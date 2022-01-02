Программа 79-го Венецианского кинофестиваля

9 лет спустя Мажор узнает, что он отец Сони. Борьба за дочь на фоне поисков виновного в смерти ее матери в новом сезоне

В главных ролях: Павел Прилучный, Александр Обласов, Любовь Толкалина, Игорь Жижикин, Дмитрий Шевченко

Режиссер: Нурбек Эген

Смотрите по подписке