотой лев» за лучший фильм

«Вся красота и кровопролитие» (Лора Пойтрас)

«Серебряный лев» — Гран-при жюри

«Сент-Омер» (Элис Диоп)

«Серебряный лев» за лучшую режиссуру

«Целиком и полностью» (Лука Гуаданьино)

«Целиком и полностью»

«Целиком и полностью» Луки Гуаданьино: Шаламе и Тейлор Расселл романтично едят людей в 80-е

Специальный приз жюри

«Без медведей» (Джафар Панахи

«Без медведей» 

Режиссеры Джафар Панахи и Мохаммад Расулоф арестованы. Как иранские кинематографисты строят отношения с властями и умудряются снимать?

Приз за лучший сценарий

Мартин МакДона («Банши Инишерина»

«Банши Инишерина»

«Банши Инишерина» Мартина МакДоны: виртуозная черная комедия с особенно грустным Колином Фарреллом

«Кубок Вольпи» за лучшую мужскую роль

Колин Фаррелл («Банши Инишерина»)

«Кубок Вольпи» за лучшую женскую роль

Кейт Бланшетт («Тар»)

Приз Марчелло Мастроянни лучшему молодому актеру/молодой актрисе

Тейлор Расселл («Целиком и полностью»)

Полную программу кинофестиваля смотрите здесь.

Фото: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images

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