Что происходит в прокате: «Тихое место 2» — лидер в мире и в России

«Тихое место 2» — первый блокбастер лета

Наконец-то можно сказать с уверенностью: кризис кинопроката в Америке закончился. Да, еще не все залы в США и Канаде открыты, а в большинстве работающих сохраняются ограничения на рассадку (но дело идет к их отмене даже в Нью-Йорке с его жесткой эпидемиологической политикой). Да, некоторые фильмы продолжают ждать премьеры еще с прошлого года. Но с выходом «Тихого места 2» и «Круэллы» Голливуд открыл сезон блокбастеров.

Случилось это в последние выходные мая, в длинный уик-энд в США. Хоррор Джона Красински занял первое место с большим отрывом: за три дня он заработал 47,4 млн долларов, с учетом праздничного понедельника — 57 миллионов. Таких цифр мы не видели с начала прошлого года. «Тихое место 2» — первый за все это время случай, когда к словам об отличном результате не приходится приписывать оговорку «с учетом пандемии». 47 миллионов за три дня — просто отличный результат без всяких скидок.

Изначально фильм должен был выйти в марте прошлого года, и тогда ранние прогнозы сборов предсказывали ему результат около 45—50 млн долларов. Как ни странно, перенос пошел релизу Paramount на пользу. Даже несмотря на хорошую прессу (84% на Rotten Tomatoes) и высокие оценки публики (A- на CinemaScore — выше, чем у первой части), в марте 2020-го «Тихое место 2» вряд ли могло бы рассчитывать на статус одного из важнейших индустриальных событий года.

«Круэлла» — вторая, но не проигравшая

«Круэлла» с Эммой Стоун собрала в тот же уик-энд 21,3 млн долларов и 26,5 миллиона вместе с понедельником. Относительно низкому результату есть объяснение: Disney продолжает выпускать фильмы синхронно в кинотеатрах и на своем сервисе. По оценке аналитиков из Samba TV, спин-офф «101 далматинца» на Disney+ был на 39% менее популярен, чем прошлогодняя «Мулан» (она выходила в разгар эпидемии при едва живом кинопрокате). Но это все равно очень много — та же Samba TV сообщает, что в первые выходные проката «Круэллу» посмотрели в 686 тысячах американских домохозяйств.

Новые фильмы на Disney+ доступны не по подписке, а за дополнительную плату в 29 долларов (примерно три билета в кино в среднем американском городе). Таким образом, стриминг должен принести 20,5 млн долларов. Вместе с прокатом прибыль составила 47 миллионов, причем доходами от стриминга Disney ни с кем не делится. Продюсеры могли бы рассчитывать и на большее, тем не менее похоже, что Disney+ неплохо монетизируется.

«Заклятие 3» победило в битве хорроров

4—6 июня лидер бокс-офиса сменился. Конкурентом «Тихого места 2» в его второй уик-энд стал фильм «Заклятие 3: По воле дьявола». Борьба была почти равной: «Заклятие» собрало 24 млн долларов, «Тихое место» — 19,5 миллиона. Падение сборов у молчаливого хоррора Paramount оказалось резким, на 59%. Для ужасов снижение прибыли вполовину считается нормальным, но, очевидно, соседство с «Заклятием 3» тоже сказалось на результате. Обычно студии стараются не выпускать фильмы через неделю после сильного соперника в том же жанре, и решение Warner Bros. повредило сборам обеих картин: как можно видеть по цифрам, аудитория хорроров в минувшие выходные разделилась почти поровну.

Но у «Заклятия 3» лучший старт для фильма с рейтингом R, так что Warner Bros. может гордиться десятой первой строчкой за 21 неделю этого года. Что касается «Тихого места 2», у него как у более масштабного фильма другие аппетиты. Малобюджетное «Заклятие» вряд ли заработает намного больше 50 млн долларов. А вот второе «Тихое место» может стать первым фильмом с начала эпидемии, который превысит символически важный рубеж в 100 миллионов.

В России лидеры те же

В первые выходные июня в России ситуация выглядела так же, как в большинстве стран: за лидерство боролись голливудские тяжеловесы «Тихое место 2» и «Круэлла». Каждый из фильмов получил около трети от общей выручки кинотеатров в России и СНГ (539 млн рублей). Соперничество получилось настолько острым, что разница между сборами не превысила нескольких миллионов рублей. Причем по итогам уик-энда в России первенствовала «Круэлла» (169,6 млн рублей против 165,5 миллиона у конкурента), а с учетом всех стран СНГ лидером стало «Тихое место» (183 млн рублей против 178,7 миллиона). Поскольку российский рынок намного крупнее всех прочих в регионе, такое расхождение случается очень редко, но в этот раз дело в том, что «Тихое место 2» было очень популярно в Казахстане. В отличие от Америки, где вторая часть стартовала на одном уровне с первой, в СНГ сиквел выступил сильнее оригинала (первое «Тихое место» в 2018 году дебютировало с 123 млн рублей).

Третье место с отставанием занял «Форсаж 9». С появлением двух новых больших студийных фильмов в третьи выходные проката сборы экшена с Вином Дизелем упали на 68% и составили 82 млн рублей.