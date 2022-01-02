Программа 79-го Венецианского кинофестиваля

Стала известна программа 79-го Венецианского фестиваля. В этом году смотр откроет фильм Ноа Баумбака «Белый шум». В конкурсную программу Orizzonti Extra («Новые горизонты») вошла полнометражная российско-казахская картина режиссера и сценариста Адильхана Ержанова «Голиаф», в которой сыграли Берик Айтжанов, Данияр Алшинов, Дмитрий Чеботарев и Александра Ревенко. Это фильм совместного производства компаний Short Brothers, Changepoint, All Media (a START Company) и «Форест-Фильм».
Вне конкурса покажут сериал «Ковбой из Копенгагена» Николаса Виндинга Рефна о девушке Миу (Анжела Бундалович), которая отправляется знакомиться с криминальным миром Копенгагена, и третий сезон культового «Королевства» Ларса фон Триера с подзаголовком «Исход» (первые два сезона вышли в 1994 и 1997 годах). В конкурсе короткометражного кино состоится премьера фильма «III» Саломе Вильнёв, дочери Дени Вильнёва.
Основной конкурс
- «Повелитель муравьев» (Il signore delle formiche) — драма Джанни Амелио («Сицилийцы», «Ключи от дома»). Итальянский поэт, драматург и режиссер Альдо Брайбанти попадает в тюрьму в 1968 году на основании закона, запрещающего гомосексуальные связи. Информатором оказывается отец его партнера, который заставляет сына пройти электрошоковую конверсионную терапию.
- «Кит» (The Whale) — картина Даррена Аронофски, основанная на одноименной пьесе Сэмюэла Д. Хантера. В 2014 году он получил стипендию МакАртура, которую неофициально называют «грантом для гениев». Главную роль в фильме исполнит Брендан Фрейзер. Он играет 270-килограммового мужчину по имени Чарли, который пытается воссоединиться с дочерью Лиз (Хонг Чау). Мужчина бросил свою семью ради любовника. В мировой прокат картину выпустит A24.
- «Белый шум» (White Noise) — фильм Ноа Баумбака с Адамом Драйвером и Гретой Гервиг в главных ролях. Это экранизация одноименного постмодернистского романа Дона ДеЛилло. Джек Глэдни (Драйвер) — профессор, изучающий Адольфа Гитлера в университете, известном как Колледж-на-Холме. Он пытается найти баланс между работой и семьей, справляется со страхом смерти, когда рядом с городом происходит железнодорожная катастрофа, и переживает измену жены Бабетты (Грета Гервиг). За производство отвечает Netflix.
- «Сент-Омер» (Saint Omer) — социальная драма француженки Элис Диоп. 30-летняя писательница Рама присутствует на суде над Лоранс Коли, молодой женщиной, которая обвиняется в убийстве 15-месячной дочери, после того как она оставила ее на пляже во время прилива.
- «Бардо» (Bardo or False Chronicle of a Handful of Truths) — ностальгическая комедия Алехандро Гонсалеса Иньярриту о мексиканском журналисте и документалисте, который возвращается в родную страну и осмысляет свои отношения с ней. Режиссер работает в Мексике впервые за 20 лет после полнометражного дебюта «Сука-любовь».
- «Афина» (Athena) — драматический боевик Ромена Гавраса («Нож гильотины»), сына легендарного режиссера Коста-Гавраса («Наш день придет» и «Мир принадлежит тебе»). Жизнь троих братьев превращается в хаос спустя несколько часов после того, как их младший брат трагически умирает. Кино выйдет на Netflix в сентябре.
- «Личная жизнь» (Love life) — картина Кодзи Фукады, обладателя приза жюри Каннского кинофестиваля в секции «Особый взгляд» за «Фисгармонию» в 2016 году. Таэко (Фумино Кимура) наслаждается счастливой и спокойной жизнью с мужем и сыном, но после трагического инцидента остается одна. Фильм снят по мотивам песни японской джазовой музыкантки Акико Яно «Live Life».
- «Вечная дочь» (The Eternal Daughter) — новый фильм Джоанны Хогг, постановщицы драмы «Сувенир». По сюжету мать (Тильда Суинтон) и дочь возвращаются в семейный дом, где им приходится столкнуться с тайнами прошлого.
- «Аргентина, 1985» (Argentina, 1985) — фильм аргентинца Сантьяго Митре («Паулина») об адвокате и прокуроре, которые осмелились подать в суд на власти Аргентины, обвинив их в преступлениях против граждан. Картина основана на реальных событиях.
- «За стеной» (Beyond the Wall) — иранский фильм авторства Вахида Джалильванда о жизни слепого человека. В 2017 году Джалильванд становился победителем Венеции в секции «Горизонты» за режиссуру фильма «Ни даты, ни подписи».
- «Кьяра» (Chiara) — фильм итальянского режиссера Сузанны Никкьярелли. Ее «Нико» уже побеждал в секции «Горизонты» в 1988 году. Картина посвящена Кларе Ассизской, итальянской святой, которая после проповеди святого Франциска оставила свою богатую семью, чтобы стать монахиней.
- «Блондинка» (Blonde) — нетфликсовский байопик Мэрилин Монро от Эндрю Доминика. Роль дивы играет Ана де Армас. Сам режиссер описал «Блондинку» как «фильм для нелюбимых детей со всего мира, как будто у „Гражданина Кейна“ и „Бешеного быка“ родилась дочь». Сюжет посвящен тому, как детская травма влияет на уже повзрослевшего человека. «Это своего рода фильм о бессознательном. Трагедия о нежеланном ребенке, который затем становится самой желанной женщиной в мире». Фильм снят по одноименной книге Джойс Кэрол Оутс.
- «Моника» (Monica) — драма Андреа Паллаоро («Ханна») про трансгендерную женщину, которая ухаживает за умирающей матерью. Фильм описывают как деликатную историю о расколотой семье, в которой исследуются темы брошенности, старения, принятия и искупления.
- «Без медведей» (No Bears) — романтическая картина иранского режиссера Джафара Панахи, который был приговорен к шести годам тюремного заключения. В фильме параллельно развиваются две любовные истории, в которых партнерам мешают общественные стереотипы, суеверия и само государство.
- «Тар» (Tár) — фильм Тодда Филда («Как малые дети», «В спальне»). Кейт Бланшетт играет вымышленного выдающегося дирижера и композитора Лидию Тар, которая становится первой в истории женщиной-дирижером Берлинского оркестра. Музыкальным сопровождением картины занималась Хильдур Гуднадоуттир, работавшая ранее над «Джокером» и сериалом «Чернобыль».
- «Вся красота и кровопролитие» (All the Beauty and the Bloodshed) — фильм Лоры Пойтрас, чей док «Citizenfour: Правда Сноудена» в 2014 году взял «Оскар» как лучший документальный фильм.
- L’immensita — итальянская драма Эмануэле Криалезе («Дыхание», «Траст»). Пенелопе Крус досталась роль жительницы Рима и матери семейства, Клары. События картины разворачиваются в итальянской столице в 1970-е годы. «Мир, зависший между строящимися районами и еще черно-белыми телешоу, новыми социальными достижениями и семейными ценностями», — говорит о фильме Криалезе в интервью Variety.
- «Целиком и полностью» (Bones and All) — проект Луки Гуаданьино, основанный на одноименном романе Камиллы ДеАнджелис. Главные роли играют Тэйлор Рассел и Тимоти Шаламе. В центре сюжета — девушка Марен, которая отправляется в поездку по стране, чтобы найти своего отца. Она его никогда не встречала, но с его помощью рассчитывает понять, почему ей постоянно хочется убивать и есть любящих ее людей.
- «Пара» (A Couple) — новый фильм режиссера Фредерика Вайсмана («Экслибрис: Нью-Йоркская публичная библиотека»), обладателя премии «Оскар» за заслуги перед кинематографом. Картина совместного производства Франции и США. Это художественный фильм о непростых отношениях русского писателя Льва Толстого и его жены Софьи Толстой.
- «Вне связи» (Our Ties) — фильм французского актера и режиссера Рошди Зема (серебряная премия Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль в фильме «Патриоты»). Фильм описывают как динамическую драму о семье.
- «Банши Инишира» (The Banshees of Inisherin) — экранизация ирландским режиссером Мартином МакДоной («Залечь на дно в Брюгге») собственной одноименной пьесы. В главных ролях снялись Колин Фаррелл, Брендан Глисон и Барри Кеоган. Драма о кризисе в отношениях двух старых друзей.
- «Дети других людей» (Other People’s Children) — драма француженки Ребекки Злотовски о бездетной женщине, которая устанавливает духовную связь с маленькой дочерью своего парня.
- «Сын» (The Son) — драма Флориана Зеллера, основанная на его же пьесе. В центре сюжета — Питер (Хью Джекман), который переживает напряженный период в браке. Все осложняется, когда в его жизни появляется бывшая жена с сыном-подростком с трудным характером. Помимо Джекмана, в фильме снимаются Лора Дерн, Ванесса Кирби, Зен МакГрат и Энтони Хопкинс. Фильм выпустит в российский прокат кинокомпания «Экспонента».
Вне конкурса
- «Висящее солнце» (The Hanging Sun), реж. Франсеско Карроззини
- «Когда исчезнут волны» (When the Waves Are Gone), реж. Лав Диас
- «Жить» (Living), реж. Оливер Херманус
- «Умереть за доллар» (Dead for a dollar), реж. Уолтер Хилл
- «Призыв божий» (Call of God), реж. Ким Ки Дук
- «Дикие сны» (Dreamin’ Wild), реж. Билл Поланд
- «Садовник» (Master Gardener), реж. Пол Шредер
- Siccitá, реж. Паоло Вирдзи
- «Перл» (Pearl), реж. Тай Уэст
- «Не волнуйся, солнышко» (Don’t worry darling), реж. Оливия Уайльд
Секция «Горизонты»
- «Принцесса» (Princess), реж. Роберто Де Паолис
- «Жертва» (Victim), реж. Михал Блашко
- «На периферии» (On the Fringe), реж. Хуан Диего Ботто
- Trenque Lauquen, реж. Лаура Читарелла
- «Вера» (Vera), реж. Тицца Кови, Райнер Фриммель
- «Невиновность» (Innocence), реж. Гай Давиди
- Blanquita, реж. Фернандо Гуццони
- «Для моей страны» (For My Country), реж. Рашид Хами
- «Человек» (A Man), реж. Кэй Исикава
- «Хлеб и соль» (Bread and salt), реж. Дамиан Кокур
- «Люксембург, Люксембург» (Luxembourg, Luxembourg), реж. Антонио Лукич
- «Я посылаю тебе сердце» (Ti Mangio il cuore), реж. Пиппо Маццапеза
- «На север» (To the north), реж. Михай Минкан
- «Автобиография» (Autobiography), Макбул Мубарак
- «Легкая добыча» (The sitting duck), реж. Жан-Поль Саломе
- «Третья мировая» (World War III), реж. Хуман Сейеди
- «Самый счастливый человек на свете» (The happiest man in the world), реж. Теона Стругар Митевска
- «Невеста» (The Bride), реж. Сержиу Трефо
79-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 31 августа по 10 сентября на острове Лидо. В этом году смотру исполняется 90 лет. Его жюри возглавит актриса Джулианна Мур, обладательница «Кубка Вольпи» за лучшую женскую роль в фильме «Вдали от рая». Вместе с ней выбирать победителей будут режиссер Мариано Кон («Главная роль»), режиссер и сценарист Леонардо Ди Костанзо («Перерыв»), победительница прошлого года Одри Диван («Событие»), актриса Лейла Хатами («Развод Надера и Симин»), писатель Кадзуо Исигуро («Не отпускай меня») и режиссер Родриго Сорогойен («Стокгольм»).
Почетную награду за достижения в кинематографе получит Пол Шредер, автор «Холодного расчета» и «Дневника пастыря». Он также отвечал за сценарий фильмов «Последнее искушение Христа», «Таксист» и «Бешеный бык» Мартина Скорсезе.
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