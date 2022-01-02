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Программа 79-го Венецианского кинофестиваля

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Стала известна программа 79-го Венецианского фестиваля. В этом году смотр откроет фильм Ноа Баумбака «Белый шум». В конкурсную программу Orizzonti Extra («Новые горизонты») вошла полнометражная российско-казахская картина режиссера и сценариста Адильхана Ержанова «Голиаф», в которой сыграли Берик Айтжанов, Данияр Алшинов, Дмитрий Чеботарев и Александра Ревенко. Это фильм совместного производства компаний Short Brothers, Changepoint, All Media (a START Company) и «Форест-Фильм».

Вне конкурса покажут сериал «Ковбой из Копенгагена» Николаса Виндинга Рефна о девушке Миу (Анжела Бундалович), которая отправляется знакомиться с криминальным миром Копенгагена, и третий сезон культового «Королевства» Ларса фон Триера с подзаголовком «Исход» (первые два сезона вышли в 1994 и 1997 годах). В конкурсе короткометражного кино состоится премьера фильма «III» Саломе Вильнёв, дочери Дени Вильнёва.

Основной конкурс

  • «Повелитель муравьев» (Il signore delle formiche) — драма Джанни Амелио («Сицилийцы», «Ключи от дома»). Итальянский поэт, драматург и режиссер Альдо Брайбанти попадает в тюрьму в 1968 году на основании закона, запрещающего гомосексуальные связи. Информатором оказывается отец его партнера, который заставляет сына пройти электрошоковую конверсионную терапию.
  • «Кит» (The Whale) — картина Даррена Аронофски, основанная на одноименной пьесе Сэмюэла Д. Хантера. В 2014 году он получил стипендию МакАртура, которую неофициально называют «грантом для гениев». Главную роль в фильме исполнит Брендан Фрейзер. Он играет 270-килограммового мужчину по имени Чарли, который пытается воссоединиться с дочерью Лиз (Хонг Чау). Мужчина бросил свою семью ради любовника. В мировой прокат картину выпустит A24.
  • «Белый шум» (White Noise) — фильм Ноа Баумбака с Адамом Драйвером и Гретой Гервиг в главных ролях. Это экранизация одноименного постмодернистского романа Дона ДеЛилло. Джек Глэдни (Драйвер) — профессор, изучающий Адольфа Гитлера в университете, известном как Колледж-на-Холме. Он пытается найти баланс между работой и семьей, справляется со страхом смерти, когда рядом с городом происходит железнодорожная катастрофа, и переживает измену жены Бабетты (Грета Гервиг). За производство отвечает Netflix.
  • «Сент-Омер» (Saint Omer) — социальная драма француженки Элис Диоп. 30-летняя писательница Рама присутствует на суде над Лоранс Коли, молодой женщиной, которая обвиняется в убийстве 15-месячной дочери, после того как она оставила ее на пляже во время прилива.
  • «Бардо» (Bardo or False Chronicle of a Handful of Truths) — ностальгическая комедия Алехандро Гонсалеса Иньярриту о мексиканском журналисте и документалисте, который возвращается в родную страну и осмысляет свои отношения с ней. Режиссер работает в Мексике впервые за 20 лет после полнометражного дебюта «Сука-любовь».
  • «Личная жизнь» (Love life) — картина Кодзи Фукады, обладателя приза жюри Каннского кинофестиваля в секции «Особый взгляд» за «Фисгармонию» в 2016 году. Таэко (Фумино Кимура) наслаждается счастливой и спокойной жизнью с мужем и сыном, но после трагического инцидента остается одна. Фильм снят по мотивам песни японской джазовой музыкантки Акико Яно «Live Life».
  • «Аргентина, 1985» (Argentina, 1985) — фильм аргентинца Сантьяго Митре («Паулина») об адвокате и прокуроре, которые осмелились подать в суд на власти Аргентины, обвинив их в преступлениях против граждан. Картина основана на реальных событиях.
  • «За стеной» (Beyond the Wall) — иранский фильм авторства Вахида Джалильванда о жизни слепого человека. В 2017 году Джалильванд становился победителем Венеции в секции «Горизонты» за режиссуру фильма «Ни даты, ни подписи».
  • «Кьяра» (Chiara) — фильм итальянского режиссера Сузанны Никкьярелли. Ее «Нико» уже побеждал в секции «Горизонты» в 1988 году. Картина посвящена Кларе Ассизской, итальянской святой, которая после проповеди святого Франциска оставила свою богатую семью, чтобы стать монахиней.
  • «Моника» (Monica) — драма Андреа Паллаоро («Ханна») про трансгендерную женщину, которая ухаживает за умирающей матерью. Фильм описывают как деликатную историю о расколотой семье, в которой исследуются темы брошенности, старения, принятия и искупления.
  • «Без медведей» (No Bears) — романтическая картина иранского режиссера Джафара Панахи, который был приговорен к шести годам тюремного заключения. В фильме параллельно развиваются две любовные истории, в которых партнерам мешают общественные стереотипы, суеверия и само государство.
  • L’immensita — итальянская драма Эмануэле Криалезе («Дыхание», «Траст»). Пенелопе Крус досталась роль жительницы Рима и матери семейства, Клары. События картины разворачиваются в итальянской столице в 1970-е годы. «Мир, зависший между строящимися районами и еще черно-белыми телешоу, новыми социальными достижениями и семейными ценностями», — говорит о фильме Криалезе в интервью Variety.
  • «Целиком и полностью» (Bones and All) — проект Луки Гуаданьино, основанный на одноименном романе Камиллы ДеАнджелис. Главные роли играют Тэйлор Рассел и Тимоти Шаламе. В центре сюжета — девушка Марен, которая отправляется в поездку по стране, чтобы найти своего отца. Она его никогда не встречала, но с его помощью рассчитывает понять, почему ей постоянно хочется убивать и есть любящих ее людей.
  • «Вне связи» (Our Ties) — фильм французского актера и режиссера Рошди Зема (серебряная премия Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль в фильме «Патриоты»). Фильм описывают как динамическую драму о семье.
  • «Дети других людей» (Other People’s Children) — драма француженки Ребекки Злотовски о бездетной женщине, которая устанавливает духовную связь с маленькой дочерью своего парня.

Вне конкурса

Секция «Горизонты»

79-й Венецианский кинофестиваль пройдет с 31 августа по 10 сентября на острове Лидо. В этом году смотру исполняется 90 лет. Его жюри возглавит актриса Джулианна Мур, обладательница «Кубка Вольпи» за лучшую женскую роль в фильме «Вдали от рая». Вместе с ней выбирать победителей будут режиссер Мариано Кон («Главная роль»), режиссер и сценарист Леонардо Ди Костанзо («Перерыв»), победительница прошлого года Одри Диван («Событие»), актриса Лейла Хатами («Развод Надера и Симин»), писатель Кадзуо Исигуро («Не отпускай меня») и режиссер Родриго Сорогойен («Стокгольм»).

Почетную награду за достижения в кинематографе получит Пол Шредер, автор «Холодного расчета» и «Дневника пастыря». Он также отвечал за сценарий фильмов «Последнее искушение Христа», «Таксист» и «Бешеный бык» Мартина Скорсезе.

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9 лет спустя Мажор узнает, что он отец Сони. Борьба за дочь на фоне поисков виновного в смерти ее матери в новом сезоне
В главных ролях:Павел Прилучный, Александр Обласов, Любовь Толкалина, Игорь Жижикин, Дмитрий Шевченко
Режиссер:Нурбек Эген
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